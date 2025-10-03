మందుబాబుల ముందు జాగ్రత్త - దసరాకు 3 రోజుల ముందే కొని పెట్టుకున్నారు!
దసరా సందర్భంగా తెలంగాణలో ఏరులై పారిన మద్యం - 2025 సెప్టెంబర్ నెలలో మద్యం విక్రయాలు విలువ రూ. 3048 కోట్లు - గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే 7 శాతానికిపైగా పెరిగిన మద్యం సేల్స్
Published : October 3, 2025 at 8:02 PM IST
Record Liquor sales For Dussehra Festival In Telangana : రాష్ట్రంలో ఏటికేడు లిక్కర్ విక్రయాలు పెరుగుతున్నాయి. దసరా, డిసెంబర్ 31 తేదీల్లో తెలంగాణలో లిక్కర్ డిమాండ్ డబుల్ అవుతుంది. అయితే ఈసారి దసరా పండుగ అక్టోబర్ 2న రావడంతో చాలామంది నిరాశపడ్డారు. ఆరోజు మహాత్మా గాంధీ జయంతి కావడంతో వైన్ షాపులు మూసివేయాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. ఆబ్కారీ శాఖ కూడా ఈసారి అమ్మకాలు తగ్గుతాయని భావించింది. అయితే ఈ అంచనాలన్నీ పటాపంటలు అయ్యాయి. ఈ ఏడాది దసరా పండుగ సందర్భంగా తెలంగాణలో మద్యం అమ్మకాలు జోరుగా సాగాయి. అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువగా, గత ఏడాది రికార్డ్ అధిగమించి మందబాబులు ఎక్సైజ్శాఖపై కాసుల వర్షం కురిపించారు.
ముందే అంతా అలర్ట్ : గత నెల లిక్కర్ అమ్మకాల డేటాను ప్రొహిబిషన్ అండ్ ఎక్సైజ్ శాఖ ఈరోజు వెల్లడించింది. దసరా పండుగ రోజు వైన్ షాపులు ఉండవని ముందే స్పష్టత రావడంతో మందుబాబులు ముందుగానే అలర్ట్ అయ్యారు. వాట్సప్లలో సమాచారం ముందే అందరికి చేరింది. దీంతో అంతా ముందుగానే వైన్ షాపుల ముందు క్యూ కట్టారు. పండుగకు 3 రోజుల ముందే నుంచే అమ్మకాలు రాకెట్ వేగాన్ని అందుకున్నాయి.
ఆ 3 రోజులు ఫుల్ డిమాండ్ : ఈ ఏడాది సెప్టెంబరులో రూ.3,046 కోట్ల మేర మద్యం అమ్మకాలు జరిగాయని ప్రొహిబిషన్ అండ్ ఎక్సైజ్ అధికారులు వెల్లడించారు. సెప్టెంబరు 29వ తేదీన రూ.278 కోట్లు, 30న రూ.333 కోట్లు, అక్టోబర్ 1న రూ.86.23 కోట్ల లిక్కర్ అమ్మకాలు జరిగాయి. గతేడాదితో పోలిస్తే ఈ మూడు రోజుల్లోనే 60 నుంచి 80శాతం వరకు అమ్మకాలు పెరిగాయని ఎక్సైజ్శాఖ తెలిపింది. ఈ ఏడాది ఇప్పటి వరకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 29.92 లక్షల కేసుల లిక్కర్, 36.46 లక్షల కేసుల బీర్లను విక్రయించారు. గతేడాదితో పోలిస్తే 7 శాతానికి పైగా మద్యం అమ్మకాలు పెరిగాయి. మద్యం సేల్స్ పెరగడంతో ఎక్సైజ్ శాఖకు రాబడి కూడా పెరిగింది. పై వివరాలు పరిశీలించినట్లయితే ప్రతి ఏటా మద్యం విక్రయాలు పెరుగుతున్నాయి. గ్రామల్లోనూ మద్యం అమ్మకాలు రికార్డు స్థాయిలో పెరిగాయి.
జీతం పడింది, లిక్కర్ ఇంటికి చేరింది! : దసరా పండుగ వచ్చిందంటే చాలు మద్యం వ్యాపారులకు కాసుల పండుగే. పండుగ ముందురోజు, ఆరోజు భారీ స్థాయిలో అమ్మకాలు జరుగుతాయి ఈసారి మాత్రం గాంధీ జయంతి కూడా కావడంతో ముందస్తుగానే మద్యం విక్రయాలకు తెరలేపారు. అక్టోబర్ 2న ఎలాగూ మద్యం దుకాణాలు మూసివేయక తప్పనందున వారు కూడా ముందే సరుకు తెచ్చిపెట్టుకున్నారు.
జీతాలు కూడా ముందే పడ్డాయి : ఇక చాలామందికి గత నెలలో 29, 30 తేదీల్లోనే బ్యాంక్ ఖాతాల్లో జీతాలు పడ్డాయి. ఇంకేముంది, అంతా ముందే మద్యం కొనుగోలు చేశారు. మిగిలిన వారు అక్టోబర్ 1న జాగ్రత్త పడ్డారు. అందుకే సెప్టెంబర్ 29, 30 తేదీల్లో సేల్స్ రికార్డు స్థాయిలో జరిగాయి. ఎక్సైజ్శాఖకు ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువ ఆదాయమే సమకూరింది. మొత్తానికి ఈసారి దసరా పండుగ అందరికి సంతృప్తినే మిగిల్చింది. అటు మందుబాబులకు ఇబ్బంది కలగలేదు, ఎక్సైజ్ శాఖకు ఆదాయం తగ్గలేదు.
