రెడ్డి రాజుల చరిత్రకు ప్రత్యక్ష సాక్ష్యం - వాళ్లు ఏ దేవుళ్లను పూజించారో తెలుసుకోవచ్చు!
కొండవీడు కోట సమీపంలో 9 కోట్ల పెట్టుబడితో ఏర్పాటు చేసిన మ్యూజియం - రెడ్డి రాజుల పాలన, సామాజిక పరిస్థితులు, రాజ్య వైభవం తెలుసుకోవడానికి సందర్శకులకు అవకాశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 12, 2025 at 10:24 AM IST
Reddy Kings Museum in Guntur District: రెడ్డి రాజులు ఎవరు, వారు ఏ దేవుళ్లను పూజించేవారు, యుద్ధాల్లో వాడిన కత్తులు, పందిరి మంచాలు వంటి వస్తువులు ఎలా ఉంటాయి అని తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? 12వ నుంచి 16వ శతాబ్దాల మధ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ సామాజిక, రాజకీయ పరిస్థితులు, రెడ్డి రాజుల పాలనా వైభవాన్ని చూడాలంటే గుంటూరు జిల్లా ఫిరంగిపురానికి వెళ్లాల్సిందే.
కొండవీడు కోటకు సమీపంలో శ్రీశైలం అఖిల భారత రెడ్ల సంక్షేమ సమాఖ్య ఆధ్వర్యంలో ఒక ప్రత్యేక మ్యూజియం ఏర్పాటైంది. ఈ మ్యూజియంలో రెడ్డి రాజుల చారిత్రక ఆనవాళ్లను భద్రపరిచి, జనరల్ పబ్లిక్కి అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. రూ.9 కోట్లతో నిర్మించిన ఈ మ్యూజియం మూడు అంతస్తుల ప్రదర్శనశాలతో విస్తరించి, ఎకరా విస్తీర్ణంలో విస్తరించి ఉంది.
మ్యూజియంలో ప్రత్యేకంగా చూడదగ్గ విషయాలు:
- రెడ్డి రాజుల విగ్రహాలు - రాజులు పూజించిన దేవుళ్ల విగ్రహాలు, శిల్పాలు
- కొండవీడు కోట చరిత్ర - కోట నిర్మాణ విధానం, పాలన, యుద్ధాల వివరాలు
- యుద్ధ సామగ్రి - కత్తులు, యుద్ధంలో వాడిన ఇతర సామగ్రి
- పందిరి మంచం - రాజుల కాలంలో ఉపయోగించిన ప్రత్యేక సౌకర్యాలు, కళాత్మకతను ప్రతిబింబించే వస్తువులు
- చిత్రాలు - రాజ్య పాలన, సామాజిక జీవన విధానం, ఆ సమయంలోని దృశ్యాలు
మ్యూజియం సందర్శకులకు పూర్వ చరిత్ర, రాజ్య వైభవం, సామాజిక జీవన విధానాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూపిస్తుంది. ప్రతి అంతస్తులో ప్రత్యేక విభాగాలు ఏర్పాటు చేసి, రెడ్డి రాజుల పాలనను, యుద్ధ వ్యూహాలను, సామాజిక పరిణామాలను అర్థమయ్యే విధంగా ప్రదర్శించారు.
మ్యూజియంలో రెడ్డి రాజుల విగ్రహాలు, దేవుళ్ల విగ్రహాలు, కొండవీడు కోట చరిత్ర, యుద్ధ సామగ్రి, శిల్పాలు, శాసనాల నమూనాలు, నాణేలు, ఆయుధాలు అన్నీ భద్రపరిచారు. ప్రత్యేకంగా, 24 అడుగుల వెడల్పు, 36 అడుగుల పొడవుతో నిర్మించిన కొండవీడు కోట నమూనా సందర్శకులకోసం ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది.
రెడ్డి రాజులు పాలించిన ప్రదేశాలు కొండవీడు, గద్వాల్ సంస్థానం, ఉదయగిరి, ఆత్మకూరు, వనపర్తి, దూమకొండ సంబంధించిన చారిత్రక ఆనవాళ్లు, సమాచారం నిపుణుల కమిటీ సభ్యులు సేకరించి, మ్యూజియంలో ఆకర్షణీయంగా ప్రదర్శించారు. మ్యూజియం ద్వారా ఆ కాలం సామాజిక, రాజకీయ పరిస్థితులు, రాజ్య పాలన, దేవుళ్ల పూజా సంప్రదాయం, యుద్ధ వ్యూహాలు, మరియు నాణేలు, శిల్పాల వైభవాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూడవచ్చు.
ప్రదర్శనలో ప్రత్యేకంగా రాజుల పందిరి మంచం, కోట నిర్మాణానికి సంబంధించిన సాధన పరికరాలు, నాణేలు, ఆయుధాలు, శిల్పాలు కళ్లకు కడుతున్నాయి. పర్యాటకులు, చరిత్రలో ఆసక్తి కలిగిన విద్యార్థులు, స్థానికులు ఇక్కడికి రావడం ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్రలో ఒక ప్రావీణ్యం పొందవచ్చు.
మ్యూజియం ప్రత్యేకతగా రాజుల పాలన, సామాజిక పరిస్థితులు, దేవుళ్ల పూజా విధానాలను చూపేలా డిజైన్ చేశారు. ప్రతి వస్తువు ఒక చారిత్రక కధ చెబుతుంది. మ్యూజియం సందర్శకులు ఒకసారి రాజుల కాలంలో జీవించినట్లే అనుభూతి పొందగలరు. క్రమంగా, ఫిరంగిపురం మ్యూజియం రెడ్డి రాజుల వైభవం, సామాజిక, సాంస్కృతిక సంపద, చారిత్రక సాక్ష్యాలను ప్రత్యక్షంగా అందించే కేంద్రంగా మారింది. సందర్శకులకు కేవలం వస్తువులు కాకుండా ఆ కాలపు జీవన విధానం, పాలనా శైలి, మౌలిక సౌకర్యాల అనుభవం కూడా లభిస్తుంది.
కళ్లకు కడుతున్న రెడ్డిరాజుల ఘన చరిత్ర, కొండవీడు వైభవం - ఎక్కడంటే?