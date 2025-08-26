Rare Mineral Wealth At Ocean Coast of East Godavari District : తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోని సాగర తీరంలో అరుదైన ఖనిజ సంపద నిక్షిప్తమైంది. ఇటీవల వర్షాలు, వరదలకు సముద్రం ఒడ్డు వెంబడి నల్లటి తెట్టు బయటపడింది. ఇందులో విలువైన లోహ సంపద ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కొండలు, గుట్టల నుంచి నదుల ద్వారా అత్యంత విలువైన లోహాల సముదాయంతో కూడిన ఒండ్రు మట్టి సముద్రంలోకి చేరుతుంటుంది. అలల తీవ్రత వల్ల తేలికపాటి ఖనిజాలు, మట్టి వేరుపడి సముద్రపు లోతుల్లోకి వెళ్లిపోతాయి. భార ఖనిజాలు మాత్రం ఒడ్డుకు చేరి ఇసుక తిన్నెలపై పలచగా ఏర్పడి నల్లని పొరగా కనిపిస్తాయి.
ఈ రకాలు - ఆ తీరాల్లో : రాష్ట్రంలోని సువిశాల సముద్ర తీరం వెంబడి అత్యంత విలువైన ఖనిజ నిక్షేపాలు అధికంగా పేరుకుంటున్నట్లు బీఎస్ఓఐ (బీచ్ శాండ్ ఆఫ్షోర్ ఇన్వెస్టిగేషన్) నిర్వహించిన పరిశోధనల్లో తేలిందని అధికారులు తెలుపుతున్నారు. ప్రధానంగా ఇలమైట్, రుటైట్, జిర్ఖాన్, మోనాజైట్, సిలిమనైట్, గార్నెట్ వంటి ఖనిజాలు తీరం వెంబడి నిక్షిప్తం అవుతున్నట్లు తేల్చింది. కోనసీమ పరిధిలో అల్లవరం, ఎస్.యానాం, అంతర్వేది, మలికిపురం, కాట్రేనికోన సముద్ర తీరం వెంబడి అధికంగా కనిపిస్తున్నాయి.
ఏపీలోనే అధికం : అత్యంత విలువైన ఈ ఖనిజ నిక్షేపాలు దేశంలోని మూడింట ఒక వంతు మన రాష్ట్రంలోనే ఉన్నట్లు గనుల శాఖ అధికారులు తెలిపారు. 1996లో కేంద్ర ప్రభత్వం బీచ్ శాండ్ మైనింగ్కు అవకాశం కల్పించింది. దీనిలో వచ్చే మోనోజైట్ను మాత్రం అటామిక్ ఎనర్జీ బోర్డుకు అందించాలన్న షరతు విధించింది. ఈ నిబంధనల్ని అతిక్రమించి విదేశాలకు విక్రయించడంతో మైనింగ్ లీజులు రద్దు చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. అప్పటి నుంచి అనుమతులు ఇవ్వలేదు.
ఇలమైట్ : అల్యుమినియం కన్నా తేలిక ఇనుము కన్నా దృఢమైనది. దీనిని విమానాల తయారీకి వాడుతుంటారు. అధిక షైనింగ్ కలిగి ఉండటం వల్ల రంగులు, పిగ్మెంట్స్ తయారీకి, తుప్పు పట్టని కారణంగా ఓడలు, గోల్ఫ్ బాల్స్, హిప్ మార్పిడి పరికాల తయారీలో వినియోగిస్తారు.
జిర్ఖాన్, మోనాజైట్ : ఇవి ఎక్కువగా న్యూక్లియర్, అటామిక్ ఎనర్జీ రంగలో వాడుతుంటారు. జిర్ఖాన్ ముడి ఖనిజాన్ని సిరామిక్, మోనాజైట్ను ధోరియం తయారీలో వాడతారు. మోనాజైట్ ధాతువు విలువైన 15 ఖనిజాల సముదాయం ఉంటుంది. వీటిని లేజర్, ఎల్ఈడీ, ఎంఆర్ఐ స్కాన్ పరికరాల్లో వినియోగిస్తారు.
గార్నైట్ : శాండ్ బ్లాస్టింగ్స్, వాటర్ ఫిల్టరేషన్కు వినియోగిస్తారు. ఎక్కువగా గల్ఫ్ దేశాలకు ఎగుమతి చేస్తుంటారు.
సిలిమనైట్ : ఉక్కు పరిశ్రమలో ఏర్పాటు చేసే కొలుముల తయారీకి దీన్ని వినియోగిస్తారు. రీఫ్రాక్టరీ బ్రిక్స్ తయారులో వాడుతారు.
2017 నుంచి నిలుపుదల : సముద్రపు తీరం వెంబడి కనిపించే నల్లని ఇసుకలో విలువైన ఖనిజాలు ఉంటాయని భూగర్భ, గనులు, మైనింగ్ శాఖ అధికారి వంశీధర్రెడ్డి వివరిస్తున్నారు. దీనిని శుద్ధి చేస్తే 20 శాతం వరకు అవి లభిస్తాయని పేర్కొన్నారు. వీటిని ప్రాసెసింగ్ చేసేందుకు 2018 తర్వాత అనుమతులు ఇవ్వలేదని వంశీధర్ రెడ్డి వెల్లడించారు.
అడిగేవాడు లేడు మనదే రాజ్యం - సముద్రం ఒడ్డుపై కన్ను!