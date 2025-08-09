Essay Contest 2025

ఏపీ వ్యాప్తంగా రాఖీ పండుగ శోభ - సీఎం చంద్రబాబుకు రాఖీ కట్టిన మంత్రి సంధ్యారాణి - RAKSHA BANDHAN 2025

ఏపీలో ఘనంగా రాఖీ వేడుకలు - వెల్లివిరిసిన ఆత్మీయతానురాగాలు

Rakhi Pournami 2025
Rakhi Pournami 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 9, 2025 at 2:51 PM IST

Updated : August 9, 2025 at 4:35 PM IST

Rakhi Pournami 2025 : అక్కా తమ్ముళ్లు, అన్నా చెల్లెళ్ల అనురాగానికి గుర్తు రాఖీ పండుగ. సోదర, సోదరీమణుల మధ్య అనుబంధానికి ప్రతీక. సోదరికి జీవితాంతం కష్ట సుఖాల్లో తోడుంటానని సోదరుడు ఇచ్చే అభయమే రక్షాబంధన్. తరాలు మారినా, యుగాలు గడిచినా వన్నె తరగనిది ఈ పర్వదినం. ఈ క్రమంలోనే ఏపీ వ్యాప్తంగా రాఖీ పౌర్ణమి శోభ కనిపిస్తోంది. అల్లూరి జిల్లాలో పర్యటిస్తున్న సీఎం చంద్రబాబుకు మంత్రి గుమ్మడి సంధ్యారాణి రాఖీ కట్టారు. చంద్రబాబు చేతికి రాఖీ కట్టే అదృష్టం తనకు కలిగిందని ఆమె చెప్పారు. తెలుగింటి ఆడపడుచులకు, ప్రియమైన అక్కాచెల్లెళ్లకు చంద్రబాబు రాఖీ పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

అక్కాచెల్లెళ్లకు అన్నదమ్ములకు మధ్య ఉన్న అనుబంధాన్ని చూపే వేడుక రాఖీ పౌర్ణమి అని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ అన్నారు. సోదరీమణులకు సోదరుడిగా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలిపారు ఉండవల్లి నివాసంలో మంత్రి లోకేశ్​కి మంగళగిరి మహిళలు పెద్ద ఎత్తున రాఖీలు కట్టారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మహిళలకు రాఖీ పండుగ విషెస్ చెప్పారు. అందరి ఆశీస్సులతో మంగళగిరిని నంబర్‌ 1గా తీర్చిదిద్దుతానని లోకేశ్ పేర్కొన్నారు.

ఏపీ వ్యాప్తంగా రాఖీ పండుగ శోభ (ETV)

సోదరి లేని తనకు మంగళగిరి మహిళలే అక్కాచెల్లెళ్లని లోకేశ్ చెప్పారు. రాఖీకట్టి తనకు అందించిన ఆశీస్సులు కొండంత బలాన్నిచ్చాయని తెలిపారు. మంగళగిరి ఆడబిడ్డలందరికీ తాను ఎల్లప్పుడూ రుణపడి ఉంటానని వివరించారు. ఇక్కడ త్వరలోనే మరో విడత ఇళ్ల పట్టాలు అందించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామన్నారు. ఏపీలో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక నియోజకవర్గంలో 200 అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ప్రారంభించామని మంత్రి వెల్లడించారు.

Raksha Bandhan 2025 in AP : విద్యుత్, గ్యాస్ పైప్‌లైన్లు, అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ ఏర్పాటు, వంద పడకల ఆసుపత్రి, స్వర్ణకారుల కోసం జెమ్స్ అండ్ జ్యువెలరీ పార్కు వంటివి పురోగతిలో ఉన్నాయని లోకేశ్ పేర్కొన్నారు. నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా రోడ్లన్నీ అభివృద్ధి చేస్తున్నామని చెప్పారు. మహా ప్రస్థానం పేరుతో శ్మశాన వాటికల నిర్మాణం, పార్కుల అభివృద్ధికి చర్యలు చేపట్టామని తెలిపారు. రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి బాగోలేకపోయినా మంగళగిరి నియోజకవర్గంలో అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నట్లు లోకేశ్ వివరించారు.

Purandeswari Ties Rakhi to Balakrishna : ఎమ్మెల్యే బాలకృష్ణకు ఎంపీ దగ్గుబాటి పురందేశ్వరి రాఖీ కట్టారు. సోదరి నుంచి బాలకృష్ణ ఆశీర్వాదం తీసుకున్నారు. రక్షాబంధన్‌ తనకు ఎంతో ఇష్టమైన రోజని- తన తమ్ముడు ఆరోగ్యంగా, ఆనందంగా, తన కోర్కెలు అన్నీ నెరవేరాలని భగవంతున్ని ప్రార్ధిస్తున్నట్లు పురందేశ్వరి అన్నారు. రాష్ట్రంలోని సోదరసోదరీమణులందరికీ రక్షాబంధన్‌ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అన్నదమ్ములు -అక్కచెల్లెళ్ల మధ్య బంధం ఎప్పుడు బలంగా ఉండాలని ఆకాంక్షిస్తున్నట్లు చెప్పారు.

రాఖీ పండుగ సందర్భంగా విధి నిర్వహణలో ఉన్న పోలీసులకు హోం మంత్రి అనిత రాఖీ కట్టి సోదరభావాన్ని వ్యక్తం చేశారు. విశాఖపట్నం ఎంవీపీ కాలనీ నుంచి ఉషోదయ జంక్షన్ వరకు ఆమె ఆటోలో ప్రయాణించారు. ఈ సందర్భంగా ఆటోడ్రైవర్ గిరీశ్‌ యోగక్షేమాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఆయనకు కూడా రాఖీ కట్టి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న కానిస్టేబుల్ కొర్లయ్యను పరామర్శించి రాఖీ కట్టారు. ఆయనకు ధైర్యం చెప్పిన అనిత సహాయం అందిస్తామని చెప్పారు.

అనంతరం హోం మంత్రి అని విశాఖ కేంద్ర కారాగారాన్ని సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా జైలు అధికారులకు, 30 మంది ఖైదీలకు రాఖీ కట్టారు. గంజాయి రవాణాలో పట్టుబడిన ఖైదీలకు ఆమె అవగాహన కల్పించారు. ఈరోజు తమ జీవితంలో ఆనందకరమైన రోజని మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్ అన్నారు. చిన్నతనం నుంచి తల్లిలా ప్రేమానురాగాలను పంచిన తన సోదరీమణులు డాక్టర్ మంజుల, డాక్టర్ కమలాతో రాఖీ కట్టించుకోవడం ఎంతో సంతోషాన్ని కలిగించిందని చెప్పారు.

