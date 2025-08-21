ETV Bharat / state

ఒకేచోటకు సబ్​ రిజిస్ట్రార్లు : 11 సమీకృత సముదాయాలు - 39 రిజిస్ట్రేషన్​ కార్యాలయాలు - INTEGRATED SUB REGISTRAR OFFICES

సమీకృత కార్యాలయాల సముదాయం నిర్మాణానికి ప్రభుత్వం శ్రీకారం - 39 రిజిస్ట్రేషన్​ కార్యాలయాలు, 11 సమీకృత సబ్​రిజిస్ట్రార్​ ఆఫీసులుగా మార్పు

Integrated Sub-Registrar Offices
Integrated Sub-Registrar Offices (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 21, 2025 at 12:15 PM IST

2 Min Read

Integrated Sub-Registrar Offices : వచ్చే తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవం నాటికి అత్యాధునిక వసతులతో కూడిన సమీకృత సబ్​ రిజిస్ట్రార్​ భవనాలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు కార్యాచరణ రూపొందించింది. ఈ క్రమంలో గ్రేటర్​ హైదరాబాద్​ పరిధిలో ఓఆర్​ఆర్​ లోపల, అవతలున్న సంగారెడ్డి సహా మొత్తం 39 రిజిస్ట్రేషన్​ కార్యాలయాలు 11 సమీకృత సబ్​ రిజిస్ట్రార్​ ఆఫీసులుగా మారనున్నాయి. ఈ పనుల్లో భాగంగా బుధవారం గచ్చిబౌలిలో ఈ సమీకృత కార్యాలయాల సముదాయం నిర్మాణానికి తెలంగాణ అకాడమీ ఆఫ్​ ల్యాండ్​ ఇన్ఫర్మేషన్​ మేనేజ్​మెంట్​(తాలిం)లో ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది.

ఈ సముదాయంలో రంగారెడ్డి, శేరిలింగంపల్లి, రాజేంద్రనగర్​, గండిపేట సబ్​ రిజిస్ట్రార్​ కార్యాలయాలు ఉన్నాయి. అలాగే రంగారెడ్డి జిల్లా రిజిస్ట్రార్​ కార్యాలయం ఉండనున్నాయి. ఇక్కడ నలుగురు సబ్​ రిజిస్ట్రార్లతో పాటు జిల్లా రిజిస్ట్రార్​ ఉంటారని, పనితీరు మెరుగుపడటంతో పాటు పర్యవేక్షణ పెరగనుందని ఆ శాఖ ఉన్నతాధికారులు చెబుతున్నారు. ఇప్పటికే రంగారెడ్డి జిల్లాలో భూముల రేట్లు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. అలాగే ఇక్కడ రియల్​ ఎస్టేట్​ రంగం జోరుగా సాగుతోంది. అందుకే నిత్యం ఈ ప్రాంతంలోని సబ్​ రిజిస్ట్రార్​ కార్యాలయాలు అన్నీ కలకలలాడుతాయి. ఇక్కడి రిజిస్ట్రార్​ కార్యాలయాల పనితీరు కూడా భేష్​గానే ఉంటుంది.

మరోనాలుగు చోట్ల స్థలాలు గుర్తించాల్సి ఉంది :

  • కూకట్​పల్లి, వల్లభ్​నగర్​(సెక్టార్​), బాలానగర్​
  • రెడ్​హిల్స్​, బోయిన్​పల్లి, చిక్కడపల్లి, సికింద్రాబాద్​, మారేడుపల్లి
  • పటాన్​చెరు, సంగారెడ్డి
  • ఎల్​బీ నగర్​, సరూర్​నగర్​, చంపాపేట

వసతి సౌకర్యం ఇలా : అత్యాధునిక వసతులతో విశాలమైన భవనం. మూడు ఫ్లోర్లు, ఒక్కో ఫ్లోర్​ 16 వేల చదరపు అడుగులు ఉంటుంది. ఈ భవనంలో ఉన్న సౌకర్యాలు

  • నిరీక్షణ గది
  • వివాహ రిజిస్ట్రేషన్​ కోసం వచ్చే వారికి ప్రత్యేక హాల్​
  • టోకెన్​ విధానం
  • వృద్ధులు, దివ్యాంగుల కోసం ర్యాంప్​
  • ఫీడింగ్​ రూం
  • చిన్న పిల్లల కోసం క్రష్​
  • వాష్​రూమ్​లు
  • వీల్​ఛైర్​ సదుపాయం
  • ద్విచక్ర వాహనాలు పార్కింగ్​
  • 300 కార్ల పార్కింగ్​
  • గ్రీన్​ బిల్డింగ్​
  • సౌర విద్యుత్తు వినియోగం
  • కేఫ్​

సముదాయ కేంద్రాలు, సబ్​ రిజిస్ట్రార్​ కార్యాలయాలు :

  • మలక్​పేట - అజాంపుర, చార్మినార్​, దూద్​బౌలి
  • బంజారాహిల్స్, రోడ్​ నెం.10 - బంజారాహిల్స్​, గోల్కొండ, ఎస్సార్​నగర్​
  • కోహెడ - పెద్ద అంబర్​పేట, హయత్​నగర్​, అబ్దుల్లాపూర్​మెట్​, వనస్థలిపురం
  • మంఖాల్​ - శంషాబాద్​, మహేశ్వరం, ఇబ్రహీంపట్నం
  • కండ్లకోయ - కుత్బుల్లాపూర్​, కీసర, శామీర్​పేట, మేడ్చల్​
  • బోడుప్పల్​(మల్లాపూర్​) - ఉప్పల్​, నారపల్లి, కాప్రా, ఘట్​కేసర్​, మల్కాజిగిరి

మరో 25 సబ్​ రిజిస్ట్రార్​ కార్యాలయాల్లో కొత్త స్లాట్​ బుకింగ్ - ఇందులో మీ ప్రాంతం ఉందా చెక్​ చేయండి?

'ప్రజలకు న్యాయమైన, వేగవంతమైన సేవలందించేందుకే స్లాట్​ బుకింగ్​'

