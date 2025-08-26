ETV Bharat / state

యువతకు వరం ‘ఆర్‌టీఐహెచ్‌’ వసతులు - ఆలోచనలకు ప్రేరణ - స్టార్టప్​కు అండగా! - RATAN TATA INNOVATION HUB

అంతర్జాతీయ వ్యాపారం, మార్కెటింగ్‌ , ఆర్థిక అంశాలపై అవగాహన - స్టార్టప్​లు నెలకొల్పేందుకు వచ్చే వారి కోసం వర్క్ ప్లేస్‌

Ratan Tata Innovation Hub In Visakhapatnam
Ratan Tata Innovation Hub In Visakhapatnam (EENADU)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 26, 2025 at 11:45 AM IST

2 Min Read

Ratan Tata Innovation Hub In Visakhapatnam: యువతకు, నూతన ఆవిష్కరణలపై పరిశోధన చేస్తున్న వారికి నగరంలో ఇటీవల ప్రారంభించిన రతన్‌టాటా ఇన్నోవేషన్‌ హబ్‌ (ఆర్‌టీఐహెచ్‌) ఒక వరం. ఇక్కడున్న వసతులు వారికి ఎన్నో రూపాల్లో చేయూతనివ్వనున్నాయి. ఈ హబ్‌లోకి ప్రవేశించగానే ‘వేగంగా వెళ్లాలనుకుంటే ఒంటరిగా నడు. అదే చాలా దూరం వెళ్లాలనుకుంటే అందరితో కలిసి నడు’ అన్న స్ఫూర్తి వ్యాఖ్యలు, రతన్‌ టాటా చిత్రం ప్రతి ఒక్కరిని ఆకట్టుకుంటాయి. అలా ఇంకొంచెం లోపలికి వెళ్తే స్ఫూర్తిమంతమైన ఎన్నో వ్యాఖ్యలు మనకు ప్రేరణ కలిగిస్తాయి. సరికొత్త ఉత్సాహాన్ని అందిస్తాయి.

ప్రత్యేకతలు ఇవీ:

  • ‘వీఎంఆర్‌డీఏ డెక్‌’ భవనంలోని 5వ అంతస్తులో 20 వేల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణం ఈ కేంద్రానికి కేటాయించారు.
  • స్టార్టప్​లు నెలకొల్పేందుకు వచ్చే వారి కోసం ఇక్కడ వర్క్‌ ప్లేస్‌ కూడా కేటాయిస్తారు.
  • ఇక్కడ స్థలం కావాలని వందల సంఖ్యలో అప్లికేషన్​లు వస్తుండగా ప్రాథమికంగా కొందరికే కేటాయించారు. కనిష్ఠంగా ముగ్గురికి, గరిష్ఠంగా 15 మందికి సరిపోయేలా క్యాబిన్లు కూడా ఏర్పాటు చేశారు.
  • కార్యశాలలు, సమావేశాలు, పెట్టుబడిదారులను ఆకర్షించే కార్యక్రమాల నిర్వహణకు సంబంధించి వారికి వీలుగా ప్రత్యేక హాళ్లు ఉన్నాయి.
  • యువత అంకురాలు ప్రారంభించేందుకు చర్చలకు వీలుగా వివిధ రకాల సౌకర్యాలు కల్పించారు.
  • ప్రస్తుతానికి వంద మందికి సరిపోయేలా పూర్తి స్థాయిలో వసతులు కల్పించారు. తర్వాత క్రమంగా పెంచనున్నారు.
Ratan Tata Innovation Hub In Visakhapatnam
విశాల ప్రాంగణం (EENADU)

పెట్టుబడిదారులను పిలిపించి: కొత్త అంకురాలకు ఇది సరైన వేదిక అని హబ్​ సమన్వయకర్త రవి ఈశ్వరపు పేర్కొన్నారు. ప్రతిభావంతులు మరింత ముందుకు వెళ్లేలా మార్గనిర్దేశం చేయడం ఈ హబ్‌ ముఖ్య ఉద్దేశ్యమన్నారు. అంకురాలకు తగిన పెట్టుబడి దారులు వచ్చేలా చూస్తాం అని తెలిపారు. నిధుల సమీకరణకు సాయం అందిస్తామని తెలియజేశారు. పెట్టుబడి దారులను పిలిపించి అంకురాలపై అభిప్రాయాలు చెప్పిస్తామని వెల్లడించారు. యువత ఆవిష్కరణలకు సరైన మార్కెట్‌ దక్కేలా చేయూతనిస్తాం అని అన్నారు. అంతర్జాతీయ వ్యాపారం, మార్కెటింగ్‌ , ఆర్థిక అంశాలపై అవగాహన కల్పిస్తామన్నారు.

ఆవిష్కరణలు వినూత్నంగా ఉండాలి - అప్పుడే పోటీలో నిలబడగలం: చంద్రబాబు

Ratan Tata Innovation Hub Launched in Amaravati: సమాజానికి తిరిగి ఇవ్వాలనే విధానాన్ని రతన్ టాటా ఆచరించారు కాబట్టే ఆయన ఆలోచనల్ని భవిష్యత్ తరానికి అందించాలన్న లక్ష్యంతోనే ఈ ఇన్నోవేషన్ హబ్​లు ప్రారంభించామని చెప్పారు. అమరావతితో పాటు రాష్ట్రంలో ఐదుచోట్ల ఇన్నోవేషన్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టతనిచ్చారు. విజయవాడ, విశాఖ, తిరుపతి, అనంతపురంలోనూ వీటికి అనుబంధంగా కేంద్రాలు పనిచేస్తాయని పేర్కొన్నారు. రతన్ టాటా ఆలోచనల్ని భవిష్యత్ తరానికి అందించాలన్న లక్ష్యంతోనే ఇన్నోవేషన్ హబ్​లను ప్రారంభించామన్నారు. యువతకు సరికొత్త ఆలోచనలకు పదును పెట్టే విధంగా వారిని ప్రోత్సహించేందుకు రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్ పని చేస్తుందని చెప్పారు. యువ పారిశ్రామిక వేత్తలకు ఇది చక్కటి అవకాశం. ఐటీతో కలిసి ఆంధ్రప్రదేశ్ నాలెడ్జ్ ఎకానమీని సాధించాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు. అమరావతి నగరాన్ని నిర్మించే అవకాశాన్ని దేవుడు తనకిచ్చాడని అలానే క్వాంటం వ్యాలీ, ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇక విప్లవాత్మక అంశాలుగా మారబోతున్నాయని సీఎం వివరించారు.

రతన్ టాటా విగ్రహం ఆవిష్కరించిన లోకేశ్ - రఘురామకృష్ణరాజుపై ప్రశంసలు

Ratan Tata Innovation Hub In Visakhapatnam: యువతకు, నూతన ఆవిష్కరణలపై పరిశోధన చేస్తున్న వారికి నగరంలో ఇటీవల ప్రారంభించిన రతన్‌టాటా ఇన్నోవేషన్‌ హబ్‌ (ఆర్‌టీఐహెచ్‌) ఒక వరం. ఇక్కడున్న వసతులు వారికి ఎన్నో రూపాల్లో చేయూతనివ్వనున్నాయి. ఈ హబ్‌లోకి ప్రవేశించగానే ‘వేగంగా వెళ్లాలనుకుంటే ఒంటరిగా నడు. అదే చాలా దూరం వెళ్లాలనుకుంటే అందరితో కలిసి నడు’ అన్న స్ఫూర్తి వ్యాఖ్యలు, రతన్‌ టాటా చిత్రం ప్రతి ఒక్కరిని ఆకట్టుకుంటాయి. అలా ఇంకొంచెం లోపలికి వెళ్తే స్ఫూర్తిమంతమైన ఎన్నో వ్యాఖ్యలు మనకు ప్రేరణ కలిగిస్తాయి. సరికొత్త ఉత్సాహాన్ని అందిస్తాయి.

ప్రత్యేకతలు ఇవీ:

  • ‘వీఎంఆర్‌డీఏ డెక్‌’ భవనంలోని 5వ అంతస్తులో 20 వేల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణం ఈ కేంద్రానికి కేటాయించారు.
  • స్టార్టప్​లు నెలకొల్పేందుకు వచ్చే వారి కోసం ఇక్కడ వర్క్‌ ప్లేస్‌ కూడా కేటాయిస్తారు.
  • ఇక్కడ స్థలం కావాలని వందల సంఖ్యలో అప్లికేషన్​లు వస్తుండగా ప్రాథమికంగా కొందరికే కేటాయించారు. కనిష్ఠంగా ముగ్గురికి, గరిష్ఠంగా 15 మందికి సరిపోయేలా క్యాబిన్లు కూడా ఏర్పాటు చేశారు.
  • కార్యశాలలు, సమావేశాలు, పెట్టుబడిదారులను ఆకర్షించే కార్యక్రమాల నిర్వహణకు సంబంధించి వారికి వీలుగా ప్రత్యేక హాళ్లు ఉన్నాయి.
  • యువత అంకురాలు ప్రారంభించేందుకు చర్చలకు వీలుగా వివిధ రకాల సౌకర్యాలు కల్పించారు.
  • ప్రస్తుతానికి వంద మందికి సరిపోయేలా పూర్తి స్థాయిలో వసతులు కల్పించారు. తర్వాత క్రమంగా పెంచనున్నారు.
Ratan Tata Innovation Hub In Visakhapatnam
విశాల ప్రాంగణం (EENADU)

పెట్టుబడిదారులను పిలిపించి: కొత్త అంకురాలకు ఇది సరైన వేదిక అని హబ్​ సమన్వయకర్త రవి ఈశ్వరపు పేర్కొన్నారు. ప్రతిభావంతులు మరింత ముందుకు వెళ్లేలా మార్గనిర్దేశం చేయడం ఈ హబ్‌ ముఖ్య ఉద్దేశ్యమన్నారు. అంకురాలకు తగిన పెట్టుబడి దారులు వచ్చేలా చూస్తాం అని తెలిపారు. నిధుల సమీకరణకు సాయం అందిస్తామని తెలియజేశారు. పెట్టుబడి దారులను పిలిపించి అంకురాలపై అభిప్రాయాలు చెప్పిస్తామని వెల్లడించారు. యువత ఆవిష్కరణలకు సరైన మార్కెట్‌ దక్కేలా చేయూతనిస్తాం అని అన్నారు. అంతర్జాతీయ వ్యాపారం, మార్కెటింగ్‌ , ఆర్థిక అంశాలపై అవగాహన కల్పిస్తామన్నారు.

ఆవిష్కరణలు వినూత్నంగా ఉండాలి - అప్పుడే పోటీలో నిలబడగలం: చంద్రబాబు

Ratan Tata Innovation Hub Launched in Amaravati: సమాజానికి తిరిగి ఇవ్వాలనే విధానాన్ని రతన్ టాటా ఆచరించారు కాబట్టే ఆయన ఆలోచనల్ని భవిష్యత్ తరానికి అందించాలన్న లక్ష్యంతోనే ఈ ఇన్నోవేషన్ హబ్​లు ప్రారంభించామని చెప్పారు. అమరావతితో పాటు రాష్ట్రంలో ఐదుచోట్ల ఇన్నోవేషన్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టతనిచ్చారు. విజయవాడ, విశాఖ, తిరుపతి, అనంతపురంలోనూ వీటికి అనుబంధంగా కేంద్రాలు పనిచేస్తాయని పేర్కొన్నారు. రతన్ టాటా ఆలోచనల్ని భవిష్యత్ తరానికి అందించాలన్న లక్ష్యంతోనే ఇన్నోవేషన్ హబ్​లను ప్రారంభించామన్నారు. యువతకు సరికొత్త ఆలోచనలకు పదును పెట్టే విధంగా వారిని ప్రోత్సహించేందుకు రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్ పని చేస్తుందని చెప్పారు. యువ పారిశ్రామిక వేత్తలకు ఇది చక్కటి అవకాశం. ఐటీతో కలిసి ఆంధ్రప్రదేశ్ నాలెడ్జ్ ఎకానమీని సాధించాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు. అమరావతి నగరాన్ని నిర్మించే అవకాశాన్ని దేవుడు తనకిచ్చాడని అలానే క్వాంటం వ్యాలీ, ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇక విప్లవాత్మక అంశాలుగా మారబోతున్నాయని సీఎం వివరించారు.

రతన్ టాటా విగ్రహం ఆవిష్కరించిన లోకేశ్ - రఘురామకృష్ణరాజుపై ప్రశంసలు

For All Latest Updates

TAGGED:

RATAN TATA INNOVATION HUB IN APరతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్​ హబ్​TATA INNOVATION HUB OPPORTUNITIESINNOVATION HUB IN AMARAVATIRATAN TATA INNOVATION HUB

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

పెళ్లిపై నోరువిప్పిన రాహుల్‌గాంధీ- సెక్యూరిటీని దాటి వచ్చి హగ్, కిస్ ఇచ్చిన ఫ్యాన్​

బాలయ్యకు వరల్డ్‌ బుక్‌ ఆఫ్‌ రికార్డ్స్​లో చోటు- ఇండియాలోనే తొలి హీరోగా రికార్డ్!

అంతరిక్షం నుంచి ఎంతో అందంగా​ భారత్- హైదరాబాద్ సూర్యోదయాన్ని 16సార్లు చూశా: శుక్లా

సౌరభ్ గంగూలీకి ప్రమోషన్​! హెడ్​ కోచ్​గా 'దాదా'కు అవకాశం

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.