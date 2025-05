ETV Bharat / state

21 ఏళ్లకే 2 కంపెనీలకు సీఈవో మన రామ్ ప్రియాంక - ENTREPRENEUR RAM PRIYANKA

Published : May 31, 2025 at 3:28 PM IST

Entrepreneur Ram Priyanka CEO of 2 companies at the age of 21 : అందరిలా మనం ఉండాలంటే పెద్దగా కష్టపడాల్సిన పని లేదు. కానీ నలుగురికంటే ముందు వరుసలో ఉండాలంటే భిన్నంగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉందంటోందీ యువతి. చిన్నప్పటి నుంచి చదువులో మేటి అని ముద్ర వేసుకుంది. ఎనిమిదో తరగతి నుంచి ముస్సోరిలో చదువుకుని 10 భాషలు అవలీలగా మాట్లాడగలదు. బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలిగా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుని మంచి ప్రశంసలు అందుకుంటోంది.

ఈ యువతి పేరు రామ్‌ ప్రియాంక. చిన్నతనం నుంచి చదువులో చురుగ్గా ఉండటంతో తల్లిదండ్రులు సైతం ఆ దిశగా ప్రోత్సహించారు. మణిపాల్‌ యూనివర్శి టిలో ఆర్థిక శాస్త్రంలో డిగ్రీ పూర్తి చేసి, విదేశాల్లో బిజినెస్‌ చేసేందుకు అవకాశం వచ్చినా హైదరాబాద్‌లో ఇండియన్‌ స్కూల్‌ ఆఫ్‌ బిజినెస్‌లో రీసెర్చ్‌ ఇంటర్న్‌గా ప్రస్థానం మెుదలుపెట్టి అక్కడే ఎంట్రప్రెన్యూవర్‌ లక్షణాలు అలవర్చుకోంది.

300 మందికి ఉపాధి కల్పిస్తూ యువతకు ఆదర్శంగా ప్రియాంక - 10 భాషలపై పట్టు (ETV Bharat)

సైడ్‌ ఎఫెక్ట్స్‌ లేని యాడెడ్‌ షుగర్ : ఇండియన్​ స్కూల్​ ఆఫ్​ బిజినెస్​లో రీసెర్చ్‌ ఇంటర్న్‌ చేశాక తనలో వచ్చిన ఆలోచనలను ఆచరణలో పెట్టానంటోంది ప్రియాంక. మెుదటగా తాను హార్వెస్ట్‌ అనే ఓ సంస్థను స్థాపించింది. దీని ద్వారా ఎలాంటి సైడ్‌ ఎఫెక్ట్స్‌ లేని యాడెడ్‌ షుగర్ ఆర్గానిక్‌ జూస్‌లను తయారు చేసింది. మరో ముగ్గురితో కలిసి ఏడాది పాటు ప్రాడెక్ట్ పై రీసర్చ్‌ చేశామని ఎఫ్​ఎస్​ఎస్​ఏఐ నుంచి అనుమతి రాగానే మార్కెట్‌లోకి విడుదల చేస్తామని చెబుతుందీ యువతి.

బ్రివోక్స్‌ అనే సంస్థ : ప్రస్తుత తరుణంలో పిల్లలు డిజిటల్‌ అడిక్షన్‌తో మానవ సంబంధాలు దూరమవుతున్నారు. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా 400 సబ్జెక్టులను చేర్చి బ్రివోక్స్‌ అనే సంస్థను స్థాపించిందీ యువతి. కోర్సు ద్వారా విద్యార్థులను ఎన్నోవేటివ్‌ క్లాస్‌ రూమ్‌ను పరిచయం చేస్తూ వారిలో స్కిల్‌ను పెంచే ప్రయత్నం చేస్తోంది. ఇతర పాఠ్యాంశాల్లాగే ఇది కూడా ఉపయోగపడుతుందని వివరించింది.