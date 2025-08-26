Ratan Tata Innovation Hub In Visakhapatnam: యువతకు, నూతన ఆవిష్కరణలపై పరిశోధన చేస్తున్న వారికి నగరంలో ఇటీవల ప్రారంభించిన రతన్టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్ (ఆర్టీఐహెచ్) ఒక వరం. ఇక్కడున్న వసతులు వారికి ఎన్నో రూపాల్లో చేయూతనివ్వనున్నాయి. ఈ హబ్లోకి ప్రవేశించగానే ‘వేగంగా వెళ్లాలనుకుంటే ఒంటరిగా నడు. అదే చాలా దూరం వెళ్లాలనుకుంటే అందరితో కలిసి నడు’ అన్న స్ఫూర్తి వ్యాఖ్యలు, రతన్ టాటా చిత్రం ప్రతి ఒక్కరిని ఆకట్టుకుంటాయి. అలా ఇంకొంచెం లోపలికి వెళ్తే స్ఫూర్తిమంతమైన ఎన్నో వ్యాఖ్యలు మనకు ప్రేరణ కలిగిస్తాయి. సరికొత్త ఉత్సాహాన్ని అందిస్తాయి.
ప్రత్యేకతలు ఇవీ:
- ‘వీఎంఆర్డీఏ డెక్’ భవనంలోని 5వ అంతస్తులో 20 వేల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణం ఈ కేంద్రానికి కేటాయించారు.
- స్టార్టప్లు నెలకొల్పేందుకు వచ్చే వారి కోసం ఇక్కడ వర్క్ ప్లేస్ కూడా కేటాయిస్తారు.
- ఇక్కడ స్థలం కావాలని వందల సంఖ్యలో అప్లికేషన్లు వస్తుండగా ప్రాథమికంగా కొందరికే కేటాయించారు. కనిష్ఠంగా ముగ్గురికి, గరిష్ఠంగా 15 మందికి సరిపోయేలా క్యాబిన్లు కూడా ఏర్పాటు చేశారు.
- కార్యశాలలు, సమావేశాలు, పెట్టుబడిదారులను ఆకర్షించే కార్యక్రమాల నిర్వహణకు సంబంధించి వారికి వీలుగా ప్రత్యేక హాళ్లు ఉన్నాయి.
- యువత అంకురాలు ప్రారంభించేందుకు చర్చలకు వీలుగా వివిధ రకాల సౌకర్యాలు కల్పించారు.
- ప్రస్తుతానికి వంద మందికి సరిపోయేలా పూర్తి స్థాయిలో వసతులు కల్పించారు. తర్వాత క్రమంగా పెంచనున్నారు.
పెట్టుబడిదారులను పిలిపించి: కొత్త అంకురాలకు ఇది సరైన వేదిక అని హబ్ సమన్వయకర్త రవి ఈశ్వరపు పేర్కొన్నారు. ప్రతిభావంతులు మరింత ముందుకు వెళ్లేలా మార్గనిర్దేశం చేయడం ఈ హబ్ ముఖ్య ఉద్దేశ్యమన్నారు. అంకురాలకు తగిన పెట్టుబడి దారులు వచ్చేలా చూస్తాం అని తెలిపారు. నిధుల సమీకరణకు సాయం అందిస్తామని తెలియజేశారు. పెట్టుబడి దారులను పిలిపించి అంకురాలపై అభిప్రాయాలు చెప్పిస్తామని వెల్లడించారు. యువత ఆవిష్కరణలకు సరైన మార్కెట్ దక్కేలా చేయూతనిస్తాం అని అన్నారు. అంతర్జాతీయ వ్యాపారం, మార్కెటింగ్ , ఆర్థిక అంశాలపై అవగాహన కల్పిస్తామన్నారు.
ఆవిష్కరణలు వినూత్నంగా ఉండాలి - అప్పుడే పోటీలో నిలబడగలం: చంద్రబాబు
Ratan Tata Innovation Hub Launched in Amaravati: సమాజానికి తిరిగి ఇవ్వాలనే విధానాన్ని రతన్ టాటా ఆచరించారు కాబట్టే ఆయన ఆలోచనల్ని భవిష్యత్ తరానికి అందించాలన్న లక్ష్యంతోనే ఈ ఇన్నోవేషన్ హబ్లు ప్రారంభించామని చెప్పారు. అమరావతితో పాటు రాష్ట్రంలో ఐదుచోట్ల ఇన్నోవేషన్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టతనిచ్చారు. విజయవాడ, విశాఖ, తిరుపతి, అనంతపురంలోనూ వీటికి అనుబంధంగా కేంద్రాలు పనిచేస్తాయని పేర్కొన్నారు. రతన్ టాటా ఆలోచనల్ని భవిష్యత్ తరానికి అందించాలన్న లక్ష్యంతోనే ఇన్నోవేషన్ హబ్లను ప్రారంభించామన్నారు. యువతకు సరికొత్త ఆలోచనలకు పదును పెట్టే విధంగా వారిని ప్రోత్సహించేందుకు రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్ పని చేస్తుందని చెప్పారు. యువ పారిశ్రామిక వేత్తలకు ఇది చక్కటి అవకాశం. ఐటీతో కలిసి ఆంధ్రప్రదేశ్ నాలెడ్జ్ ఎకానమీని సాధించాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు. అమరావతి నగరాన్ని నిర్మించే అవకాశాన్ని దేవుడు తనకిచ్చాడని అలానే క్వాంటం వ్యాలీ, ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇక విప్లవాత్మక అంశాలుగా మారబోతున్నాయని సీఎం వివరించారు.
రతన్ టాటా విగ్రహం ఆవిష్కరించిన లోకేశ్ - రఘురామకృష్ణరాజుపై ప్రశంసలు