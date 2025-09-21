వాహనాలపై రిఫ్లెక్టివ్ టేప్లు, రియర్ మార్కింగ్ ప్లేట్లు తప్పనిసరి - ఆదేశాలు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం
రిఫ్లెక్టివ్ టేప్లు, రియల్ మార్కింగ్ ప్లేట్లు తప్పనిసరి - అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలు కలిగిన రిఫ్లెక్టివ్ టేప్లనే అతికించాలని సూచన - రోడ్డు ప్రమాదాలు తగ్గించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ కీలక నిర్ణయం
Reflective tapes on all vehicles must in Telangana : రోడ్డుపై ఆగిఉన్న, నెమ్మదిగా వెళ్తున్న వాహనాలను గుర్తించలేక వెనక నుంచి ఢీకొట్టి ప్రమాదాల బారిన పడి పలువురు ప్రాణాలు పోగొట్టుకుంటున్నారు. రాత్రి వేళల్లో వాహనాల సమీపానికొచ్చే వరకు కంటికి కనిపించకపోవడంతోనే చోదకులు ఢీకొడుతున్నారు. రోడ్డు ప్రమాదాలు తగ్గించేందుకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. త్రిచక్ర వాహనాలు, బస్సులు, ట్రాక్టర్లు, ఆటోలు, గూడ్స్ సహా అన్ని రకాల వాహనాలపై రిఫ్లెక్టివ్ టేప్లు, రియర్ మార్కింగ్ ప్లేట్లు తప్పనిసరిగా ఉండాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
పక్కాగా అమలు : ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఆదేశాలను రవాణా శాఖ అధికారులు పక్కాగా అమలు చేస్తున్నారు. రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో రవాణా కార్యాలయానికి వచ్చే వాహనాలను నిశితంగా పరిశీలించి, రిఫ్లెక్టివ్ టేప్లు ఉంటేనే ఫిట్నెస్ సర్టిఫికెట్లు, రెన్యూవల్, రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ పూర్తి చేస్తున్నారు. నకిలీ, నాణ్యత లేని రిఫ్లెక్టివ్ టేపులను అరికట్టి ఏఐఎస్ 057, 089, 090 వంటి అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలు కలిగినవి నాణ్యమైనవే అతికించాలని అధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
కొన్ని ఘటనలు :
- ఈ నెల 2న నాగర్కర్నూల్ జిల్లా కొల్లాపూర్ మండలం అంకిరావుపల్లి రోడ్డుపై ఆగి ఉన్న బస్సును ఓ ద్విచక్ర వాహనదారుడు వెనుక నుంచి ఢీకొట్టి తీవ్ర గాయాలపాలై ఆసుపత్రిలో చేరాడు.
- గత నెల 15న మహబూబ్నగర్ జిల్లా జడ్చర్ల మండలం మాచారం వద్ద 44వ నేషనల్ హైవేపై ప్రైవేటు బస్సు ముందున్న లారీని ఢీకొట్టింది. ప్రమాదంలో నలుగురు మృతి చెందారు. అంతేకాకుండా 14 మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.
- నాగర్కర్నూల్ జిల్లా ఊర్కొండ మండలం రేవల్లి శివారులో 167 జాతీయ రహదారిపై ఆగిన లారీని ద్విచక్రవాహనం ఢీకొన్న ఘటనలో ఇద్దరు యువకులు దుర్మరణం పాలయ్యారు.
- గత నెల 26న అచ్చంపేటలో నిలిపి ఉన్న లారీని ఓ ఆటో వెనుక నుంచి వేగంగా ఢీకొట్టడంతో నలుగురు గాయపడి ఆసుపత్రిలో చేరారు.
రిఫ్లెక్టర్ల ఉపయోగాలు ఇవీ :
- తక్కువ కాంతిలోనూ వాహనాలు మన ముందు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి.
- రాత్రిపూట, పొగమంచు వంటి ప్రాంతాల్లో డ్రైవర్లను ఈ టేప్లు అప్రమత్తం చేస్తాయి.
- రోడ్లపై స్లైకింగ్ చేసేటప్పుడు సులభంగా ఎదుటివారు కనబడతారు.
- దూరం నుంచి వచ్చే ఇతర వాహనదారుల దృష్టిని ఆకర్షించొచ్చు.
"రిఫ్లెక్టర్లు లేకపోతే మనం సాధారణంగా ఎదుటి వాహనాన్ని సరిగా గుర్తించలేం. వేగంగా ఉన్నప్పుడు వాహనాన్ని అదుపు చేయలేక ఎక్కువగా ప్రమాదాలు జరుగుతాయి. ప్రస్తుతం ఇవి ఉంటేనే రిజిస్ట్రేషన్, ఫిట్నెస్, రెన్యూవల్ సర్టిఫికెట్లు జారీ చేస్తున్నాం." -చిన్నబాలు, నాగర్కర్నూల్ జిల్లా రవాణాధికారి
పండుగ దృష్ట్యా జాగ్రత్తలు అవసరం : ప్రస్తుతం బతుకమ్మ, దసరా పండుగల నేపథ్యంలో వాహనదారులు జాగ్రత్తగా నడపాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. మద్యం సేవించి వాహనాలు నడిపితే ప్రమాదాలు జరిగి కుటుంబాల్లో తీవ్ర విషాదం నెలకొంటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. రవాణా శాఖ నియమ నిబంధనలు పాటిస్తూ నెమ్మదిగా వెళ్లాలని చెబుతున్నారు. ఈ రిఫ్లెక్టివ్ టెప్, రియల్ మార్కెట్ ప్లేట్లు అమర్చుకోవడం వల్ల ప్రమాదం జరిగే చివరి క్షణంలోనైనా అప్రమత్తం కావచ్చని సూచిస్తున్నారు. ద్విచక్రవాహనాలు నడిపేవారు హెల్మెట్ ధరించాలని, దానివల్ల అనుకోని ప్రమాదం జరిగినా బయటపడోచ్చని అంటున్నారు.
