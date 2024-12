ETV Bharat / state

వరంగా సైటిస్‌ నిర్ణయం: రెండు సంవత్సరాల క్రితం వరకు ఎర్రచందనం వృక్షం అంతరించిపోతున్న జాతుల జాబితా (CITES)లో ఉండేది. ఈ జాబితాలో ఉన్న వృక్ష, జంతు జాతుల మనుగడను కాపాడే లక్ష్యంతో ఏర్పడిన అంతర్జాతీయ ఒప్పందం (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) ప్రకారం ఎర్రచందనం వ్యాపారంపై ఆంక్షలు ఉండేవి. విలువ ఆధారిత వస్తువులకు మాత్రమే ఎటువంటి ఆంక్షలు లేకుండా వ్యాపారం జరిగేది. ఎర్రచందనం దుంగల వేలంపై కూడా ఇటీవలి వరకూ చాలా ఆంక్షలుండేవి. ఇప్పుడు ఆ సమస్య లేనందున వేలం వేసేందుకు ప్రభుత్వానికి అవకాశం లభించింది.

స్మగ్లింగ్‌ను ఉపేక్షించం: ఎర్ర చందనం అక్రమ రవాణాను ఉపేక్షించబోమని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. రాష్ట్రంలోని సహజ వనరుల్ని దోచుకునేందుకు యత్నించేవారు తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందని సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్‌లో ఇటీవల హెచ్చరించారు. అక్రమ కార్యకలాపాల్ని అరికట్టడానికి తిరుపతి రెడ్‌ శాండర్స్‌ యాంటీ టాస్క్‌ఫోర్సు (RSASTF) చేస్తున్న కృషిని అభినందించారు.

