Regulating Emotions Improves Relationship : ఒక మాట.. మనసు లోతుల్లో అంతులేని అగాధం సృష్టిస్తుంది. ఒక మాట ఆత్మీయతతో ప్రేమ వంతెన కడుతుంది. గోరంత విషయాలు కొండంతలుగా మారి కలకాలం నిలవాల్సిన వైవాహిక బంధాలు కుప్పకూలుతున్నాయి. భావోద్వేగాల నియంత్రణతోనే దీన్ని నివారించగలమని చెప్తున్నారు నిపుణులు.
ఆరేళ్ల క్రితం ప్రేమ వివాహం చేసుకున్న జంట, వారికి ఇద్దరు పిల్లలు. కానీ అతడిది ఒత్తిడితో కూడిన ఉద్యోగం. ఎక్కువ సమయం వృత్తికే కేటాయించాల్సి వస్తోంది. తనని పెళ్లికి ముందులా పట్టించుకోవడం లేదనే భావన ఆమెలో పెరిగింది. దీంతో ఇంట్లో చిరాకులు, పరాకులు. వారి మధ్య దూరం బాగా పెంచింది. చివరకు వారి సమస్య విడాకుల వరకు చేరింది.
అయిన దానికి కాని దానికి కోపాన్ని ప్రదర్శించడం, చిన్న విషయానికే నిరాశ చెందడం, ఇతరులతో పోలుస్తూ అవమానించడం వంటివి ఏడడుగుల బంధానికి బీటలు వేస్తాయి. భావోద్వేగాల్ని సరిగ్గా నియంత్రించుకోలేకపోతే వైవాహిక జీవితాన్ని సాఫీగా ముందుకు నడిపించడం కష్టంమని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. ఇది తెలియకే ఎందరో దంపతులు దూరాన్ని పెంచేసుకుంటున్నారు. ఇంకొందరు తమ బంధాన్ని మధ్యలోనే తుంచేసుకుంటున్నారు.
ఈ మనస్పర్తలు ఎందుకంటే : ప్రేమను పంచే విషయం, బాధ్యతలు నిర్వర్తించడం, భావాలను వ్యక్తీకరించడం, తదితర అంశాల్లో అవతలి వ్యక్తి పెట్టుకున్న అంచనాలు నెరవేరకపోవడం వల్ల బంధాలు బీటలుబారుతున్నాయని నిపుణులు వివరిస్తున్నారు.
- భాగస్వాముల ఆశలు తీరనప్పుడు కలిగే నిరాశ వల్ల దూరం పెరిగిపోతుందంటున్నారు నిపుణులు.
- భావాలను స్పష్టంగా పంచుకోకపోవడం వల్ల అపార్థాలు వస్తాయి.
- జీవితంలో జరిగిన గత సంఘటనలు కొత్తగా వెలుగు చూడడం.
- ఉద్యోగం, డబ్బు, కుటుంబ భారం.
భిన్న సంస్కృతుల వారు కలిసినప్పుడు సంప్రదాయ విలువల్ని ఆకలింపు చేసుకోలేకపోవడం, కుటుంబ పరమైన భేదాలు ఇలా కోపానికి, నిరాశకు కారణాలు చాలానే ఉంటాయి. వీటిని జీవితం నుంచి పూర్తిగా తొలగించడం సాధ్యం కాదు. కానీ ఆయా సందర్భాలకు అనుగుణంగా అర్థం చేసుకోవడం, నియంత్రించుకోవడం కీలకమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
ఏం చేయాలంటే
- ఏ విషయంలోనైనా సరే భాగస్వామిని చిన్నచూపు చూస్తున్నామనే భావన కలిగించకూడదు.
- ఎందులోనైనా ఒక నిర్ణయానికి వచ్చే ముందు భాగస్వామి చెబుతున్నది శ్రద్ధగా వినాలి.
- చీటికీమాటికి విమర్శించడం, నిందించడం మానుకోవాలి. నిందించడమనేది రక్షణాత్మక వైఖరి అని అర్థం చేసుకోవాలి.
- ఏదైనా అంశంలో మన మనసులోని భావాలను స్పష్టంగా, శాంతంగా చెప్పాలి.
- వాదన ఎక్కువైతే కొంతసేపు ఆగి తర్వాత మాట్లాడాలి. సమస్యపై చర్చించాలి.
అప్పుడు కోపమెందుకొస్తుంది..!
- ఏ బంధానికైనా నిర్ధిష్టమైన పరిమితులు పెట్టనికోటలు. వ్యక్తిగత స్థలం, సమయం, బాధ్యతల వంటి విషయాల్లో పరిమితులపై స్పష్టంగా మాట్లాడి నిర్దేశించుకోవాలి
- అవసరమైతే భాగస్వామి పనిలో సాయం చేయాలి. దీనివల్ల ఒకరి పట్ల మరొకరు బాధ్యతగా వ్యవహరిస్తున్నారనే భావన పెరుగుతుంది.
- కాలానుగుణంగా కుటుంబ పరిస్థితులూ మారతాయి. తాత్కాలిక సమస్యలకు, భావోద్వేగాలకు తొందరపడి శాశ్వత నిర్ణయాలు తీసుకోవడం సరికాదు.
- కొన్నిసార్లు, కొందరికి ఎంత ప్రయత్నించినా కోపాన్ని నియంత్రించడం కష్టంగా ఉంటుంది. ఇలాంటి వారికి సైకాలజిస్టు లేదా కౌన్సెలర్ల సహాయం తీసుకోవచ్చు.
- థెరపీ అనేది దంపతులకు సురక్షితమైన, తటస్థమైన వాతావరణాన్ని అందిస్తుంది. కౌన్సెలింగ్ ద్వారా లోతైన సమస్యలను అర్థం చేసుకుని పరిష్కారించుకోవచ్చు.
