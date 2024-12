ETV Bharat / state

'అమ్ముకుని సొమ్ము చేసుకోండి - మీకు వీలున్నప్పుడు నిల్వలు చూపండి' - RATION RICE MISSING IN YSRCP REGIME

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Ration Rice Missing From Godown in YSRCP Regime In Andhra Pradesh : వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో పేదల నోటికాడ బియ్యాన్ని పెద్దలు గద్దల్లా తన్నుకుపోయారు. ప్రైవేటు గోదాముల్లోని వేల బస్తాల బియ్యాన్ని మాయం చేసేశారు. అత్యధిక గోదాములు వైఎస్సార్సీపీ నేతలవే కావడంతో వాటిలో నిల్వ ఉంచేందుకు పౌరసరఫరాల శాఖ ప్రాధాన్యమిచ్చింది. అక్కడి నుంచి లారీలకు లారీలు తరలించేసినా లెక్కా పత్రం లేదు. మొన్న మచిలీపట్నంలో, తాజాగా కాకినాడలో, తవ్వితే మరెన్ని చోట్ల అక్రమాలు బయటకొస్తాయో అనే వ్యాఖ్యలు వినిపిస్తున్నాయి. గత ఐదేళ్లలో ఏటా 50 లక్షల టన్నులకు పైగా ధాన్యాన్ని రైతుల నుంచి తీసుకుని మిల్లర్లకు పంపారు.

ప్రతి సంవత్సరం సుమారు 30 లక్షల టన్నుల బియ్యాన్ని సీఎమ్మార్​ కింద మిల్లర్లు పౌరసరఫరాల శాఖ గోదాములకు సరఫరా చేశారు. ఏ గోదాముకు ఎన్ని వెళ్లాయో? అక్కడ నుంచి మండల గోదాములకు ఎన్ని చేరాయో, ఇంకా అక్కడ ఎంత నిల్వలున్నాయో? ఐదేళ్లుగా సరైన లెక్కలే లేవు. గోదాము నిర్వాహకులు ఎంత చెబితే అంత రాసుకోవడమే పౌరసరఫరాల సంస్థ వంతు. వైఎస్సార్సీపీ నేతలకు చెందిన ప్రైవేటు గోదాముల్లో అయితే నిల్వ చేసిన బియ్యాన్ని ఏళ్ల తరబడి బయటకే తీయరు. అమ్ముకుని సొమ్ము చేసుకోండి మీకు వీలున్నప్పుడు నిల్వలు చూపండి అనే ధోరణే. వ్యాపారులు, అధికారుల మధ్య అవగాహన ఆ స్థాయిలో ఉంది. అందుకే మచిలీపట్నంలో మాజీ మంత్రి పేర్ని నానికి చెందిన గోదాములో 4 వేల 840 టన్నుల బియ్యం మాయమైంది. తాజాగా కాకినాడలోని గోదాములో 4 వేలకు పైగా బస్తాల లెక్క తేలట్లేదు. గతంలో అంబేడ్కర్‌ కోనసీమ, కర్నూలు జిల్లా తిమ్మంచర్ల, బాపట్ల సమీపంలోని కర్లపాలెం, ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా నిడమానూరుల్లో లారీల కొద్దీ బియ్యం మాయమైంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇలాంటివి తవ్వితే మరెన్నో ఉన్నాయి.

పౌరసరఫరాల సంస్థ అధికారులు, సిబ్బంది సహకారం లేకుండా ఇంత అడ్డగోలుగా జరగదు. వందలు, వేల టన్నులు మాయమైనా ఎవరికి వారే తేలుకుట్టిన దొంగల్లా ఉన్నారు. కొత్త ప్రభుత్వం వచ్చాక ఎక్కడెంత నిల్వలున్నాయో బయటకు తీసేందుకు ఆన్‌లైన్‌ విధానం తెచ్చినా అక్రమాల లెక్కలు తేలడం లేదు. అయినా ప్రైవేటు గోదాముల యజమానులు, అక్రమాలకు పాల్పడుతున్న సిబ్బంది, అధికారులపై పౌరసరఫరాలశాఖ అలవిమాలిన ప్రేమ ఒలకబోస్తోంది.

ప్రభుత్వ గోదాముల నిర్వహణ సరిగా ఉండటం లేదు. వాటిలో నిల్వ చేసినందుకు కూడా బస్తాకు 5 రూపాయల చొప్పున ఇవ్వాలి. అదే ప్రైవేటు గోదాముల నిర్వాహకులైతే 75 పైసలు తక్కువకే ఇస్తారని, నిర్వహణ అంతా వారే చూసుకుంటారని సాకులు చెబుతూ పౌరసరఫరాల సంస్థ వాటికే ఎక్కువ బియ్యం తరలించింది. తక్కువ అద్దె తీసుకుని ఎన్ని వందలు, వేల టన్నుల బియ్యం తరలించి, అమ్ముకున్నా అభ్యంతరం లేదనేలా గత ఐదేళ్లూ వ్యవహరించింది.