ETV Bharat / state

మహిళలకు సబ్సిడీతో ఎలక్ట్రిక్​ వాహనాలు - ఉపాధికి బాటలు - RAPIDO CONNECT WITH APMEPMA

Published : July 10, 2025 at 1:28 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Rapido Connect with APMEPMA to Provide Subsidized Electric Vehicles for Women : మహిళలను ఆర్థికంగా, సామాజికంగా బలోపేతం చేసేందుకు ఏర్పడినవే 'స్వయం సహాయక సంఘాలు'. వడ్డీ లేని రుణాలు ఇస్తూ స్వయం సమృద్ధికి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతున్నాయి. వాటిని మరింత బలోపేతం చేసి మహిళలు ఆర్థిక స్వావలంబన సాధించేందుకు సీఎం చంద్రబాబు వినూత్న కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. మెప్మాతో ర్యాపిడోను అనుసంధానం చేసి మహిళలకు 12 వేల వరకు సబ్సిడీ కింద విద్యుత్ వాహనాలు అందిస్తూ ఉపాధికి బాటలు వేశారు.

సాధారణంగా ర్యాపిడో అంటేనే పురుష డ్రైవర్లు కనిపిస్తారు. కానీ ఇక్కడ మహిళా ర్యాపిడో డ్రైవర్లను చూడొచ్చు. వీరంతా రయ్‌రయ్‌మంటూ రోడ్లపై ద్విచక్రవాహనాలు, ఆటోలను నడుపుతున్నారు. మెప్మాలో ఉన్న మహిళలకు మరింత అండగా ఉండేందుకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. అతివలకు ఆర్థిక స్వావలంబన చేకూర్చేందుకు సబ్సిడీ కింద విద్యుత్ వాహనాలు అందించింది. కొందరికి స్కూటీలు, మరికొందరికి ఆటోలు పంపిణీ చేసింది. అంతేకాకుండా మెప్మాతో ర్యాపిడోను అనుసంధానం చేసింది. ర్యాపిడో యాప్‌ను ఉపయోగించడంపైనా శిక్షణ ఇచ్చారు.

మహిళలకు గుడ్​న్యూస్ - డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఉంటే చాలు జాబ్ గ్యారంటీ!