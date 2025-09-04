ETV Bharat / state

'వినూత్న ఆలోచనలతో రండి' - ఆవిష్కరణ సాకారానికి వేదికగా ఆర్‌టీఐహెచ్‌ - RTIH IN RAJAHMUNDRY

రతన్‌టాటా ఇన్నోవేషన్‌ హబ్‌తో బహుళ ప్రయోజనాలు - సాయమందిస్తారు, సాధించేలా చేస్తారు

ratan-tata-innovation-hub-in-rajahmundry
ratan-tata-innovation-hub-in-rajahmundry (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 4, 2025 at 8:01 PM IST

2 Min Read

Ratan Tata Innovation Hub in Rajahmundry : చక్కటి సృజన ఉండాలేగాని ప్రోత్సహించే వేదికలెన్నో. వినూత్న ఆలోచన ఉండి దానిని చక్కటి ఆవిష్కరణగా చూడాలనుకునేవారిని ప్రోత్సహించేందుకు రాజమహేంద్రవరంలోని రతన్‌టాటా ఇన్నోవేషన్‌ హబ్‌ (ఆర్‌టీఐహెచ్‌) సిద్ధంగా ఉంది. గత నెల 20న వర్చువల్‌ విధానంలో ఈ కేంద్రాన్ని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రారంభించారు. ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లోని ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తలకు ఎంతగానో ఉపయోగపడనుంది. యువతకు, నూతన ఆవిష్కరణలపై పరిశోధన చేస్తున్న వారికి నగరంలో ఇటీవల ప్రారంభించిన రతన్‌టాటా ఇన్నోవేషన్‌ హబ్‌ (ఆర్‌టీఐహెచ్‌) మంచి వేదికగా నిలుస్తుందని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఇక్కడున్న వసతులు వారికి ఎన్నో రూపాల్లో చేయూతనివ్వనున్నాయని తెలుపుతున్నారు.

బేంబో సాల్ట్‌ తయారీ : విదేశాల్లో వినియోగించే బేంబో సాల్ట్‌ తయారీ ఆలోచనతో రాజమహేంద్రవరం, విజయవాడ, భీమవరానికి చెందిన నలుగురు యువకులు ఆర్‌టీఐహెచ్‌కు వచ్చారు. ఇప్పటివరకు సిద్ధం చేసిన ప్రాజెక్ట్‌ వివరాలతో వస్తే సాయమందిస్తామని హబ్‌ ప్రతినిధులు తెలిపారు.

కిటికీలోంచి వెళ్లే సామర్థ్యమున్న డ్రోన్‌ : విశాఖకు చెందిన ఓ విశ్రాంత ఉద్యోగి కిటికీలోంచి కూడా వెళ్లే సామర్థ్యమున్న డ్రోన్‌ను తీసుకొచ్చి, ప్రకృతి విపత్తుల సమయంలో ఉపయోగించే విధానం వివరించారు. ఇలా ఈ తరహా ఆలోచనలున్న విద్యార్థులు, యువత, ఔత్సాహికులు ఈ వేదికను వినియోగించుకోవచ్చు. హబ్‌కు జ్ఞాన భాగస్వాములుగా కాకినాడ జేఎన్‌టీయూ, తాడేపల్లి నిట్‌ నన్నయ్య, ఉద్యాన విశ్వవిద్యాలయాలతోపాటు మరికొన్ని నమోదు చేసుకున్నాయి.

ఆవిష్కరణల క్రమంలో ఎవరికైనా మరింత సాంకేతిక సహాయం అవసరమని భావిస్తే విశ్వవిద్యాలయాల్లోని నిపుణులతో అనుసంధానం చేస్తారు. అది అంకుర పరిశ్రమగా ఏర్పడే క్రమంలో ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులుంటే అధ్యయనం చేస్తారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల పరిధిలోని పథకాలకు వర్తింపచేయదలచుకుంటే ఎంఎస్‌ఎంఈగా నమోదు చేస్తారు.

యువతకు వరం ‘ఆర్‌టీఐహెచ్‌’ వసతులు - ఆలోచనలకు ప్రేరణ - స్టార్టప్​కు అండగా!

ముందుకొస్తే 18 రకాల లైసెన్స్‌లు : శాస్త్ర సాంకేతిక అంశాలు, ఆహార ఉత్పత్తులు, ఇతర రంగాలకు సంబంధించిన ఎంఎస్‌ఎంఈల ఏర్పాటుకు ముందుకొస్తే 18 రకాల లైసెన్స్‌లు ఏకగవాక్ష విధానంలో అందిస్తారు. మార్కెటింగ్, ఇతర పరిశ్రమలతో ఒప్పందం చేసుకోవాలని భావించేవారికి ఆ సదుపాయం కల్పిస్తారు. ఉమ్మడి ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లో 62 ఇంజినీరింగ్, 264 డిగ్రీ, 44 పాలిటెక్నిక్, 42 ఐటీఐ, 36 పీజీ కళాశాలలోపాటు ఏడు విశ్వవిద్యాలయాలున్నాయి. ఈ విద్యార్థులందరికీ రతన్‌టాటా హబ్‌ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది.

ఇప్పటివరకు 60 మంది ఆసక్తి : ఆర్‌టీఐహెచ్‌ ఏర్పడిన తరువాత 21 మంది ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తలు వివిధ ఆలోచనలు, ఆవిష్కరణలతో వచ్చారని కేంద్రం పనితీరు, ఎలాంటి సేవలందిస్తుందో తెలుసుకునేందుకు 39 మంది వచ్చినట్లు ఐపీవో సూర్యప్రకాశ్‌ తెలిపారు. ప్రస్తుతం వివిధ విభాగాల్లో నిపుణులైన 20 మంది సిబ్బంది సేవలందిస్తున్నారన్నారు. ఈ వారం నుంచి మొదటి విడతగా ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లోని 25 కళాశాలలకు వెళ్లి ప్రాజెక్ట్‌ల గురించి వివరిస్తామన్నారు. రెండో విడతలో మహిళా సంఘాల సభ్యులను పారిశ్రామికవేత్తలుగా మార్చేందుకు కార్యాచరణ సిద్ధం చేస్తున్నామన్నారు.

వైద్యారోగ్య రంగంలో వినూత్న ఆవిష్కరణలు - బ్రెయిన్‌ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించనున్న ప్రభుత్వం

Ratan Tata Innovation Hub in Rajahmundry : చక్కటి సృజన ఉండాలేగాని ప్రోత్సహించే వేదికలెన్నో. వినూత్న ఆలోచన ఉండి దానిని చక్కటి ఆవిష్కరణగా చూడాలనుకునేవారిని ప్రోత్సహించేందుకు రాజమహేంద్రవరంలోని రతన్‌టాటా ఇన్నోవేషన్‌ హబ్‌ (ఆర్‌టీఐహెచ్‌) సిద్ధంగా ఉంది. గత నెల 20న వర్చువల్‌ విధానంలో ఈ కేంద్రాన్ని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రారంభించారు. ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లోని ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తలకు ఎంతగానో ఉపయోగపడనుంది. యువతకు, నూతన ఆవిష్కరణలపై పరిశోధన చేస్తున్న వారికి నగరంలో ఇటీవల ప్రారంభించిన రతన్‌టాటా ఇన్నోవేషన్‌ హబ్‌ (ఆర్‌టీఐహెచ్‌) మంచి వేదికగా నిలుస్తుందని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఇక్కడున్న వసతులు వారికి ఎన్నో రూపాల్లో చేయూతనివ్వనున్నాయని తెలుపుతున్నారు.

బేంబో సాల్ట్‌ తయారీ : విదేశాల్లో వినియోగించే బేంబో సాల్ట్‌ తయారీ ఆలోచనతో రాజమహేంద్రవరం, విజయవాడ, భీమవరానికి చెందిన నలుగురు యువకులు ఆర్‌టీఐహెచ్‌కు వచ్చారు. ఇప్పటివరకు సిద్ధం చేసిన ప్రాజెక్ట్‌ వివరాలతో వస్తే సాయమందిస్తామని హబ్‌ ప్రతినిధులు తెలిపారు.

కిటికీలోంచి వెళ్లే సామర్థ్యమున్న డ్రోన్‌ : విశాఖకు చెందిన ఓ విశ్రాంత ఉద్యోగి కిటికీలోంచి కూడా వెళ్లే సామర్థ్యమున్న డ్రోన్‌ను తీసుకొచ్చి, ప్రకృతి విపత్తుల సమయంలో ఉపయోగించే విధానం వివరించారు. ఇలా ఈ తరహా ఆలోచనలున్న విద్యార్థులు, యువత, ఔత్సాహికులు ఈ వేదికను వినియోగించుకోవచ్చు. హబ్‌కు జ్ఞాన భాగస్వాములుగా కాకినాడ జేఎన్‌టీయూ, తాడేపల్లి నిట్‌ నన్నయ్య, ఉద్యాన విశ్వవిద్యాలయాలతోపాటు మరికొన్ని నమోదు చేసుకున్నాయి.

ఆవిష్కరణల క్రమంలో ఎవరికైనా మరింత సాంకేతిక సహాయం అవసరమని భావిస్తే విశ్వవిద్యాలయాల్లోని నిపుణులతో అనుసంధానం చేస్తారు. అది అంకుర పరిశ్రమగా ఏర్పడే క్రమంలో ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులుంటే అధ్యయనం చేస్తారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల పరిధిలోని పథకాలకు వర్తింపచేయదలచుకుంటే ఎంఎస్‌ఎంఈగా నమోదు చేస్తారు.

యువతకు వరం ‘ఆర్‌టీఐహెచ్‌’ వసతులు - ఆలోచనలకు ప్రేరణ - స్టార్టప్​కు అండగా!

ముందుకొస్తే 18 రకాల లైసెన్స్‌లు : శాస్త్ర సాంకేతిక అంశాలు, ఆహార ఉత్పత్తులు, ఇతర రంగాలకు సంబంధించిన ఎంఎస్‌ఎంఈల ఏర్పాటుకు ముందుకొస్తే 18 రకాల లైసెన్స్‌లు ఏకగవాక్ష విధానంలో అందిస్తారు. మార్కెటింగ్, ఇతర పరిశ్రమలతో ఒప్పందం చేసుకోవాలని భావించేవారికి ఆ సదుపాయం కల్పిస్తారు. ఉమ్మడి ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లో 62 ఇంజినీరింగ్, 264 డిగ్రీ, 44 పాలిటెక్నిక్, 42 ఐటీఐ, 36 పీజీ కళాశాలలోపాటు ఏడు విశ్వవిద్యాలయాలున్నాయి. ఈ విద్యార్థులందరికీ రతన్‌టాటా హబ్‌ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది.

ఇప్పటివరకు 60 మంది ఆసక్తి : ఆర్‌టీఐహెచ్‌ ఏర్పడిన తరువాత 21 మంది ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తలు వివిధ ఆలోచనలు, ఆవిష్కరణలతో వచ్చారని కేంద్రం పనితీరు, ఎలాంటి సేవలందిస్తుందో తెలుసుకునేందుకు 39 మంది వచ్చినట్లు ఐపీవో సూర్యప్రకాశ్‌ తెలిపారు. ప్రస్తుతం వివిధ విభాగాల్లో నిపుణులైన 20 మంది సిబ్బంది సేవలందిస్తున్నారన్నారు. ఈ వారం నుంచి మొదటి విడతగా ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లోని 25 కళాశాలలకు వెళ్లి ప్రాజెక్ట్‌ల గురించి వివరిస్తామన్నారు. రెండో విడతలో మహిళా సంఘాల సభ్యులను పారిశ్రామికవేత్తలుగా మార్చేందుకు కార్యాచరణ సిద్ధం చేస్తున్నామన్నారు.

వైద్యారోగ్య రంగంలో వినూత్న ఆవిష్కరణలు - బ్రెయిన్‌ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించనున్న ప్రభుత్వం

For All Latest Updates

TAGGED:

RJY INNOVATION HUBAAVISHKARANA ANDHRAరతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్​ హబ్​TATA INNOVATION HUB OPPORTUNITIESRTIH IN RAJAHMUNDRY

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఇకపై రెండు జీఎస్టీ స్లాబులే- బీమా ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలపై మినహాయింపు

NGOలు నడుపుతున్న క్రికెటర్లు- మంచి మనసుతో సమాజానికి సేవ!

షాకింగ్ : 'కపిల్ శర్మ షో' నుంచి ఆ స్టార్ ఔట్- ఫ్యాన్స్ నిరాశ!

'టారిఫ్​లతో భారత్ మమ్మల్ని చంపుతోంది'- డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.