SEEDS RAKHI BASED ON BIRTH STAR: పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించటం ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత. అంతర్జాతీయ పర్యావరణ దినోత్సవం సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఓ సూచన చేశారు. ఈ ఏడాది రాఖీ పౌర్ణమికి వినూత్న కార్యక్రమం చేపట్టాలని పిలుపునిచ్చారు. దీన్ని ఛాలెంజ్గా తీసుకున్న విజయవాడ వాసి నాగలక్ష్మి జన్మ నక్షత్రం ఆధారంగా అద్భుతంగా రాఖీలు తయారు చేశారు. పర్యావరణ హితంతోపాటు, మొక్కలు పెంచేందుకు ఇదో మార్గం అని ఆమె చెబుతున్నారు. ఇంతకీ ఆ రాఖీల ప్రత్యేకత ఏంటో ఓసారి చూద్దాం.
విత్తన రాఖీల గురించి అంతర్జాతీయ పర్యావరణ దినోత్సవం రోజు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చెప్పారు. నక్షత్రం చూసుకుని అన్నదమ్ములకు రాఖీ కడితే చెట్ల పెంపకానికి ఉపయోగపడుతుందని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. ఈ మాటలను ఛాలెంజ్గా తీసుకున్న విజయవాడ మహిళ వినూత్న రీతిలో రాఖీలు తయారు చేస్తున్నారు. కేవలం విత్తనాలు, అట్టపెట్టెతో రాఖీలు తయారుచేస్తూ పర్యావరణ పరిరక్షణకు నడుం బిగించారు రామవరప్పాడుకు చెందిన నాగలక్ష్మి.
హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం సోదర సోదరీమణుల మధ్య ప్రేమ, అనురాగం, ఆప్యాయతకు గుర్తుగా రాఖీ పండుగ జరుపుకుంటారు. సోదరీమణులు తమ సోదరులకు రాఖీ కట్టి, తాము పెద్దవారైతే ఆశీర్వాదం ఇస్తారు, చిన్నవారు అయితే ఆశీర్వాదం తీసుకుంటారు. అత్యంత పవిత్రమైన రోజున అక్కాచెల్లెళ్లకు అండగా ఉంటామని అన్నాతమ్ముళ్లు వాగ్దానం చేస్తారు. ప్రతి ఏడాది శ్రావణ మాసంలో వచ్చే తొలి పౌర్ణమి రోజున రాఖీ పండుగ జరుపుకుంటారు. అయితే దేశ వ్యాప్తంగా జరుపుకునే రాఖీ పండుగకి మన రాష్ట్రంలో జరిగే రాఖీ పౌర్ణమికి ప్రత్యేకత ఉంది. ఈసారి రాష్ట్రంలో పర్యావరణహితమైన రాఖీ పండుగ జరుపుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పిలుపునిచ్చిన నేపథ్యంలో చాలామంది ఆ దిశగా అడుగులు వేస్తున్నారు. తానూ సీఎం మాటలకు ఆకర్షితురాలినై ఈ రాఖీలను చేశానని నాగలక్ష్మి చెబుతున్నారు.
నాగలక్ష్మికి పర్యావరణంపై మక్కువ ఎక్కువ. తాను పని చేసే అంగన్వాడీ కేంద్రంలో చుట్టూ ఉన్నంత స్థలంలోనే మొక్కలు పెంచారు. భవిష్యత్తు తరాలకు మనం ఇచ్చే విలువైన కానుక ప్రకృతి, స్వచ్ఛమైన పర్యావరణం అని పదే పదే పిల్లలకు చెబుతుంటారు. ఆస్తులు అంటే పర్యావరణం, మొక్కలేనని ఆమె అంటున్నారు. ఈ కాలం పిల్లలకు మొక్కల విలువ, పర్యావరణం పట్ల శ్రద్ధ తగ్గుతోందని అందుకే తాను ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టానని చెబుతున్నారు. ప్లాస్టిక్ వల్ల పర్యావరణం పాడవుతోందని, ఇలాంటి రాఖీలతో మొక్కలను పెంచే అవకాశం దక్కుతుందని నాగలక్ష్మి చెబుతున్నారు.
"సీఎం చంద్రబాబు చెప్పింది వినూత్నంగా ఉంది. ప్రతి ఒక్కరికీ వారి రాశి ప్రకారం ఒక చెట్టు అనేది ఉంటుంది. దాని విత్తనాన్ని విత్తితే మన రాశి కూడా బాగుంటుంది. అందుకే నా సోదరుడికి నేను ఈ విత్తనాలు, అట్టముక్కలతో రాఖీలు తయారుచేశాను. ఇది అందరూ ఆచరిస్తే బాగుంటుంది. ఈ రాఖీ తయారు చేయడానికి కొంచెం కష్టపడినా నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. నా చేతులతో నేను తయారు చేశాను అనే ఆనందం, తృప్తి నాకు ఉన్నాయి". - నాగలక్ష్మి, విజయవాడ
నక్షత్రాల ఆధారంగా నాగలక్ష్మి తయారు చేస్తున్న రాఖీలను చూసి స్థానికులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తామూ ఇలాంటి రాఖీలను కడతామని చెబుతున్నారు. తాము చేయడమే కాకుండా ఇతరులకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్న నాగలక్ష్మిని పర్యావరణ ప్రేమికులు అభినందిస్తున్నారు.
