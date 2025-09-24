రోజంతా రేషన్ సరఫరా - పైలట్ ప్రాజెక్టుగా 5 నగరాల ఎంపిక
ఏపీలో మినీమాల్స్గా అందుబాటులోకి రానున్న చౌకధర దుకాణాలు - పైలట్ ప్రాజెక్టుగా రాజమహేంద్రవరం, విశాఖపట్నం, తిరుపతి, గుంటూరు, విజయవాడలను ఎంపిక
Ration Shops Available For Full Day in AP: పౌరసరఫరాల వ్యవస్థలో కూటమి ప్రభుత్వం వివిధ సంస్కరణలు తీసుకొస్తోంది. ఇప్పటికే స్మార్ట్ రేషన్ కార్డులు తీసుకురాగా ఇప్పుడు రోజంతా రేషన్ సరఫరా చేసేలా కొత్త విధానానికి శ్రీకారం చుడుతోంది. అందుకు చౌకధర దుకాణాలను మినీమాల్స్గా మార్చనుంది. ఇందుకుగాను రాజమహేంద్రవరం, విశాఖపట్నం, తిరుపతి, గుంటూరు, విజయవాడ నగరాలను పైలట్ ప్రాజెక్టుగా ఎంపిక చేసింది.
ప్రస్తుతం రేషన్ దుకాణాల్లో ప్రతి నెలా 1-15 వరకు ఉదయం 8 నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు, సాయంత్రం 4 నుంచి 8 గంటల వరకు బియ్యం, ఇతర నిత్యావసరాలు ఇస్తున్నారు. ఈ విధానంలో కొందరు డీలర్లు సరిగా దుకాణాలు తీయకపోవడం, తీసినా సమయపాలన పాటించకపోవడంతో లబ్ధిదారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఇటువంటి సమస్యలను సకాలంలో పరిష్కరించేందుకు మినీమాల్స్ విధానంలో రోజంతా (సుమారు 12 గంటలు) దుకాణాలను తెరిచి ఉంచే విధంగా ఏర్పాట్లను చేస్తున్నారు.
మరో వారంలో కొలిక్కి రానున్న ప్రక్రియ: మినీమాల్స్లో జాతీయ వ్యవసాయ కో-ఆపరేటివ్ సొసైటీ, గిరిజన కార్పొరేషన్ నుంచి చౌకధర దుకాణాలకు ఆయా నిత్యావసరాలను సరఫరా చేసేలా ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నారు. అయితే ఈ వస్తువులను ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేస్తుందా? లేక డీలర్లే కొనుగోలు చేయాలా? సంబంధిత నిత్యావసరాలపై లబ్ధిదారులకు రాయితీ ఉంటుందా? లేదా? అనే అంశాలపై స్పష్టత ఇంకా రావాల్సి ఉంది. ఈ పైలట్ ప్రాజెక్టులో భాగంగా రేషన్ దుకాణాల్లో రేషన్ బియ్యంతో పాటు ఈ నిత్యావసరాలను అందించేందుకు అనువుగా ఒక్కో నగరంలో 15 చొప్పున 75 దుకాణాలను అధికారులు ఎంపిక చేస్తున్నారు. ఈ వారంలోనే ఈ ప్రక్రియ ఓ కొలిక్కి వస్తుందని చెబుతున్నారు.
ఇప్పటివరకు రేషన్ డీలర్లు రోజులో కొంత సమయం మాత్రమే దుకాణాల్లో ఉంటూ మిగతా సమయాల్లో ఇతరత్రా పనులను చేసుకునేవారు. మినీమాల్స్ విధానంలో మాత్రం వారు రోజంతా అక్కడే ఉండాలి. అయితే డీలర్లు ఆర్ధికంగా నష్టపోకుండా ఉపాధిని పొందేలా మినీమాల్స్లో అన్నిరకాల నిత్యావసరాలను అందుబాటులో ఉంచనున్నారు.
MART RATION CARDS CORRECTIONS: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రజలకు మరింత సులభంగా, పారదర్శకంగా రేషన్ సరకులు అందించడానికి స్మార్ట్ రేషన్ కార్డులు ప్రవేశపెట్టింది. రేషన్ కార్డుల్లో ఏమైనా తప్పులున్నట్లయితే వాటిని సరిచేసుకునే అవకాశాన్ని సైతం వారికి కల్పించింది. ఈ సరికొత్త మార్పులు రాష్ట్ర ప్రజలకు మరింత సౌకర్యం కలిగించనున్నాయి.
తప్పులు సరిచేసుకునే అవకాశం: కొత్తగా ఇస్తున్న క్యూఆర్ ఆధారిత రేషన్ కార్డుల్లో పేర్లలో తప్పులు ఉంటే గ్రామ/వార్డు సచివాలయాల్లో దరఖాస్తు ద్వారా సరిచేయించుకోవచ్చని పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ తెలిపారు. సెప్టెంబర్ 15 నుంచి మనమిత్ర వాట్సప్ ద్వారా కూడా మార్పులు చేసుకునే అవకాశం ఉంటుందని అధికారులు చెప్పారు. తప్పులు సవరించిన వారికి కొత్త కార్డులు ముద్రించి అందజేస్తామని మంత్రి నాదెండ్ల భరోసా ఇచ్చారు.
