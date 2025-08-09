Raksha Bandhan Festival Celebrations in Telangana : అన్నాచెల్లెళ్ల అనురాగానికి ప్రతిక రాఖీ పండుగ. ఏడాదంతా ఎక్కడ ఉన్నా, ఎలా ఉన్నా సోదరుడు, సోదరి కలిసి ఒకరికొకరం తోడంటూ ప్రేమనురాగాలు పంచుకునే వేడుక. సోదరీమణులు రాఖీ కట్టి, మిఠాయి తినిపిస్తే సోదరులు వెన్నుదన్నుగా నిలుస్తామంటూ భరోసానిస్తారు. ఈ తంతు ఏటా సాగేదే అయినప్పటికీ పోటీ ప్రపంచంలో వృత్తి రిత్యీ వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో స్థిరపడ్డపటికీ రాఖీలు కట్టేందుకు మహిళలు వారి ఇళ్లకు చేరుకుంటున్నారు. సోదరి, సోదరుల ఆప్యాయతను కొనసాగిస్తామని చెబుతున్నారు.
అన్నా, చెల్లెల్ల అనుబంధానికి ప్రతీకగా జరుపుకునే పర్వదినమే రాఖీ. ఇది ఏడాదికి ఒక రోజు జరుపుకునే వేడుక. రాఖీ పౌర్ణిమ వచ్చిందంటే చాలు. సోదరీమణులు తన సోదరుడికి తప్పకుండా రాఖీ కట్టేందుకు ఆసక్తి కనబరుస్తారు. పెళ్లైన వారైతే అత్తారింటి నుంచి పుట్టింటికి చేరి తనకు రక్షగా ఉండాలంటూ సోదరుడికి ఆత్మీయంగా రక్షాబంధనం చేస్తారు. వారికి నచ్చిన మిఠాయిలు తినిపించి నోరు తీపి చేస్తారు. చెల్లెలు రాఖీ కట్టగానే తన బాధ్యతను గుర్తు చేసుకుంటూ అన్ని వేళలా అండగా ఉంటానని సోదరికి, అన్నలు, తమ్ముళ్లు భరోసానిస్తారు.
ఆ తర్వాత వారి నుంచి ఆశీస్సులు తీసుకుంటారు. ఇది ఆనవాయితీగా వస్తున్న తంతు. అయితే ఇదిలా ఉంటే మారుతున్న రోజులకనుగుణంగా మార్కెట్లో అన్నాచెల్లెళ్ల ఆప్యాయత ఉట్టిపడేలా సరికొత్త డిజైన్లతో రాఖీలు దర్శనమిస్తున్నాయి. 2 రూపాయల నుంచి మెుదలుకొని లక్షల విలువ చేసే రాఖీలు మార్కెట్లలో అందుబాటులో ఉన్నాయి. ప్రజలు వారి స్థాయి, స్థోమతను బట్టి రాఖీలు కొనుగోలు చేసి వారి ప్రేమను కనబరుస్తున్నారు.
రాఖీ పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని హైదరాబాద్లోని మార్కెట్లన్నీ రద్దీగా మారాయి. షాపుల్లోనూ ప్రజల అవసరాలు, అభిరుచులకు తగినట్లు సరికొత్త రాఖీలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా హోల్ సేల్ మార్కెట్గా పేరు పొందిన బేగం బజార్, కోఠి, సుల్తాన్ బజార్, ఉస్మాన్ గంజ్లోని దుకాణాలు కిక్కిరిశాయి. మహిళలు తమ తోబుట్టవుల అభిరుచికి తగినట్లు ప్రత్యేక రాఖీలు కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ఏడాదంతా ఈ రోజు కోసమే ఎదురు చూస్తున్నామని మహిళలు చెబుతున్నారు. ఎక్కడ ఉన్నా ఈ రోజు మాత్రం తమ సోదరుల ఇంటికి వెళ్తామని అంటున్నారు.
మంచిర్యాల పాఠశాలలో రాఖీ పండుగ స్పెషల్ : మంచిర్యాలలోని ఓ పాఠశాలలో పండుగ ప్రాముఖ్యతను తెలిపేందుకు ఉపాధ్యాయులు 50 అడుగుల రాఖీని తయారుచేసి పాఠశాలలో ప్రదర్శించారు. అనురాగం, ఆప్యాయతలకు ప్రతీకైన రాఖీ పౌర్ణమి వేళ నిజామాబాద్లోని దుకాణాలు సందడిగా మారాయి. గతేడాది కంటే మార్కెట్లో ధరలు ఎక్కువుగా ఉన్నా తమ అన్నాదమ్ముల కోసం సంతోషంగా రాఖీలు కొంటున్నామని మహిళలు చెబుతున్నారు.
రాఖీ స్పెషల్ వృక్షా బంధన్ : జగిత్యాల జిల్లా కోరుట్లలోని బాలికల ఉన్నత ప్రభుత్వ పాఠశాలలో విద్యార్థులు వినూత్నంగా రాఖీ వేడుకలు నిర్వహించారు. రాఖీపై ఆకాష్, బ్రహ్మోస్, రఫెల్, ఎస్- 400 చిత్రాలను ముద్రించారు. ఆ రాఖీని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీకి పోస్టు ద్వారా పంపించారు. పెద్దపెల్లి జిల్లా రామగుండం ఎన్టీపీసీ అన్నపూర్ణ కాలనీలో శ్రీ సీతారామ సేవా సమితి ఆధ్వర్యంలో మహిళలు వృక్షా బంధన్ వేడుకలు నిర్వహించారు. మహిళలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని చెట్లకు బొట్టు పెట్టి రాఖీలు కట్టి, హారతి ఇచ్చారు. వృక్షాలను మనం కాపాడితే అవి మనతో పాటు పర్యావరణ సమతుల్యానికి జీవకోటికి రక్షణగా ఉంటాయన్నారు.
వరంగల్ జిల్లా రుద్రమాంబానగర్ లోని ఓ ప్రైవేటు పాఠశాలలో విద్యార్థినిలు విద్యార్థులకు రాఖీలు కట్టగా విద్యార్థులు విద్యార్థినులను పూలు అక్షింతలు వేస్తూ మనసారా ఆశీర్వచనం చేశారు. విద్యతోపాటు ఉన్నత విలువలను సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను చిన్నప్పటి నుంచే విద్యార్థులకు తెలిజేయాలనే లక్ష్యమని పాఠశాల సిబ్బంది తెలిపారు. పర్యావరణ పరిరక్షణ, మొక్కలు ఆవశ్యకతను తెలుపుతూ ''ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్'' ఆధ్వర్యంలో నల్గొండ జిల్లా కనగల్ మండలంలోని ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలో రక్షాబంధన్ మాదిరిగా వృక్షా బంధన్ కార్యక్రమం నిర్వహించారు.
మొక్కలకు రాఖీ కట్టిన మహిళలు : మొక్కలు నాటి వాటికి రాఖీలు కట్టారు. దత్తత తీసుకొని రక్షించుకుంటామని ప్రతిజ్ఞ చేశారు. రాఖీ కట్టడానికి బయల్దేరిన మహిళలతో ప్రయాణ ప్రాంగణాలు కిక్కిరిశాయి. బస్సుల్లోనే కాకుడం ప్రైవేటు వాహనాల్లోనూ ప్రజలు భారీగానే ప్రయాణాలు సాగిస్తున్నారు. దూరంగా ఉన్నా సరే ప్రేమ, ఇష్టం, బంధం నిలుపుకోవడం కోసం ఖర్చు కాస్త ఎక్కువైనా వెళ్తున్నామని మహిళలు అంటున్నారు.
రక్షాబంధన్ రోజు సోదరికి ఇవ్వకూడని గిఫ్ట్స్ ఏవి? ఏ బహుమతులు ఇస్తే శుభం?