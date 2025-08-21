Integrated Sub-Registrar Offices : వచ్చే తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవం నాటికి అత్యాధునిక వసతులతో కూడిన సమీకృత సబ్ రిజిస్ట్రార్ భవనాలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు కార్యాచరణ రూపొందించింది. ఈ క్రమంలో గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో ఓఆర్ఆర్ లోపల, అవతలున్న సంగారెడ్డి సహా మొత్తం 39 రిజిస్ట్రేషన్ కార్యాలయాలు 11 సమీకృత సబ్ రిజిస్ట్రార్ ఆఫీసులుగా మారనున్నాయి. ఈ పనుల్లో భాగంగా బుధవారం గచ్చిబౌలిలో ఈ సమీకృత కార్యాలయాల సముదాయం నిర్మాణానికి తెలంగాణ అకాడమీ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మేనేజ్మెంట్(తాలిం)లో ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది.
ఈ సముదాయంలో రంగారెడ్డి, శేరిలింగంపల్లి, రాజేంద్రనగర్, గండిపేట సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాలు ఉన్నాయి. అలాగే రంగారెడ్డి జిల్లా రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయం ఉండనున్నాయి. ఇక్కడ నలుగురు సబ్ రిజిస్ట్రార్లతో పాటు జిల్లా రిజిస్ట్రార్ ఉంటారని, పనితీరు మెరుగుపడటంతో పాటు పర్యవేక్షణ పెరగనుందని ఆ శాఖ ఉన్నతాధికారులు చెబుతున్నారు. ఇప్పటికే రంగారెడ్డి జిల్లాలో భూముల రేట్లు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. అలాగే ఇక్కడ రియల్ ఎస్టేట్ రంగం జోరుగా సాగుతోంది. అందుకే నిత్యం ఈ ప్రాంతంలోని సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాలు అన్నీ కలకలలాడుతాయి. ఇక్కడి రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల పనితీరు కూడా భేష్గానే ఉంటుంది.
మరోనాలుగు చోట్ల స్థలాలు గుర్తించాల్సి ఉంది :
- కూకట్పల్లి, వల్లభ్నగర్(సెక్టార్), బాలానగర్
- రెడ్హిల్స్, బోయిన్పల్లి, చిక్కడపల్లి, సికింద్రాబాద్, మారేడుపల్లి
- పటాన్చెరు, సంగారెడ్డి
- ఎల్బీ నగర్, సరూర్నగర్, చంపాపేట
వసతి సౌకర్యం ఇలా : అత్యాధునిక వసతులతో విశాలమైన భవనం. మూడు ఫ్లోర్లు, ఒక్కో ఫ్లోర్ 16 వేల చదరపు అడుగులు ఉంటుంది. ఈ భవనంలో ఉన్న సౌకర్యాలు
- నిరీక్షణ గది
- వివాహ రిజిస్ట్రేషన్ కోసం వచ్చే వారికి ప్రత్యేక హాల్
- టోకెన్ విధానం
- వృద్ధులు, దివ్యాంగుల కోసం ర్యాంప్
- ఫీడింగ్ రూం
- చిన్న పిల్లల కోసం క్రష్
- వాష్రూమ్లు
- వీల్ఛైర్ సదుపాయం
- ద్విచక్ర వాహనాలు పార్కింగ్
- 300 కార్ల పార్కింగ్
- గ్రీన్ బిల్డింగ్
- సౌర విద్యుత్తు వినియోగం
- కేఫ్
సముదాయ కేంద్రాలు, సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాలు :
- మలక్పేట - అజాంపుర, చార్మినార్, దూద్బౌలి
- బంజారాహిల్స్, రోడ్ నెం.10 - బంజారాహిల్స్, గోల్కొండ, ఎస్సార్నగర్
- కోహెడ - పెద్ద అంబర్పేట, హయత్నగర్, అబ్దుల్లాపూర్మెట్, వనస్థలిపురం
- మంఖాల్ - శంషాబాద్, మహేశ్వరం, ఇబ్రహీంపట్నం
- కండ్లకోయ - కుత్బుల్లాపూర్, కీసర, శామీర్పేట, మేడ్చల్
- బోడుప్పల్(మల్లాపూర్) - ఉప్పల్, నారపల్లి, కాప్రా, ఘట్కేసర్, మల్కాజిగిరి
మరో 25 సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల్లో కొత్త స్లాట్ బుకింగ్ - ఇందులో మీ ప్రాంతం ఉందా చెక్ చేయండి?
'ప్రజలకు న్యాయమైన, వేగవంతమైన సేవలందించేందుకే స్లాట్ బుకింగ్'