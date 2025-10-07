ETV Bharat / state

హైవే ప్రయాణం ఇక సులభం - అన్నీ 'రాజ్‌మార్గ్ యాత్ర' లోనే

రహదారులపై రెస్టారెంట్లు, పెట్రోల్‌ బంకులు, టోల్‌ప్లాజాల వివరాలు యాప్‌లోనే - ఫాస్టాగ్‌ రీచార్జ్‌, టోల్‌ లెక్కలు, ఫిర్యాదులు ఒకే చోట

Rajmargyatra App Very Useful And Seamless Highway Travel
Rajmargyatra App Very Useful And Seamless Highway Travel (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 7, 2025 at 8:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Rajmargyatra App Very Useful And Seamless Highway Travel : జాతీయ రహదారులపై ప్రయాణం మరింత సులభంగా, సురక్షితంగా, స్మార్ట్‌గా మారుతోంది. మనం రహదారులపై వేగంగా ప్రయాణిస్తూ ఎన్నో సౌకర్యాలను చూడకుండానే వెళ్లిపోతుంటాం. రహదారుల్లో ఉన్న సేవలు, సదుపాయాలను ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో తెలియక చాలామంది ఇబ్బంది పడుతుంటారు. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా ఎన్‌హెచ్‌ఏఐ (NHAI) రూపొందించిన “రాజ్‌మార్గ్‌ యాత్ర” యాప్‌ ప్రయాణికులకు నిజమైన తోడ్పాటుగా మారింది.

రాజ్‌మార్గ్‌ యాత్ర యాప్‌ - ప్రయాణికుల డిజిటల్‌ గైడ్‌: ఈ యాప్‌ మీ ఫోన్‌లో ఉంటే జాతీయ రహదారులపై ప్రతి సమాచారం మీ చేతిలోనే ఉంటుంది. మీరు ప్రయాణిస్తున్న మార్గంలో ఉన్న రెస్టారెంట్లు, పెట్రోల్‌ బంకులు, ఛార్జింగ్‌ స్టేషన్లు, ఆసుపత్రులు, ఏటీఎంలు, పోలీస్‌స్టేషన్లు, పర్యాటక ప్రాంతాలు వంటి వివరాలు యాప్‌లో వెంటనే కనిపిస్తాయి. రోడ్ల పరిస్థితి, వాతావరణ మార్పులు, ప్రమాదకర ప్రాంతాల గురించి కూడా ముందుగానే హెచ్చరికలు ఇస్తుంది.

రహదారులు దెబ్బతిన్న చోట ఫోటో తీసి ఫిర్యాదు చేయడం, ఫాస్టాగ్‌ రీచార్జ్‌ చేయడం, టోల్‌ప్లాజా వివరాలు తెలుసుకోవడం అన్నీ ఒక్క యాప్‌ ద్వారానే సాధ్యమవుతుంది. మీరు గమ్యస్థానం నమోదు చేస్తే, ఆ మార్గంలో ఎన్ని టోల్‌ప్లాజాలు ఉన్నాయో, ఎంత చెల్లించాలో యాప్‌ చూపిస్తుంది. మీరు అధిక వేగంతో ప్రయాణిస్తే వెంటనే నోటిఫికేషన్‌ ద్వారా హెచ్చరికలు వస్తాయి. ఈ యాప్‌ తెలుగు, ఇంగ్లీష్‌తో పాటు మరో 11 భాషల్లో అందుబాటులో ఉంది.

టోల్‌ ఫీజుల్లో ఉపశమనం - వార్షిక పాస్‌ సదుపాయం: జాతీయ రహదారులపై తరచూ ప్రయాణించే వారికి ఎన్‌హెచ్‌ఏఐ ప్రత్యేక సదుపాయాన్ని అందిస్తోంది. కార్లు, జీపులు, వ్యాన్లు వంటి వాహనాల యజమానులు రూ.3,000 చెల్లించి ఏడాదికి 200 ఉచిత ప్రయాణాలు చేయవచ్చు. దీని కోసం రాజ్‌మార్గ్‌ యాత్ర యాప్‌ లేదా ఎన్‌హెచ్‌ఏఐ వెబ్‌సైట్‌ ద్వారా చెల్లింపులు చేయాలి. ఈ పథకం వాణిజ్య వాహనాలకు వర్తించదు. రాష్ట్ర హైవేలు లేదా ఓఆర్‌ఆర్‌ (Outer Ring Road) పై ఇది అమలు కాదు.

స్థానిక టోల్‌పాస్‌ - రోజువారీ ప్రయాణికులకు ఊరట: ఇంటి దగ్గరే టోల్‌గేటు ఉండి రోజూ దాన్ని దాటాల్సి వస్తే ఖర్చు ఎక్కువ అవుతుంది. దీనికి పరిష్కారంగా ఎన్‌హెచ్‌ఏఐ “లోకల్‌ టోల్‌పాస్‌” సదుపాయం కల్పించింది. టోల్‌ప్లాజాకు వెళ్లి ఆధార్‌ ఇస్తే చిరునామా ధ్రువీకరించి ఫాస్టాగ్‌ ఖాతాకు లోకల్‌ పాస్‌ అనుసంధానం చేస్తారు. దీని కోసం రూ.200 నుంచి రూ.350 వరకు చెల్లించాలి. ఇది ఆ టోల్‌గేటుకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది.

3 నిమిషాల నియమం - టోల్‌ప్లాజా వద్ద కొత్త విధానం: టోల్‌ప్లాజాల వద్ద పెద్ద క్యూలైన్లు సాధారణం, ముఖ్యంగా పండగల సమయంలో. ఈ సమస్యను తగ్గించేందుకు ఎన్‌హెచ్‌ఏఐ 3 నిమిషాల నియమాన్ని అమలు చేసింది. టోల్‌ సిబ్బంది వాహనం వచ్చిన 3 నిమిషాల్లోపే ఛార్జీలు వసూలు చేయాలి. ఆ సమయం దాటినా వాహనదారుడు టోల్‌ ఫీజు చెల్లించాల్సిన అవసరం ఉండదు. సిబ్బంది ప్రవర్తనపై అసంతృప్తి ఉంటే రాజ్‌మార్గ్‌ యాత్ర యాప్‌ ద్వారా ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.

అంబులెన్స్‌ సేవలు - ప్రమాదాల సమయంలో త్వరిత సాయం: ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు సహాయం పొందేందుకు జాతీయ రహదారుల్లో ప్రత్యేక అంబులెన్స్‌ సేవలు ఏర్పాటు చేశారు. ఎక్కడైనా ప్రమాదం జరిగితే 1033 టోల్‌ఫ్రీ నంబర్‌కు కాల్‌ చేస్తే సమీప టోల్‌ప్లాజాకు సమాచారం వెళ్తుంది. అక్కడి నుంచి అంబులెన్స్‌ 15 నిమిషాల్లో సంఘటనా ప్రదేశానికి చేరుకుంటుంది. ఈ నంబర్‌ ద్వారా ఫాస్టాగ్‌ సమస్యలు లేదా సిబ్బంది ఫిర్యాదులు కూడా నమోదు చేయవచ్చు.

హైవేల్లో నిఘా వ్యవస్థ - వేగం పరిమితి అమలు: జాతీయ రహదారులపై గంటకు 100 కి.మీ. కంటే ఎక్కువ వేగం నిషేధం. ఎక్స్‌ప్రెస్‌వేలలో ఇది 120 కి.మీ. వరకు ఉంటుంది. ఈ పరిమితులను అతిక్రమించే వాహనాలను గుర్తించేందుకు ఏటీఎంఎస్‌ (Advanced Traffic Management System) అమలులో ఉంది. ఈ సాంకేతికతతో వేగం కొలుస్తారు. నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వాహనదారులకు జరిమానాలు విధిస్తారు.

టోల్‌ప్లాజాల్లో తప్పనిసరి సదుపాయాలు: జాతీయ రహదారులపై ఉన్న ప్రతి టోల్‌ప్లాజాలో ఈ సదుపాయాలు తప్పనిసరి. పురుషులు, మహిళలకు వేర్వేరు మరుగుదొడ్లు, తాగునీటి సదుపాయం, ప్రథమ చికిత్స కిట్లు, చెత్త బుట్టలు, డ్రైవర్లకు విశ్రాంతి స్థలం, ప్రమాదాల సమయంలో క్రేన్‌ సాయం, అత్యవసర కాల్స్‌ కోసం ఫోన్‌ సదుపాయం. ఈ అన్ని సదుపాయాలు ప్రయాణికుల సౌకర్యం, భద్రత కోసం ఏర్పాటు చేశారు. రాజ్‌మార్గ్‌ యాత్ర యాప్‌ ప్రయాణికులకు డిజిటల్‌ మార్గదర్శి. ఫాస్టాగ్‌ నుంచి ఎమర్జెన్సీ వరకు అన్నీ ఈ యాప్‌లో లభిస్తాయి. జాతీయ రహదారులపై ప్రయాణం ఇక భద్రతా, సౌకర్యాలతో కూడిన అనుభవంగా మారింది.

ప్రాణాంతకంగా విజయవాడ - హైదరాబాద్‌ రహదారి - 80 కిలో మీటర్ల దారిలో నిర్మాణ లోపాలు

గంటన్నరలోనే బెంగళూరు, చెన్నైకి - చిత్తూరు మీదుగా దూసుకెళ్తున్న ఎక్స్‌ప్రెస్ హైవే

For All Latest Updates

TAGGED:

RAJMARGYATRA APP FOR HIGHWAY TRAVELRAJMARGYATRA WEBSITENHAI HIGHWAY APPFASTAG RECHARGE APPRAJMARGYATRA APP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

నోబెల్ వెనుకున్న చరిత్ర ఏమిటి? ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్‌కు అంత సంపద ఎక్కడిది? విజేతలను ఎలా ఎంపిక చేస్తారు?

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

భావోద్వేగాల నియంత్రణలేక బంధానికి బీటలు - ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే మేలు జరుగుతుందంటున్న నిపుణులు!

మేం మా బాధలు చెప్పినా ఎవరు వినరు- అందుకే చెప్పం: జాన్వీ కపూర్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.