Red Chilli Exports: అన్నదాతలు పండించే మిరపకు అధిక ధర దక్కాలంటే నాణ్యత కీలకంగా మారుతోందని మిర్చి ఎగుమతి వ్యాపారులంటున్నారు. పరిమితికి మించి పురుగు మందులు, రసాయన ఎరువులు వాడితే సరైన ధర దక్కడం లేదు. సమగ్ర సస్యరక్షణ (IPM) విధానాల్లో పండించిన మిరపను యూకే, ఆస్ట్రేలియా, అమెరికా తదితర దేశాలు గతేడాది క్వింటాల్కు రూ.28,000 నుంచి రూ.30,000 వరకు వెచ్చించి దిగుమతి చేసుకున్నాయి. అదే సమయంలో భారత్ నుంచి అధికంగా మిరప దిగుమతి చేసుకునే బంగ్లాదేశ్, చైనా తదితర దేశాలు చెల్లించిన ధర క్వింటాల్కు రూ.9,500 నుంచి రూ.17,000 లోపే ఉండటం గమనార్హం. వాస్తవంగా రైతుకు ఇంకా తక్కువ ధర లభించింది.
అధిక పురుగు మందుల వినియోగిస్తే: తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని మిరప సాగులో అధికంగా పురుగు మందులు, రసాయన ఎరువులు వినియోగిస్తారనే అభిప్రాయం ఉంది. ఇదే విషయం ఉత్పత్తుల పరీక్షల్లోనూ వెల్లడవుతోంది. ఎగుమతులకు అనువైన ప్రమాణాల ప్రకారం మిరప సాగు చేస్తే ఖర్చులు కూడా తగ్గుతాయి. అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా, యూకే తదితర దేశాలకు ఎగుమతి చేసే వ్యాపారులు తమిళనాడు, అసోం తదితర రాష్ట్రాల్లోని మిరపను అధిక ధర చెల్లించి కొనుగోలు చేస్తున్నారు.
కొన్ని ప్రైవేటు సంస్థలు సైతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణాల్లో ఒకటి రెండుచోట్ల రైతులతో ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుని మిరపను సేకరిస్తున్నాయి. అయితే విత్తనం నుంచి కోతల వరకు ప్రతి దశలోనూ ఆ సంస్థల పర్యవేక్షణ ఉంటుంది. సాధారణ ధరలతో పోలిస్తే కిలోకు 10 నుంచి 20 రూపాయల వరకు ఎక్కువగా చెల్లిస్తున్నాయి. తమిళనాడులోని విరుధ్నగర్ ప్రాంతంలో పండించే మిరప నాణ్యతా ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉండటంతో అమెరికా తదితర దేశాలు కొనుగోలు చేస్తున్నాయని ఓ ఎగుమతి వ్యాపారి తెలిపారు.
గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో వివిధ దేశాలకు మిరప ఎగుమతులు: గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో స్సైసెస్ బోర్డు గణాంకాల ప్రకారం యూకేకి 6,325 టన్నుల మిరపను క్వింటా 32,734 రూపాయల లెక్కన ఎగుమతి చేశారు. ఆస్ట్రేలియాకి 2,265 టన్నుల మిరపను క్వింటా రూ.32,344కి, కెనడాకి 2,857 టన్నుల మిరపను క్వింటా రూ.31,784కి, అమెరికాకి 39,466 టన్నుల మిరపను క్వింటా రూ.28,467కి, థాయ్లాండ్కి 55,103 టన్నుల మిరపను క్వింటా రూ.18,951కి, మలేసియాకి 22,539 టన్నుల మిరపను క్వింటా రూ.18,297కి, ఇండోనేసియాకి 38,834 టన్నుల మిరపను క్వింటా రూ.16,816కి, చైనాకి 2,36,831 టన్నుల మిరపను క్వింటా రూ.16,288కి, శ్రీలంకకి 42,974 టన్నుల మిరపను క్వింటా రూ.14,415కి, ఘనాకి 9,289 టన్నుల మిరపను క్వింటా రూ.13,301కి, నేపాల్కి 12,260 టన్నుల మిరపను క్వింటా రూ.11,169కి, బంగ్లాదేశ్కి 1,16,711 టన్నుల మిరపను క్వింటా రూ.9,654కి, యూఏఈకి 61,461 టన్నుల మిరపను క్వింటా రూ.9,943కి ఎగుమతి చేశారు.
గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో వివిధ దేశాలకు మిరప ఎగుమతులు: (స్పైసెస్ బోర్డు గణాంకాల ప్రకారం)
|దేశం
ఎగుమతి
(టన్నుల్లో)
క్వింటాల్ ధర
(రూపాయలలో)
|యూకే
|6,325
|32,734
|ఆస్ట్రేలియా
|2,265
|32,344
|కెనడా
|2,857
|31,784
|అమెరికా
|39,466
|28,467
|థాయ్లాండ్
|55,103
|18,951
|మలేసియా
|22,539
|18,297
|ఇండోనేసియా
|38,834
|16,816
|చైనా
|2,36,831
|16,288
|శ్రీలంక
|42,974
|14,415
|ఘనా
|9,289
|13,301
|నేపాల్
|12,260
|11,169
|బంగ్లాదేశ్
|1,16,711
|9,654
|యూఏఈ
|61,461
|9,943
ఆరేళ్లుగా మిరప ఎగుమతి, విలువ, క్వింటాలు సగటు ధర:
|వివరం
|2019-20
|2020-21
|2021-22
|2022-23
|2023-24
|2024-25
మిరప ఎగుమతులు
(టన్నుల్లో)
|4,96,000
|6,49,815
|5,57,144
|5,16,177
|6,01,084
|7,15,506
ఎగుమతుల విలువ
(రూ.కోట్లలో)
|6,710
|9,241
|8,585
|10,444
|12,492
|11,405
క్వింటాల్కు సగటు ధర
(రూ.ల్లో)
|13,529
|14,221
|15,408
|20,233
|20,783
|15,940
