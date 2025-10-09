భవిష్యత్ శాస్త్రవేత్తల కోసం కేంద్రం వినూత్న పోటీ – సోమవారమే చివరి తేదీ

ETV Bharat / state

Registration for Vikasit Bharat is Open Until the October 13th : స్టూడెంట్స్​లో దాగి ఉన్న సృజనాత్మకతను వెలికితీసి భావి శాస్త్రవేత్తలుగా తీర్చిదిద్దేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అటల్‌ ఇన్నోవేషన్‌ మిషన్‌ అనుసంధానంతో 'వికసిత్‌ భారత్‌ బిల్డ్‌థాన్‌- 2025'కు శ్రీకారం చుట్టింది. ఈ విద్యా సంవత్సరం నుంచే తొలిసారిగా 6 నుంచి 12వ తరగతుల వరకు చదివే అన్ని యాజమాన్యాలకు అవకాశం కల్పించారు. స్థానిక ప్రత్యక్ష సమకాలీన సమస్యలకు ఆవిష్కరణల రూపంలో పరిష్కారం చూపాలని సూచనలు చేశారు.

ఒక్కో విద్యాలయం నుంచి ఐదుగురు ఉపాధ్యాయులకు రిజిస్ట్రేషన్‌కు అవకాశం కల్పించారు. ఒక్కొక్కరు 4 బృందాలను ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. ఇందులో కనిష్ఠంగా 3, గరిష్ఠంగా 7 మంది విద్యార్థులను బృందాలుగా చేయవచ్చు. ఆసక్తి ఉన్న వారు వివరాలను బిల్డ్‌థాన్‌ పోర్టల్‌లో నమోదు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. వారు థీమ్స్‌ గురించి వివరించే పద్ధతులపై ప్రత్యక్షంగా అనుసంధానం కానున్నారు. దీనికి అవసరం అయిన మార్గదర్శకాలను ఖమ్మం జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారులకు పంపించారు. ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించి పాఠశాలల్లో క్యూఆర్‌ కోడ్‌తో కూడిన ప్రతులను కూడా ప్రదర్శించనున్నారు.

రిజిస్ట్రేషన్‌కు ఈ నెల 13వ తేదీ వరకు అవకాశం : కేంద్ర ప్రభుత్వం నగదు ప్రోత్సాహకంగా మొత్తం రూ.కోటి బహుమతులను అందించేందుకు ప్రకటన చేసింది. ఖమ్మం జిల్లా స్థాయిలో 1000, రాష్ట్ర స్థాయిలో 100, జాతీయ స్థాయిలో 10 ప్రాజెక్టులను ఎంపిక చేసి విజేతలుగా ప్రకటిస్తారు. తుది విజయం సాధించిన వారికి ప్రోత్సాహకం ఇస్తారు. స్కూల్‌ ఇన్నోవేషన్‌ మారథాన్‌లో నమోదు చేసుకుంటే అదే యూజర్‌ ఐడీతో లాగిన్‌ అయ్యే అవకాశం కల్పించారు. ముందుగా ఉపాధ్యాయులు వీబీబీ.ఎంఐసీ.జీవోవీ.ఇన్‌ అనే వెబ్‌సైట్‌లో రిజిస్ట్రేషన్‌ చేయించుకోవాలి. అనంతరం స్టూడెంట్స్ వివరాలు అందులో నిక్షిప్తం చేయాలి. ఆవిష్కరణలకు సంబంధించిన వీడియోను సంబంధిత వెబ్‌సైట్‌లో అందుబాటులో ఉంచారు. దానికి అనుగుణంగా పరిశోధనలు చేసి 2 నిమిషాల నిడివితో వీడియో తీసి దానిని సదరు వెబ్‌పేజీలో అప్‌లోడ్‌ చేయాల్సి ఉంటుంది. రిజిస్ట్రేషన్‌కు ఈ నెల 13వ తేదీ వరకు అవకాశం ఇచ్చారు.

ప్రధాన అంశాలు : -

  • ఆత్మనిర్భర్‌ భారత్‌లో స్వావలంబన వ్యవస్థలు, సాధనాలు, పరిష్కారాలు
  • స్వదేశీ ఆలోచనలు, జ్ఞాన వ్యవస్థల ఆవిష్కరణలు పెంపొందించడం
  • సమృద్ధి భారత్‌లో స్థిరమైన మార్గాలను సృష్టించడం
  • స్థానిక ఉత్పత్తులు, వనరులను ప్రోత్సహించడం

విద్యార్థుల ప్రతిభకు ఎంతో ఉపయోగకరం : విద్యార్థుల ఆలోచనలకు డిజిటల్‌ రూపం ఇచ్చేందుకు ప్రవేశపెట్టిన వికసిత్‌ భారత్‌లో భాగంగా ప్రతి బడి నుంచి 50 మంది విద్యార్థులతో పది బృందాలను ఏర్పాటు చేయాలని ఎంఈఓలతో పాటు పాఠశాలలకు ఆదేశాలు జారీ చేయడం జరిగిందని డీఈఓ బి.నాగలక్ష్మీ తెలిపారు. విద్యార్థుల్లో అంతర్లీనమై ఉన్న ప్రతిభకు ఈ పథకం ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని చెప్పారు.

