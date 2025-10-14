ETV Bharat / state

'ఆపరేషన్‌ ధూల్‌పేట గాడి తప్పుతోందా?'

ధూల్‌పేటలో గంజాయి విక్రయాలను నిర్మూలించడానికి "ఆపరేషన్‌ ధూల్‌పేట"కు శ్రీకారం - నీరుగారుతున్న ఆపరేషన్ లక్ష్యం - ఎందుకు మళ్లీ గంజాయి వ్యాపారం పెరుగుతోందంటే?

Operation Dhoolpet
Operation Dhoolpet (Eenadu)
Reasons for the failure of Operation Dhoolpet : తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని పాతబస్తీలో గల ధూల్‌పేట గంజాయి విక్రయాలకు పేరుగాంచిన ప్రదేశం. 2015 సంవత్సరంలో ప్రభుత్వం ఇక్కడి పరిస్థితిని పరిశీలించి, స్థానికులకు ప్రత్యామ్నాయ ఉపాధి అవకాశాలను కల్పించడంతో పాటు, నిఘా పెట్టింది. అయినప్పటికీ, అక్కడి కొంతమంది గంజాయి వ్యాపారాన్ని ఒక వ్యవస్థగా మార్చుకొని, కొందరు అధికారుల సహకారంతో దాన్ని కొనసాగించగలిగారు. ఈ నేపథ్యంలో, 2024 జులై 17న ఎక్సైజ్‌ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ విభాగం "ఆపరేషన్‌ ధూల్‌పేట"కు శ్రీకారం చుట్టింది.

ఆపరేషన్‌ లక్ష్యం : ఈ ఆపరేషన్ ప్రధాన లక్ష్యం ధూల్‌పేట ప్రాంతంలో గంజాయి విక్రయాన్ని పూర్తిగా నిర్మూలించడం. గంజాయి ఆనవాళ్లు లేకుండా చేసి, దీని సరఫరాదారుల చారిత్రక మూలాలను చెరిపేసి, శాశ్వతంగా వ్యవస్థను చెరిపివేయాలనే ఉద్దేశంతో అధికారులు కదిలారు. మొదట్లో ఈ ఆపరేషన్‌కు అనుకూల స్పందన కనిపించింది. కాలక్రమంలో పరిస్థితులు మళ్లీ మునుపటి తరహాలోకి వెళ్తున్నాయి.

ఎందుకు మళ్లీ గంజాయి వ్యాపారం పెరుగుతోందంటే? : ఆపరేషన్ ప్రారంభానికి ముందే జైలు నుంచి బయటకు వచ్చిన నిందితులపై నిఘా తగ్గిపోవడం, కొంతమంది అధికారుల నిర్లక్ష్యంతో పాటు అవినీతికి లోనవడం, పరారైన నిందితుల పునఃప్రవేశం వంటి అంశాలు గంజాయి వ్యాపార పునరుత్థానానికి దోహదం చేశాయి. ముఖ్యంగా మహిళలు ఈ వ్యాపారంలో పాల్గొనడం గమనార్హం. సెప్టెంబరు 24న జరిగిన దాడిలో ఒక మహిళ వద్ద 1.532 కిలోల గంజాయి స్వాధీనం చేసుకోవడం, ఆమెకు సరఫరా చేస్తున్న జానకిబాయి పరారవడం ఇందుకు నిదర్శనం.

ఈ ప్రాంతంలో "గంజాయి క్వీన్"గా పేరు తెచ్చుకున్న నీతూబాయి వంటి మహిళలు ఇతర ప్రాంతాల్లో ఉంటూ సరుకు సరఫరా చేస్తుండటం, మునుపటి నిందితులే మళ్లీ మకాం మార్చి వ్యాపారాన్ని కొనసాగించటం, ఈ దందా మళ్లీ పుంజుకోవడానికి ప్రధాన కారణాలు.

వరుస దాడులతో ఉక్కిరిబిక్కిరి : ఆపరేషన్ ప్రారంభించిన అనంతరం, ఎక్సైజ్ శాఖ పోలీసులు కలిసి అనుమానితుల ఇళ్లపై దాడులు నిర్వహించారు. ఇప్పటి వరకు 100కి పైగా కేసులు నమోదు చేయగా, 425 మందిని అరెస్టు చేశారు. అయితే, ప్రధాన సరఫరాదారులు పోలీసుల కళ్లకు చిక్కకుండా అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లిపోయారు. కొంతమంది ఇతర ప్రాంతాల్లో మకాం మార్చి వ్యాపారాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. చంచల్‌గూడ జైలు ఒక దశలో ఈ కేసుల కారణంగా నిండిపోయింది.

ఈ ఆపరేషన్ లక్ష్యం ఎందుకు నీరుగారిందంటే? :

  • అధికార యంత్రాంగంలోని లోపాలు
  • అవినీతి, సంబంధాల ద్వారా నిందితులకు మద్దతు
  • దందాలో పెరుగుతున్న మహిళల పాత్ర
  • సరఫరాదారుల గుట్టును గట్టిగా పట్టుకోలేకపోవడం
  • స్థానిక స్థాయిలో వ్యాపారం కొనసాగించే ముఠాల మారుతున్న వ్యూహాలు

వారికి శాశ్వతంగా ప్రత్యామ్నాయ జీవనోపాధిని కల్పించాలి : ఆపరేషన్ ధూల్‌పేట ఎలాంటి మంచి ఉద్దేశంతో మొదలైనా, దానికి న్యాయం చేయడంలో అధికార యంత్రాంగం ఇంకా నిబద్ధంగా నిలబడలేకపోతోందని పలువురు అంటున్నారు. గంజాయి వ్యాపారాన్ని పూర్తిగా నిర్మూలించాలంటే, నిఘా వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేయడం, అవినీతి మీద కఠిన చర్యలు తీసుకోవడం, శాశ్వతంగా ప్రత్యామ్నాయ జీవనోపాధిని కల్పించడం అవసరమని వెల్లడించారు. లేదంటే, ఈ ఆపరేషన్‌లు కొంతకాలం కలకలం రేపి, మళ్లీ మరిచిపోతుంటాయని అన్నారు.

