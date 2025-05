ETV Bharat / state

మూడేళ్ల బాలికపై అత్యాచారం?- ముళ్లపొదల్లో మృతదేహం - RAPE ON THREE YEARS GIRL IN KADAPA

rape_on_three_years_girl_in_kadapa_district ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : May 23, 2025 at 8:17 PM IST 1 Min Read