రాయదుర్గంలో రికార్డు ధర పలికిన లడ్డూ - భారీ రేటుకు సొంతం చేసుకున్న ఇల్లందు వాసి - RAYADURGAM LADDU AUCTION

రాయదుర్గంలో గణపతి లడ్డూకు భారీ ధర - ఏకంగా రూ.51,77,777 పలికిన లడ్డూ - సొంతం చేసుకున్న ఇల్లందు వాసి

Record Breaking Laddu Auction Held in Rayadurgam
Record Breaking Laddu Auction Held in Rayadurgam (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 4, 2025 at 2:49 PM IST

1 Min Read

Record Breaking Laddu Auction Held in Rayadurgam : వినాయకుడి పండుగ అంటే అందరికీ గుర్తుకు వచ్చేది భారీ గణపతి విగ్రహాలు. అలాగే లడ్డూ వేలం పాటలు. ప్రస్తుతం గణేశ్ నవరాత్రులు ముగింపు దశకు చేరుకున్నాయి. శోభయాత్రకు గణనాథులు సిద్ధమవుతున్నారు. ఇప్పుడు అందరి దృష్టి లడ్డూ వేలం పాటలపై పడింది. ఎక్కడి లడ్డూ ఎంత రేటు పలికింది అంటూ ఆసక్తిగా చూస్తున్నారు.

తాజాగా రాయదుర్గంలోని మై హోమ్​ భుజాలో గణేశ్​ లడ్డూ భారీ ధర పలికింది. ఏకంగా రూ.51,77,777 లక్షల రికార్డు ధరకు ఇల్లందుకు చెందిన గణేశ్​ అనే వ్యక్తి దక్కించుకున్నారు. గతేడాది ఇక్కడ లడ్డూ ధర రూ.29 లక్షలు పలకగా, అప్పుడు కూడా ఈయనే లడ్డూను వేలంలో దక్కించుకున్నారు.

RECORD BREAKING LADDU IN RAYADURGAMRAYADURGAM LADDU AUCTIONరాయదుర్గంలో భారీగా లడ్డు ధరRAYADURGAM LADDU AUCTION

