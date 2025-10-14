ETV Bharat / state

సొంతింటి కోసం ఫ్లాట్​కు అడ్వాన్స్​ ఇస్తున్నారా? - మూడోవంతు మోసాలే చేస్తున్నారట జాగ్రత్త!

మధ్యతరగతి వారికి 'రియల్'​ కష్టాలు చూపిస్తున్న కొన్ని స్థిరాస్తి సంస్థలు - ఇప్పటివరకూ రెరా విధించిన జరిమానా రూ.49 కోట్లు - రియల్​ ఎస్టేట్​లో మూడో వంతు మోసాలే అంటున్న నిపుణులు

Real Estate Scams in Hyderabad
Real Estate Scams in Hyderabad (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 14, 2025 at 9:01 AM IST

3 Min Read
Real Estate Scams in Hyderabad : రోడ్డు మీద నడుస్తుంటే లేదా బండి మీద వెళ్తుంటే దూరంగా ఒక ఫ్లెక్సీ కనిపిస్తుంది. అందులో మీరు మా దగ్గర ఫ్లాట్​ కొనండి - తక్కువ రేటుకే ఇస్తాం. జాతీయ రహదారికి పక్కనే, ఎన్నో సదుపాయాలు ఉన్నాయంటూ అందమైన బ్రోచర్​ ఉంటుంది. మరోవైపు తమ దగ్గర ఫ్లాట్లు ఉన్నాయంటూ ఫోన్లకు కాల్స్​ వస్తుంటాయి. ఇలా ఇవన్నీ చూసి, విని మీరు తొందరపడి ఫ్లాట్​ లేదా స్థలం తీసుకున్నారో మీ జేబులకు చిల్లు గ్యారంటీ! అందుకే తొందరపడి రియల్ ​ఎస్టేట్​ రంగంలో నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదని ఆయా రంగాలకు చెందిన నిపుణులు సూచిస్తుంటారు.

మధ్య తరగతి ప్రజలు సొంతింటి కలను సాకారం చేసుకోవడానికి తినీతినక కూడబెట్టిన డబ్బే కాదు, అప్పులు తెచ్చి మరీ డబ్బులు చెల్లిస్తున్నా, కొన్ని స్థిరాస్తి సంస్థలు వారి కలను వమ్ము చేస్తున్నాయి. బ్రోచర్లలో అద్భుతాలు చూపించి, వాస్తవానికి వచ్చేసరికి అంతా డొల్ల చేసేలా వారి తీరు ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో కాగితాలకే పరిమితమైన ప్రాజెక్టులను అమ్ముకొని, సొమ్ము చేసుకునేవి కొన్నయితే, ఏళ్ల తరబడి నిర్మాణాలు పూర్తి చేయకుండా కొనుగోలుదారులను ముప్పుతిప్పులు పెట్టిస్తున్నవి మరికొన్ని. ఇక కనీస మౌలిక వసతులు కల్పించకుండా చేతులు దులుపుకొనేవి ఇంకొన్ని.

రెరా వద్ద రిజిస్ట్రేషన్​ చేసుకున్న ప్రాజెక్టుల్లోనే దాదాపు మూడో వంతు వాటిపై ఫిర్యాదులు వస్తున్నాయంటే పరిస్థితి ఎంత దూరం వెళ్లిందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఉంటున్న ఇంటికి అద్దె కడుతూ, సొంతింటి కోసం తీసుకున్న రుణానికి వడ్డీలు కట్టలేక ఎంతో మంది నరకయాతన అనుభవిస్తున్నారు. 2021-22, 2024-25 మధ్య మొత్తం 6,689 రియల్​ ఎస్టేట్​ ప్రాజెక్టుల నిర్మాణానికి రెరా వద్ద రిజిస్ట్రేషన్​ చేసుకోగా, ఇదే సమయంలో రకరకాల మోసాలకు సంబంధించి మొత్తం 2,340 ఫిర్యాదులు వచ్చాయి. గత ఆర్థిక సంవత్సరం కేసులు తగ్గడానికి సాంకేతిక కారణాలు ఉన్నాయి.

అందమైన బ్రోచర్లు ముద్రించి అమ్మకాలు సాగిస్తూ మోసాలు :

  • రెరాకు వస్తున్న ఫిర్యాదుల ప్రకారం కొన్ని రియల్​ సంస్థలు కేవలం అందమైన బ్రోచర్లు ముద్రించి, అమ్మకాలు సాగిస్తూ మోసాలు చేస్తున్నారు. వచ్చిన ఫిర్యాదుల్లో అత్యధికంగా ఇవే ఉండటం ఇక్కడ గమనార్హం.
  • చాలా ప్రాజెక్టుల్లో కనీస మౌలిక వసతులు కల్పించడం లేదు. అమ్ముకునేటప్పుడు మాత్రం ఇవన్నీ సమకూర్చుతామని నమ్మిస్తున్నారు. ఒప్పందంలోనూ ఈ అంశాలు పేర్కొంటున్నారు. తీరా నిర్మాణం పూర్తయిన తర్వాత మొహం చాటేస్తూ, గట్టిగా అడిగితే బెదిరింపులకు దిగుతుంటారు. ఇలా అసంపూర్తి నిర్మాణాలకు సంబంధించి 477 ఫిర్యాదులు అందాయి.
  • రెండేళ్లలో మీరు గృహ ప్రవేశం చేసుకోవచ్చని నమ్మించి, వారిని బుట్టలో వేసుకుంటారు. కానీ ఐదేళ్లయినా సరే నిర్మాణం మాత్రం పూర్తి కాదు. ఇలా ప్రాజెక్టుల ఆలస్యానికి సంబంధించిన 493 ఫిర్యాదులు రెరాకు వెళ్లాయి.

రెరా ఉన్నా ఎందుకిలా చేస్తున్నారు : స్థిరాస్తి రంగంలో ఇలాంటి మోసాలను చెక్​ పెట్టేందుకు ప్రభుత్వం రెరాను ఏర్పాటు చేసింది. ఫిర్యాదుదారులకు ఈ సంస్థ కొంత ఊరటను ఇస్తుంది. కేసులు విచారించి, ఉల్లంఘనలకు పాల్పడిన సంస్థలకు జరిమానాలు విధిస్తోంది. ఇలా ఇప్పటి వరకు రెరా రూ.49.73 కోట్ల జరిమానా విధించగా, ఏదైనా సమస్య వస్తే తమను సంప్రదించాలని రెరా అధికారులు సూచిస్తున్నారు.

జరిగిన యథార్థ సంఘటన : సంగారెడ్డి జిల్లా వెలిమల గ్రామంలో భువన్​తేజ ఇన్​ఫ్రాస్ట్రక్చర్​ ఎల్​ఎల్​పీ సంస్థ ఆరా పేరుతో ఫ్లాట్​లను నిర్మించడానికి ప్రాజెక్టు చేపట్టింది. ఇక్కడ ఫ్లాట్​ కొనుగోలుకు పుప్పాలగూడకు చెందిన విద్యాసాగర్​ 2021 ఫిబ్రవరి 1న ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తికాకపోవడంతో దాని బదులు దుండిగల్​లో ప్రతిపాదించిన తులసీ భాగ్యనగర్​లో ఫ్లాట్​ తీసుకునేందుకు మరో ఒప్పందాన్ని చేసుకున్నారు. ఇది కూడా అప్పటికి పూర్తి కాలేదు. మళ్లీ వెలిమలలోనే నిర్మిస్తున్న ఆరా ప్రాజెక్టు బి-బ్లాక్​లో ఫ్లాట్​ తీసుకునేందుకు ఇంకో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు.

ఇందుకు రూ.26 లక్షలు సైతం చెల్లించారు. 2022 జులై నాటికి ప్రాజెక్టు పూర్తి చేసి ఫ్లాట్​ అప్పగించాలని ఆ ఒప్పందంలో ఉంది. ఆలస్యమైతే నెలవారీ అద్దె చెల్లించాలని, మూడుసార్లు ఒప్పందం మార్చుకున్నా ప్రాజెక్టు పూర్తి కాలేదు. ఆలస్యానికి సంబంధించిన నెలవారీ అద్దె కూడా చెల్లించలేదు. దీంతో విసిగిపోయిన బాధితుడు రెరాను ఆశ్రయించగా, విచారించి వినియోగదారుడు కట్టిన డబ్బును వడ్డీతో సహా చెల్లించాలని సదరు సంస్థకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

చౌకగా కొనేయ్​ - అమాంతం పెంచెయ్! - వివాదాస్పద స్థలాలపై రియల్ ​ఎస్టేట్ వ్యాపారుల కన్ను

రియల్​ ఎస్టేట్ సంస్థకు ఏకంగా కుంటనే రాసిచ్చేశారు - ఎస్​ఈ సంతకం ఫోర్జరీ చేసి మరీ

