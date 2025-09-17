ఎర్రచందనంపై స్మగ్లర్ల చూపు - కాపాడుకునే పరిస్థితి ఏది?
మార్కెట్లో ఎర్రచందనానికి భారీ డిమాండ్ - కనుమరుగవుతున్న ఎర్రచందనం మొక్కలు
Published : September 17, 2025 at 8:33 PM IST
Red Sandalwood Smuggling in Praksam District : కనిగిరి శేషాచలం కనుమలు విశేషమైన అటవీ సంపదకు నిలయం. ఇక్కడ లభించే ఎర్రచందనం ఎంతో ప్రత్యేకమైనది. ఈ కలపకు మార్కెట్లో భారీ డిమాండ్ ఉంది. వీటిని ఉపయోగించి వాయిద్య పరికరాలు, విలువైన ఫర్నిచర్, అలంకార వస్తువులు, మందులను తయారు చేస్తారు. ఈ చెట్లను జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి. కానీ ఆ విధంగా ఎక్కడా కనిపించడం లేదు. ఈ ఎర్రచందనం స్మగ్లర్ల వేటుకు గురవుతోంది. మొక్కలు కనుమరుగవుతున్నాయి. అధికారులు సత్వరమే రక్షణ చర్యలు చేపట్టవలసిన అవసరం ఉందని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
మొత్తం 15 వేల హెక్టార్లలో : కనిగిరి అటవీశాఖ రేంజ్ పరిధిలోని సీయస్పురం, వెలిగండ్ల మండలాల్లోని శేషాచలం కనుమల్లో 15వేల హెక్టార్లలో ఎర్ర చందనం వృక్షాలు విస్తారంగా ఉన్నాయి. అటవీ శాఖ రేంజ్లో 17 బీట్లు ఉన్నాయి. 7 మంది సెక్షన్ అధికారులకు అయిదుగురు, 17 మంది ఎఫ్బీవోలకు 14 మంది ఉన్నారు. ప్రతి బీటు రక్షణకు ఓ తుపాకీ ఉండాలనే నిబంధన ఉంది. 17 బీట్లలో అయిదే తుపాకీలు ఉన్నాయి అవి కూడా పాతవే కావడం గమనార్హం.
రేంజ్ మొత్తానికి ఒకే ఒక్క వాహనం : ఒక్కో గార్డు సుమారు 10 వేల ఎకరాలు పర్యవేక్షించాల్సి ఉంటుంది. రేంజ్ మొత్తానికి కేవలం ఒకే ఒక వాహనం ఉంది. డేంజర్ బీట్ల పరిధిలో పోలీస్ స్టేషన్లు లేకపోవడంతో స్మగ్లర్లకు అనుకూలంగా మారింది. గడచిన 10 సంవత్సరాల్లో 300 టన్నులకు పైగా ఎర్ర చందనం దుంగలను స్మగ్లర్ల నుంచి అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఎర్రచందనం అధికంగా ఉన్న మైలుచర్ల, తుంగోడు, బొంతవారిపల్లి, కోనపల్లి, దేవకమర్రి, టేకులపెంట, వెలిగండ్ల మండలాల్లో చెట్లకు రక్షణ కరవైందనే విమర్శలు ఉన్నాయి.
ఎర్రచందనం అభివృద్ధి కోసం కొత్త మొక్కలు నాటే కార్యక్రమం చేపట్టాం. కనిగిరి రేంజ్ పరిధిలో ఏబీవోలు, ఎఫ్ఎస్వో, ఎఫ్బీవోలు, సిబ్బంది కొరతతో పాటు ఆయుధాల కొరత ఉంది. చాలా వరకు ఎర్రచందనం స్మగ్లింగ్ ఆగిపోయింది. - టి. మహేశ్వరరెడ్డి అటవీశాఖ అధికారి, కనిగిరి
గత ప్రభుత్వ హయాంలో ఎర్రచందనం స్మగ్లర్లకు అడ్డుకట్ట వేసే వారు కరవయ్యారు. వీరు యథేచ్ఛగా అడవులను కొల్లగొట్టారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి కొంత వరకు కట్టడి చేశాయి. ఇటీవల కాలంలో మళ్లీ స్మగ్లర్లు వారి ఉనికిని చాటుతున్నారు.
రక్షణ సవాళ్లుగా : ఈ ఎర్రచందనం దుంగలకు దేశ, విదేశాల్లో గిరాకీ ఉండటంతో దాని అక్రమ రవాణా ఒక పెద్ద సమస్యగా మారింది. ఈ సమస్యను అరికట్టేందుకు అటవీశాఖ ప్రత్యేక దళాలు, టెక్నాలజీతో వివిధ పద్ధతులను ఉపయోగిస్తోంది. ప్రజల్లో వీటిపై అవగాహన పెంచడం కూడా ఎంతో అవసరం. ఎర్రచందనం చెట్లు కేవలం వ్యాపారానికి మాత్రమే కాకుండా పర్యావరణ పరిరక్షణకు ఎంతో అవసరం ఉంది.
