ETV Bharat / state

ఆవిష్కరణలు వినూత్నంగా ఉండాలి - అప్పుడే పోటీలో నిలబడగలం: చంద్రబాబు - RATAN TATA INNOVATION HUB

రతన్‌టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్ ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం శ్రీకారం - మంగళగిరి వద్ద ఇన్నోవేషన్ హబ్‌ను ప్రారంభించిన సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్​

Ratan_Tata_Innovation_Hub
Ratan_Tata_Innovation_Hub (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 20, 2025 at 1:41 PM IST

Updated : August 20, 2025 at 3:00 PM IST

4 Min Read

Ratan Tata Innovation Hub Launched in Amaravati: అమరావతిలో రతనాటాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్ ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వ శ్రీకారం చుట్టింది. మంగళగిరి వద్ద లాంఛనంగా సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి నారా లోకేశ్​లు దీనిని ప్రారంభించారు. మంగళగిరిలోని మయూరి టెక్ పార్క్ ప్రాంగణంలో దాదాపు 50 వేల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఇన్నోవేషన్ హబ్ ఏర్పాటు అయ్యింది. ప్రపంచ అవసరాలు తీర్చే స్టార్టప్ కేంద్రంగా విలసిల్లేలా కార్యాచరణను సిద్ధం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రులు టీజీ భరత్, నాదెండ్ల మనోహర్, టీసీఎస్ ఛైర్మన్ చంద్రశేఖరన్​లు పాల్గొన్నారు.

ఇది ఒక చారిత్రాత్మక ఘట్టం: ప్రజలందరికీ ఉన్నత జీవన ప్రమాణాలు అందించటమే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం పనిచేస్తోందని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. సంపద సృష్టితో పాటు పేదిరక నిర్మూలన, ప్రజలందరికీ మెరుగైన జీవన ప్రమాణాలే ప్రభుత్వ ప్రాధాన అంశాలని వివరించారు. గతంలో ఇజమ్ గురించి మాట్లాడే వారంతా ఇప్పుడు మెరుగైన జీవన ప్రమాణాల గురించే చర్చిస్తున్నారన్నారు. ఇందుకనుగుణంగా ప్రభుత్వ విధానాలు రూపొందాలంటే వినూత్న ఆవిష్కరణలు ఎంతో అవసరమని అభిప్రాయపడ్డారు. ఆవిష్కరణలు వినూత్నంగానూ ఉన్నతంగా ఉంటేనే పోటీలో నిలబడగలమనే విషయం పారిశ్రామికవేత్తలు గుర్తించాలని సూచించారు.

అమరావతిలో రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్​ను ప్రారంభించటం ఓ చారిత్రాత్మక ఘట్టమని సీఎం అన్నారు. సమాజానికి తిరిగి ఇవ్వాలనే విధానాన్ని రతన్ టాటా ఆచరించారు కాబట్టే ఆయన ఆలోచనల్ని భవిష్యత్ తరానికి అందించాలన్న లక్ష్యంతోనే ఆర్టీఐహెచ్​ని ప్రారంభించామని చెప్పారు. విజయవాడ, విశాఖ, తిరుపతి, అనంతపురంలోనూ దీనికి అనుబంధంగా కేంద్రాలు పనిచేస్తాయని వివరించారు. ఐటీతో కలిసి ఆంధ్రప్రదేశ్ నాలెడ్జ్ ఎకానమీని సాధించాలని స్పష్టం చేశారు. అమరావతి నగరాన్ని నిర్మించే అవకాశాన్ని దేవుడు తనకిచ్చాడని అలానే క్వాంటం వ్యాలీ, ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇక విప్లవాత్మక అంశాలుగా మారబోతున్నాయని సీఎం తెలిపారు.

వ్యాపారస్థులుగానూ రికార్డులు సృష్టించాలి: ప్రతీ ఇంటి నుంచి ఓ పారిశ్రామిక వేత్త ఉండాలనే లక్ష్యంతో రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్​లు పనిచేస్తాయని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. రికార్డు స్థాయిలో గిన్నీస్ రికార్డు సృష్టించి దరఖాస్తు చేసుకున్న పారిశ్రామికవేత్తలతో వ్యాపారస్థులుగానూ రికార్డులు సృష్టించాలని ఆకాంక్షించారు. గతంలో ప్రతి ఇంటిలో ఒక ఐటీ నిపుణుడు ఉండాలనే లక్ష్యంతో పనిచేసామని గుర్తుచేశారు. రతన్ టాటా సింప్లీసిటీ, దేశానికి చేసిన సేవ అందరికీ ఆదర్శమన్నారు. రతన్ టాటా మరణానంతరం జరిగిన ఏపీ క్యాబినెట్​లోనే ఇన్నోవేషన్ హబ్​లకు రతన్ టాటా పేరుతో ప్రారంభించాలని నిర్ణయించామని చెప్పారు. పారిశ్రామికవేత్తలుగా రికార్డు స్థాయిలో దరఖాస్తు చేసుకున్నవారందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.

'అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలు సాధించడంలో మన పరిశ్రమలు మెరుగైన ఫలితాలు సాధించాలి. ప్రభుత్వం, పరిశ్రమలు, పరిశోధనలు, ఎకో సిస్టం కలిసి పనిచేయాలి. అంతా కలిసి పనిచేస్తేనే అంతర్జాతీయ స్థాయి ప్రమాణాలతో ఉత్పత్తులు సాధ్యం. సమస్యకు పరిష్కారం కనుగొంటే అందరికీ ఉపయోగపడుతుంది. పీ4 అమలు సహా నేను ఎన్నో వినూత్న ఆలోచనలు పంచుకున్నా. నా ఆలోచనలు పంచుకున్నప్పుడు ఇది అసాధ్యమని చాలామంది విమర్శించారు. ఆచరణలో ఫలితాలను చూపి అంతా అసాధ్యమనుకున్నవి సుసాధ్యం చేసి చూపాం.' -చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి

విద్యార్థి దశ నుంచే ప్రోత్సాహం: వినూత్న ఆలోచనలతో ముందుకొచ్చే పారిశ్రామికవేత్తలకు పారదర్శకంగా ప్రోత్సాహకాలు కల్పించేందుకు రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్ కీలక వేదిక కానుందని విద్య, ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్​ తెలిపారు. ఆలోచనలకు తగ్గ ఫలితాల సాధనే లక్ష్యంగా ఈ వేదిక పని చేస్తుందన్నారు. ఇందుకనుగుణంగా విద్యా వ్యవస్థ పునాదులు బలోపేతం చేసి విద్యార్థి దశ నుంచే ప్రోత్సహిస్తున్నామని వెల్లడించారు. ముందున్న సవాళ్లకు తగ్గట్టుగానే అవకాశాలను అందిపుచ్చుకునే కార్యాచరణతో పని చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ రాష్ట్రంలో పని చేస్తున్నందున దేశానికి ఏపీ ఆవిష్కరణల హబ్​గా అభివృద్ధి చెందాలని ఆకాంక్షిస్తున్నామన్నారు. వ్యాపారం అంటే లాభాలు మాత్రమే కాదని విలువలు, మానవత్వంతో కూడిన పని అని చాటిన మహనీయుడు రతన్ టాటా అని లోకేశ్ కొనియాడారు. అలాంటి మహోన్నత వ్యక్తికి ఈ వినూత్న ఆవిష్కరణల వేదికను అంకింతమిస్తున్నట్లు తెలిపారు.

పరిష్కార వేదికగా ఇన్నోవేషన్ హబ్​లు: వినూత్న నూతన ఆవిష్కరణలు సంస్కృతిగా మారాయని టాటా గ్రూప్ ఛైర్మన్ చంద్రశేఖరన్ స్పష్టం చేశారు. ఆ సంస్కృతిని అందరికీ పరిచయం చేసే బాధ్యత సీఎం చంద్రబాబు తీసుకున్నారని అన్నారు. ప్రపంచీకరణలో సమస్యల పరీష్కారానికి నూతన ఆవిష్కరణలే కీలకమవుతున్నాయని వివరించారు. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వైద్య, రక్షణ, ఆర్థిక ఇలా అనేక సమస్యల పరిష్కారానికి లక్ష్యాలు నిర్ధేశించుకుని పనిచేయాల్సిన బాధ్యత అందరిపైనా ఉందని తెలిపారు. సమస్యల పరిష్కార వేదికగా ఇన్నోవేషన్ హబ్​లు కీలకపాత్ర పోషించనున్నాయని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. రతన్ టాటా పేరుతో వినూత్న ఆవిష్కరణల వేదికకు శ్రీకారం చుట్టినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నానని అన్నారు.

ఆవిష్కరణ ఆంధ్ర గిన్నీస్ రికార్డు: 'ఆవిష్కరణ ఆంధ్ర' గిన్నీస్ రికార్డు సృష్టించింది. 24 గంటల్లో ఆన్​లైన్​లో అత్యధిక మంది పారిశ్రామిక వేత్తలుగా నమోదు చేసుకున్నందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ సరికొత్త రికార్డు నెలకొల్పింది. 7491 దరఖాస్తులకు గాను 1,67,321 మంది దరఖాస్తు చేసుకున్నందుకు సరికొత్త ప్రపంచ రికార్డు లభించింది. రికార్డు సర్టిఫికెట్​ను గిన్నీస్ బుక్ ప్రతినిధులు సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రులకు అందజేశారు. ప్రతీ ఇంటి నుంచి ఓ పారిశ్రామికవేత్త అనే నినాదంతో ఆవిష్కరణ ఆంధ్ర పేరిట ఓ వీడియోను ప్రదర్శించారు. ఆవిష్కరణ ఆంధ్రపై నేతలు, పారిశ్రామికవేత్తలు ప్రతిజ్ఞ చేశారు. ప్రతీ కుటుంబం నుంచి ఒక పారిశ్రామికవేత్తను తయారు చేసే దిశగా కృషి చేస్తామని సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రులు, పారిశ్రామికవేత్తలు ప్రతిజ్ఞ చేశారు.

ప్రజారోగ్య పరిరక్షణకు 'సంజీవని' పేరిట కొత్త పథకం: సీఎం చంద్రబాబు

'వైఎస్సార్సీపీ తప్పుడు ప్రచారాలను ఖండించండి' - టీడీపీ నేతలకు చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం

Ratan Tata Innovation Hub Launched in Amaravati: అమరావతిలో రతనాటాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్ ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వ శ్రీకారం చుట్టింది. మంగళగిరి వద్ద లాంఛనంగా సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి నారా లోకేశ్​లు దీనిని ప్రారంభించారు. మంగళగిరిలోని మయూరి టెక్ పార్క్ ప్రాంగణంలో దాదాపు 50 వేల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఇన్నోవేషన్ హబ్ ఏర్పాటు అయ్యింది. ప్రపంచ అవసరాలు తీర్చే స్టార్టప్ కేంద్రంగా విలసిల్లేలా కార్యాచరణను సిద్ధం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రులు టీజీ భరత్, నాదెండ్ల మనోహర్, టీసీఎస్ ఛైర్మన్ చంద్రశేఖరన్​లు పాల్గొన్నారు.

ఇది ఒక చారిత్రాత్మక ఘట్టం: ప్రజలందరికీ ఉన్నత జీవన ప్రమాణాలు అందించటమే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం పనిచేస్తోందని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. సంపద సృష్టితో పాటు పేదిరక నిర్మూలన, ప్రజలందరికీ మెరుగైన జీవన ప్రమాణాలే ప్రభుత్వ ప్రాధాన అంశాలని వివరించారు. గతంలో ఇజమ్ గురించి మాట్లాడే వారంతా ఇప్పుడు మెరుగైన జీవన ప్రమాణాల గురించే చర్చిస్తున్నారన్నారు. ఇందుకనుగుణంగా ప్రభుత్వ విధానాలు రూపొందాలంటే వినూత్న ఆవిష్కరణలు ఎంతో అవసరమని అభిప్రాయపడ్డారు. ఆవిష్కరణలు వినూత్నంగానూ ఉన్నతంగా ఉంటేనే పోటీలో నిలబడగలమనే విషయం పారిశ్రామికవేత్తలు గుర్తించాలని సూచించారు.

అమరావతిలో రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్​ను ప్రారంభించటం ఓ చారిత్రాత్మక ఘట్టమని సీఎం అన్నారు. సమాజానికి తిరిగి ఇవ్వాలనే విధానాన్ని రతన్ టాటా ఆచరించారు కాబట్టే ఆయన ఆలోచనల్ని భవిష్యత్ తరానికి అందించాలన్న లక్ష్యంతోనే ఆర్టీఐహెచ్​ని ప్రారంభించామని చెప్పారు. విజయవాడ, విశాఖ, తిరుపతి, అనంతపురంలోనూ దీనికి అనుబంధంగా కేంద్రాలు పనిచేస్తాయని వివరించారు. ఐటీతో కలిసి ఆంధ్రప్రదేశ్ నాలెడ్జ్ ఎకానమీని సాధించాలని స్పష్టం చేశారు. అమరావతి నగరాన్ని నిర్మించే అవకాశాన్ని దేవుడు తనకిచ్చాడని అలానే క్వాంటం వ్యాలీ, ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇక విప్లవాత్మక అంశాలుగా మారబోతున్నాయని సీఎం తెలిపారు.

వ్యాపారస్థులుగానూ రికార్డులు సృష్టించాలి: ప్రతీ ఇంటి నుంచి ఓ పారిశ్రామిక వేత్త ఉండాలనే లక్ష్యంతో రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్​లు పనిచేస్తాయని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. రికార్డు స్థాయిలో గిన్నీస్ రికార్డు సృష్టించి దరఖాస్తు చేసుకున్న పారిశ్రామికవేత్తలతో వ్యాపారస్థులుగానూ రికార్డులు సృష్టించాలని ఆకాంక్షించారు. గతంలో ప్రతి ఇంటిలో ఒక ఐటీ నిపుణుడు ఉండాలనే లక్ష్యంతో పనిచేసామని గుర్తుచేశారు. రతన్ టాటా సింప్లీసిటీ, దేశానికి చేసిన సేవ అందరికీ ఆదర్శమన్నారు. రతన్ టాటా మరణానంతరం జరిగిన ఏపీ క్యాబినెట్​లోనే ఇన్నోవేషన్ హబ్​లకు రతన్ టాటా పేరుతో ప్రారంభించాలని నిర్ణయించామని చెప్పారు. పారిశ్రామికవేత్తలుగా రికార్డు స్థాయిలో దరఖాస్తు చేసుకున్నవారందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.

'అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలు సాధించడంలో మన పరిశ్రమలు మెరుగైన ఫలితాలు సాధించాలి. ప్రభుత్వం, పరిశ్రమలు, పరిశోధనలు, ఎకో సిస్టం కలిసి పనిచేయాలి. అంతా కలిసి పనిచేస్తేనే అంతర్జాతీయ స్థాయి ప్రమాణాలతో ఉత్పత్తులు సాధ్యం. సమస్యకు పరిష్కారం కనుగొంటే అందరికీ ఉపయోగపడుతుంది. పీ4 అమలు సహా నేను ఎన్నో వినూత్న ఆలోచనలు పంచుకున్నా. నా ఆలోచనలు పంచుకున్నప్పుడు ఇది అసాధ్యమని చాలామంది విమర్శించారు. ఆచరణలో ఫలితాలను చూపి అంతా అసాధ్యమనుకున్నవి సుసాధ్యం చేసి చూపాం.' -చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి

విద్యార్థి దశ నుంచే ప్రోత్సాహం: వినూత్న ఆలోచనలతో ముందుకొచ్చే పారిశ్రామికవేత్తలకు పారదర్శకంగా ప్రోత్సాహకాలు కల్పించేందుకు రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్ కీలక వేదిక కానుందని విద్య, ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్​ తెలిపారు. ఆలోచనలకు తగ్గ ఫలితాల సాధనే లక్ష్యంగా ఈ వేదిక పని చేస్తుందన్నారు. ఇందుకనుగుణంగా విద్యా వ్యవస్థ పునాదులు బలోపేతం చేసి విద్యార్థి దశ నుంచే ప్రోత్సహిస్తున్నామని వెల్లడించారు. ముందున్న సవాళ్లకు తగ్గట్టుగానే అవకాశాలను అందిపుచ్చుకునే కార్యాచరణతో పని చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ రాష్ట్రంలో పని చేస్తున్నందున దేశానికి ఏపీ ఆవిష్కరణల హబ్​గా అభివృద్ధి చెందాలని ఆకాంక్షిస్తున్నామన్నారు. వ్యాపారం అంటే లాభాలు మాత్రమే కాదని విలువలు, మానవత్వంతో కూడిన పని అని చాటిన మహనీయుడు రతన్ టాటా అని లోకేశ్ కొనియాడారు. అలాంటి మహోన్నత వ్యక్తికి ఈ వినూత్న ఆవిష్కరణల వేదికను అంకింతమిస్తున్నట్లు తెలిపారు.

పరిష్కార వేదికగా ఇన్నోవేషన్ హబ్​లు: వినూత్న నూతన ఆవిష్కరణలు సంస్కృతిగా మారాయని టాటా గ్రూప్ ఛైర్మన్ చంద్రశేఖరన్ స్పష్టం చేశారు. ఆ సంస్కృతిని అందరికీ పరిచయం చేసే బాధ్యత సీఎం చంద్రబాబు తీసుకున్నారని అన్నారు. ప్రపంచీకరణలో సమస్యల పరీష్కారానికి నూతన ఆవిష్కరణలే కీలకమవుతున్నాయని వివరించారు. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వైద్య, రక్షణ, ఆర్థిక ఇలా అనేక సమస్యల పరిష్కారానికి లక్ష్యాలు నిర్ధేశించుకుని పనిచేయాల్సిన బాధ్యత అందరిపైనా ఉందని తెలిపారు. సమస్యల పరిష్కార వేదికగా ఇన్నోవేషన్ హబ్​లు కీలకపాత్ర పోషించనున్నాయని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. రతన్ టాటా పేరుతో వినూత్న ఆవిష్కరణల వేదికకు శ్రీకారం చుట్టినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నానని అన్నారు.

ఆవిష్కరణ ఆంధ్ర గిన్నీస్ రికార్డు: 'ఆవిష్కరణ ఆంధ్ర' గిన్నీస్ రికార్డు సృష్టించింది. 24 గంటల్లో ఆన్​లైన్​లో అత్యధిక మంది పారిశ్రామిక వేత్తలుగా నమోదు చేసుకున్నందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ సరికొత్త రికార్డు నెలకొల్పింది. 7491 దరఖాస్తులకు గాను 1,67,321 మంది దరఖాస్తు చేసుకున్నందుకు సరికొత్త ప్రపంచ రికార్డు లభించింది. రికార్డు సర్టిఫికెట్​ను గిన్నీస్ బుక్ ప్రతినిధులు సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రులకు అందజేశారు. ప్రతీ ఇంటి నుంచి ఓ పారిశ్రామికవేత్త అనే నినాదంతో ఆవిష్కరణ ఆంధ్ర పేరిట ఓ వీడియోను ప్రదర్శించారు. ఆవిష్కరణ ఆంధ్రపై నేతలు, పారిశ్రామికవేత్తలు ప్రతిజ్ఞ చేశారు. ప్రతీ కుటుంబం నుంచి ఒక పారిశ్రామికవేత్తను తయారు చేసే దిశగా కృషి చేస్తామని సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రులు, పారిశ్రామికవేత్తలు ప్రతిజ్ఞ చేశారు.

ప్రజారోగ్య పరిరక్షణకు 'సంజీవని' పేరిట కొత్త పథకం: సీఎం చంద్రబాబు

'వైఎస్సార్సీపీ తప్పుడు ప్రచారాలను ఖండించండి' - టీడీపీ నేతలకు చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం

Last Updated : August 20, 2025 at 3:00 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

RATAN TATA INNOVATION HUB LAUNCHEDINNOVATION HUB LAUNCH IN AMARAVATIRATAN TATA INNOVATION HUB IN APరతనాటాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్RATAN TATA INNOVATION HUB

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఇకపై జీఎస్టీలో రెండే శ్లాబు రేట్లు!- ఈ సంస్కరణలతో ఎవరికి లాభం? ఏయే వస్తువుల ధరలు తగ్గుతాయ్ ?

"సారీ" అని ఒక్క మాటలో చెబుతున్నారా? - ఇలా చెబితేనే రిలేషన్​ స్ట్రాంగ్​గా ఉంటుందట!

SBI పర్సనల్ లోన్ కొత్త స్కీమ్- వడ్డీ 90పైసలు, రూ.50లక్షల బీమా- అర్హులు ఎవరంటే?

విజయ్ దేవరకొండతో రొమాంటిక్ ఫొటోలను షేర్ చేసిన రష్మిక- ఫుల్ వైరల్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.