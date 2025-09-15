రెచ్చిపోతున్న పుష్పరాజ్లు - తరలిపోతున్న ఎర్రచందనం
స్మగ్లర్ల ధాటికి అభయారణ్యం విలవిల - ఆరేళ్లలో పట్టుబడింది 112 టన్నులు
September 15, 2025
Red Sandal Smuggling In YSR Kadapa: ప్రపంచంలోనే అత్యంత అరుదైన అటవీ వృక్షాల్లో ఎర్రచందనం ఒకటి. స్మగ్లర్లకు ఈ ఎర్రచందనం దుంగలు రూ.కోట్లు కురిపిస్తున్నాయి. వీటినే జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో స్మగ్లర్లు కొన్నేళ్లుగా తరలిస్తూనే ఉన్నారు. తమిళనాడు కూలీలను ఉపయోగించి ఉమ్మడి కడప జిల్లాలోని అటవీ ప్రాంతాల్లో నిరంతరం వీరి చర్యలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి.
గత వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో వీరికి అడ్డుకట్ట వేసే వారు కరవయ్యాయి. దాంతో యథేచ్ఛగా అడవులను కొల్లగొట్టారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కొంత వరకు కట్టడి చేసినా ఇటీవల కాలంలో మళ్లీ స్మగ్లర్లు వారి ఉనికిని చాటుతున్నారు. ఒకవైపు పుష్పరాజ్లు పుడుతున్నా, మరోవైపు ఎర్రదుంగలను కొల్లగొడుతున్నా కఠిన చర్యలు మాత్రం కరవయ్యాయి.
179 మంది దొంగలు 4,178 దుంగలు: అటవీశాఖ అధికారులు గడిచిన 6 ఏళ్లలో అంటే 2019-25 మధ్య కాలంలో 112 మెట్రిక్ టన్నుల బరువైన 4,178 ఎర్రచందనం దుంగలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఎర్రచందనంతో 179 మంది స్మగ్లర్లను అదుపులో తీసుకున్నారు. అలాగే 185 వాహనాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
గుట్టు రట్టయ్యేదెన్నడు? : గత వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో చెక్పోస్టులను ఎత్తేయడంతో పాటు ఎర్రచందనం అక్రమ రవాణాపై పెద్దగా దృష్టి సారించకపోవడం వల్ల ఆ 5 ఏళ్లలో ఎర్రచందనం భారీగానే ఎల్లలు దాటిందనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో రూ.కోట్లు కురిపించే ఎర్రచందనం అక్రమ రవాణా అడ్డుకట్టకు ఎన్ని చర్యలు తీసుకున్నా దానిని తలదన్నేలా స్మగ్లర్లు రూటు మార్చి కొల్లగొట్టేస్తున్నారు. అటవీశాఖ అధికారుల దాడుల్లో కేవలం కూలీలు మాత్రమే చిక్కుతున్నారు. వీరి వెనుక ఉన్న అసలైన బడా స్మగ్లర్లు మాత్రం ఎవ్వరికి చిక్కడం లేదు.
ఉమ్మడి కడప జిల్లాలో వివరాలు ఇలా :
భూభౌగోళిక విస్తీర్ణం: 15,35,900 హెక్టార్లు
అటవీ భూమి: 5,00,916 హెక్టార్లు
డివిజన్లు: కడప, ప్రొద్దుటూరు, రాజంపేట
రేంజి కార్యాలయాలు: 14
సెక్షన్లు: 34
బీట్లు: 122
ఎర్రచందనం: 84 బీట్లలో 3,14,610.116 హెక్టార్లలో ఉంది
ఇటీవల సంఘటనలు:
- ఈ నెల 9న రోళ్లమడుగు - తుమ్మలబైలు మార్గంలో ఎస్ఆర్ పాళెం బీట్ కూంబింగ్ నిర్వహించగా అయిదుగురు వ్యక్తులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారి నుంచి 9 ఎర్రచందనం దుంగలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
- ఈ సంవత్సరం జూన్ 17న వీరబల్లి బీట్ పరిధిలోని గడికోట ప్రాంతంలో ఏడుగురు వ్యక్తులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారి నుంచి 6 ఎర్రచందనం దుంగలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
- ఈ నెల 10న వీరబల్లి మండలం సానిపాయి అటవీ ప్రాంతం గుర్రప్పగారిపల్లి గుట్ట సమీపంలో అటవీశాఖ అధికారుల కూంబింగ్ చేస్తున్న సమయంలో ఒక వ్యక్తితో పాటు రవాణాకు సిద్ధంగా ఉన్న ఇండికా కారు, 10 ఎర్రచందనం దుంగలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
- గత నెల 6న సుండుపల్లి- రాయచోటి మార్గంలో సద్దికూళ్లవంక చెక్పోస్టు వద్ద అటవీశాఖ అధికారుల తనిఖీలు చేపట్టారు. కారులో 10 ఎర్రచందనం దుంగలను గుర్తించి కారును స్వాధీనం చేసుకోగా నిందితులు పరారయ్యారు.
అటవీ సంరక్షణకు ప్రత్యేక చర్యలు:
'జిల్లాలో విస్తారంగా ఉన్న ఎర్రచందనం అక్రమ రవాణాను అరికట్టేందుకు కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకున్నాం. బేస్క్యాంప్ సిబ్బందిని వారం రోజుల పాటు అడవుల్లోనే ఉంచి వారితో కూంబింగ్ నిర్వహిస్తున్నాం. ఈ సంవత్సరం ఎర్రచందనం స్మగ్లింగ్ చాలా వరకు తగ్గింది. ఈ ఏడాది జులై వరకు కేవలం 7 కేసులు మాత్రమే నమోదయ్యాయి. 12 చోట్ల చెక్పోస్టులు, 12 స్ట్రైకింగ్ ఫోర్స్లను ఏర్పాటు చేశాం. వీరితో రోడ్డు మార్గంలో నిఘా పెంచాం.' - జగన్నాథ్ సింగ్, జిల్లా అటవీశాఖ అధికారి, రాజంపేట
