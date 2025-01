ETV Bharat / state

పరామర్శకు రావాలంటే మాకు సమాచారం ఇవ్వాలి - అల్లు అర్జున్​కు పోలీసుల నోటీసులు - POLICE NOTICE TO ALLU ARJUN

Police Once again Give Notices to Allu Arjun: అల్లు అర్జున్​కు పోలీసులు మరోసారి నోటీసులు ఇచ్చారు. గీతా ఆర్ట్స్ కార్యాలయానికి వెళ్లిన రాంగోపాల్​ పేట పోలీసులు అల్లు అర్జున్ లేకపోవడంతో ఆయన మేనేజర్ కరుణాకర్​కు అందజేశారు. ఆసుపత్రికి ఎప్పుడొచ్చినా తమకు సమాచారం ఇవ్వాలంటూ నోటీసులో పేర్కొన్నారు. ఒకవేళ పరామర్శకు వచ్చినా గంట లోపు ఈ ప్రక్రియ అంత పూర్తయ్యేలా చూసుకోవాలని, సందర్శన అంతా గోప్యంగా ఉంచాలని పోలీసులు తెలిపారు. కిమ్స్​కు ఎప్పుడు వచ్చినా అల్లు అర్జున్‌కు ఎస్కార్ట్‌ భద్రత కల్పిస్తామని పోలీసులు తెలిపారు. ఇటీవల జరిగిన ఘటన దృష్టిలో ఉంచుకొని ఇందుకు సహకరించాలని నోటీసులో పేర్కొన్నారు. ఈ నిబంధనలు పాటించకుండా అకస్మాత్తుగా సందర్శనకు వస్తే జరిగే పరిణామాలకు బాధ్యత వహించాలని పోలీసులు నోటీసుల్లో తెలిపారు.

ఏదైనా జరిగితే పూర్తి బాధ్యత వహించాలి: మరోవైపు సంధ్య థియేటర్​ ఘటనలో గాయపడిన శ్రీ తేజను అల్లు అర్జున్ పరామర్శించడానికి వెళ్లాలనుకున్న నేపథ్యంలో రాంగోపాల్​పేట పోలీసులు ఆదివారం నోటీసులు ఇచ్చారు. కిమ్స్ ఆస్పత్రికి రావద్దంటూ నోటీసులో పోలీసులు పేర్కొన్నారు. ఆసుపత్రికి వస్తే మిగతా పేషెంట్లకు ఇబ్బంది కలిగించే విధంగా ఉంటుందని వివరించారు. ఏదైనా జరిగితే పూర్తి బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుందని హెచ్చరించారు. పోలీసులు ఇచ్చిన నోటీసుల మేరకు అల్లు అర్జున్ ఆసుపత్రికి వెళ్లలేదు.