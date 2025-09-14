ETV Bharat / state

బ్లాక్ స్పాట్స్​కు కేరాఫ్ రాజీవ్ రహదారి - ప్రమాదం జరగని రోజంటూ లేదు!

ఉత్తర తెలంగాణను హైదరాబాద్‌కు కలుపుతున్న రాజీవ్​ రహదారి - సరైన సదుపాయాలు లేకపోవడంతో తరచూ ప్రమాదాలు - ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటున్న ఫలితం శూన్యం

ROAD ACCIDENTS IN TELANGANA
ROAD ACCIDENTS IN TELANGANA (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 14, 2025 at 4:58 PM IST

Block Spots On Rajiv Rahadari in Telangana : ఉత్తర తెలంగాణ రాష్ట్ర రాజధాని హైదరాబాద్​ మధ్య రాకపోకలకు కీలకం ఆ రహదారి. నిత్యం వేలాది మందిని గమ్యస్థానాలకు చేర్చుతుంది. కానీ, అదే రహదారి కొందరికి ప్రాణసంకటంగా మారుతోంది. ప్రమాదాలకు కేంద్ర నిలయంగా తయారైంది. బ్లాక్‌స్పాట్లను గుర్తించి ప్రమాదాల నివారణకు చర్యలు తీసుకున్నా ఫలితం లేకుండా పోయింది. కారణం వాహనదారుల నిర్లక్ష్యం, మితిమీరిన వేగమే.

డివైడర్ల వద్దే ప్రమాదాల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంటోంది. ఆ మార్గమే హైదరాబాద్‌ నుంచి కరీంనగర్‌ మీదుగా రామగుండం వరకు నిర్మించిన రాజీవ్‌ రహదారి. దానిపై ప్రతి యూటర్న్‌ ఒక బ్లాక్‌ స్పాటే. మరెందుకిలా.? రక్తమోడుతున్న రాజీవ్‌ రహదారిపై ప్రమాదాల నివారణకు సంబంధిత నిర్మాణ సంస్థ ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటోంది? నిర్మాణలోపాలను ఎలా సరి చేస్తోంది.?

బ్లాక్ స్పాట్స్​కు కేరాఫ్ రాజీవ్ రహదారి (ETV)

సికింద్రాబాద్ నుంచి మొదలయ్యే రాజీవ్‌ రహదారి మంచిర్యాల జిల్లా ఇందారం వరకు 235 కిలోమీటర్లు ఉంది. 4 లైన్లతో 2011లో నిర్మాణం ప్రారంభించగా 2013లో పనులు పూర్తయ్యాయి. నిర్మించు నిర్వహించు బదలాయించు-BOT ప్రాతిపదికన నిర్మించిన ఈ రహదారిని ఒప్పందం ప్రకారం గుత్తేదారే 25 ఏళ్ల పాటు నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది.

మొత్తంగా 257 మలుపులు : ఈ రాజీవ్‌ రహదారి ఉమ్మడి కరీంనగర్‌ జిల్లా పరిధిలో 115 కిలోమీటర్లు ఉంది. దీనిపై మొత్తంగా 257 మలుపులు ఉన్నాయి. వీటిలో కొన్ని ప్రమాదకరంగా ఉన్నాయి. పలు ప్రాంతాల్లో పాము మెలికల మాదిరిగానే రహదారి ఉంటుంది. ఈ కారణంగానే అధిక సంఖ్యలో ప్రమాదాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయని నిపుణులు తేల్చారు. ఇప్పటికే పలు పోలీస్‌ స్టేషన్ల పరిధిలో పోలీసులే ప్రమాద ప్రాంతాలను గుర్తించి రహదారి నిర్వహణ సంస్థ హెచ్​ఆర్​కేతో సూచిక బోర్డులు ఏర్పాటు చేయించారు. అయినా ప్రమాదాలు తగ్గటం లేదు.

రాజీవ్‌ రహదారిపై నిత్యం వేల సంఖ్యలో వాహనాలు రాకపోకలు సాగిస్తుంటాయి. పదేళ్ల కింద ఈ మార్గంలో రోజుకు 4 వేల లోపే వాహనాలు ప్రయాణించేవి. ప్రస్తుతం వీటి సంఖ్య మూడింతలైంది. బసంత్‌నగర్‌ టోల్‌ ప్లాజా గణాంకాల ప్రకారం రోజూ 10 వేల నుంచి 12 వేల వాహనాలు రాకపోకలు సాగిస్తున్నాయి. వీటికి రేణిగుంట టోల్‌ప్లాజా వద్ద మరో 2 వేల వాహనాలు, దుద్దెడ వద్ద మరో 2 వేల 5 వందల వాహనాలు తోడవుతాయి. మొత్తంగా ఉత్తర తెలంగాణను రాష్ట్ర రాజధానితో కలిపే రాజీవ్‌రహదారిపై చిన్నా పెద్ద వాహనాలు కలిపి నిత్యం 20 వేల వరకు రాకపోకలు సాగిస్తుంటాయి.

"ఈ రాజీవ్​ రహదారి మీద వెళుతున్నప్పుడు ఏవైనా అడ్డుగా వస్తే నియంత్రణ కోల్పోవడంతో ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో జనాలు చనిపోతున్నారు. వారిని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మనపై ఉంది. ఈ రోడ్డుపై ప్రమాదాల నివారణకు ప్రభుత్వం కూడా చర్యలు తీసుకోవాలి" -లక్ష్మీనారాయణ గౌడ్‌, వాహనదారుడు

రాంగ్​ రూట్​లో ప్రయాణించటం : కరీంనగర్‌ జిల్లా అల్గునూరు నుంచి రేణికుంట వరకు 10 ప్రాంతాలు ప్రమాదకరంగా మారాయి. వేగంగా వస్తున్న వాహనాలను అంచనా వేయకుండా యూటర్న్‌ తీసుకోవటం, రోడ్డు దాటడం వల్లే ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. రోడ్డు పక్కన ఆగి ఉన్న వాహనాలు, చౌరస్తాలు, స్టేజీల వద్ద హైమాస్ట్‌ దీపాలు లేకపోవటం, సిగ్నలింగ్‌ లైట్లు సరిగ్గా వెలగకపోవటం, రాంగ్​ రూట్​లో ప్రయాణించటం, నిర్లక్ష్యంగా వెళ్లటం వంటి కారణాలతో రాజీవ్‌ రహదారిపై నిత్యం ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. యూటర్న్‌ సూచికలు గమనించకుండా మలుపులు, కూడళ్ల వద్ద వేగంగా వెళ్లటంతో అధికంగా ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయని స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

పెద్దపల్లి జిల్లాలో 30 బ్లాక్‌ స్పాట్లను తరచూ ప్రమాదాలు జరిగేవిగా గుర్తించారు. ఇందులో ప్రధానంగా పెద్దపల్లి డిగ్రీ కళాశాల, కలెక్టరేట్‌, రంగంపల్లి, కమాన్‌, కునారం క్రాస్‌ రోడ్‌, వ్యవసాయ మార్కెట్‌, అయ్యప్ప కూడలి, బస్టాండ్‌, మంథనికి వెళ్లే ఆర్వోబీ వద్ద నిత్యం ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. ట్రాఫిక్‌ నియంత్రణ కోసం తాత్కాలికంగా ఏర్పాటు చేసిన బారికేడ్లతో ప్రజలు రోడ్డు దాటలేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.

"ఇక్కడ నిత్యం రద్దీగా ఉంటుంది. ఉదయం నుంచి రాత్రి 10.30 వరకు తీవ్రమైన రద్దీ ఉంటది. ఇక్కడ పోలీసుల పర్యవేక్షణ అసలే లేదు. మేము 10 సంవత్సరాల నుంచి కోరుతున్నాం. ఎస్సై గారికి కూడా చెప్పినా ఫలితం లేదు. ఈ మధ్య మద్యం సేవించిన డ్రైవర్​ కారులో అతివేగంగా వచ్చి కరెంటు పోల్​ను ఢీ కొట్టాడు" -రఘపతి రెడ్డి, రైతు తిమ్మాపూర్

అండర్‌పాస్‌లలో చెట్ల పొదలు : రాజీవ్‌ రహదారి వెంట కనీసం సర్వీసు రోడ్డుకూడా లేకపోవడం, మరి కొన్ని చోట్ల ఆక్రమణలు, ఫుట్‌పాత్‌ వ్యాపారాలు జరగడంతో రోడ్డు ఇరుగ్గా మారి వాహనదారులు ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. అంతేకాక పలు గ్రామాల్లో నిర్మించిన అండర్‌పాస్​ల నిర్వహణను నిర్మాణ సంస్థ నిర్లక్ష్యం చేయడంతో కొత్త సమస్యలు ఉత్పన్నం అవుతున్నాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో అండర్‌పాస్‌లలో చెట్ల పొదలు పెరిగి వినియోగించుకోలేని స్థితి నెలకొంది. రాజీవ్‌ రహదారిని నేషనల్​ హైవేగా మార్చాలని కరీంనగర్‌ జిల్లా ప్రజలు కోరుతున్నారు. రూ. 1358.19 కోట్ల రూపాయల అంచనా వ్యయంతో నిర్మించిన రాజీవ్ రహదారి నిర్మాణ ప్రతిపాదనల్లో బైపాస్ రహదారుల ఊసేలేదు.

ప్రజాప్రతినిదుల ఒత్తిళ్లతో పెద్దపల్లి, సుల్తానాబాద్‌, కుకునూరుపల్లి, ప్రజ్ఞాపూర్‌ పట్టణాల్లో ప్రత్యమ్నాయ రహదారుల నిర్మాణానికి ప్రభుత్వం నుంచి అనుమతి లభించింది. రహదారి నాణ్యత, ఇతర సమస్యలపై పరిశీలనకు ప్రభుత్వం 2012లో అప్పటి ఎమ్మెల్సీ భానుప్రసాద్‌రావు నేతృత్వంలో శాసనమండలి సభాసంఘాన్ని నియమించింది. సభా సంఘం సిఫార్సుల మేరకు ఆర్‌అండ్‌బీశాఖ ఆధ్వర్యంలో 4 పట్టణాల్లో బైపాస్‌ల నిర్మాణానికి సర్వే పూర్తి చేశారు. ప్రజ్ఞాపూర్‌లో 3.2 కిలోమీటర్లు, కుకునూరుపల్లిలో 2.74 కిలో మీటర్లు, సుల్తానాబాద్‌లో 2.39 కిలోమీటర్లు, పెద్దపల్లిలో 8.196 కిలోమీటర్ల బైపాస్‌కు ప్రతిపాదనలు రూపొందించారు.

"వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ఈ రహదారిపై వేగంగా ప్రయాణించడంతో ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ హోటల్​ దగ్గరే ఇప్పటివరకు దాదాపు 50 వరకూ ప్రమాదాలు జరిగి ఉంటాయి. ఇక్కడ సీసీ కెమెరాలు ఏవీ పనిచేస్తలేవు. వాటికి కనెక్షన్​ ఉందో లేదో అర్థం కావడం లేదు. దొంగలు వచ్చినా చర్యలు లేవు"-శ్రీనివాస్ రెడ్డి, రైతు

నిర్మాణంలో సాంకేతిక లోపాలు : రాజీవ్‌ రహదారిపై తెలంగాణ ఏర్పడ్డాక సిద్దిపేట జిల్లాలో తప్ప ఎక్కడా బైపాస్ నిర్మాణం జరగలేదనే విమర్శలు ఉన్నాయి. కుకునూరుపల్లి, పెద్దపల్లి, సుల్తానాబాద్‌లో మంజూరైనా బైపాస్‌లకు మోక్షం లభించలేదు. రహదారి నిర్మాణంలో సాంకేతిక లోపాలపై విచారణ నిర్వహించిన సభా సంఘం వివిధ ప్రాంతాల్లో కూడళ్ల విస్తరణ, అండర్ పాస్‌, బైపాస్‌, వంతెనలు సిఫారసు చేసినా నాటి ప్రభుత్వం మొక్కుబడి చర్యలకే పరిమితమైంది.

సిద్దిపేట జిల్లాలో రంగధాంపల్లి, సుల్తానాబాద్‌ సమీపంలోని చిన్నకల్వల, పెద్దపల్లి సమీపంలో అందుగులపల్లి, రామగుండం సమీపంలో కన్నాల వద్ద మాత్రమే అండర్‌పాస్‌లు నిర్మించారు. పెద్దపల్లి జిల్లాలోని పెద్దపల్లి, సుల్తానాబాద్‌లో సర్వీస్‌ రోడ్లు లేకపోవటంతో నిత్యం ట్రాఫిక్‌ రద్దీ ఏర్పడుతోంది. దీంతో 6 నెలల క్రితం రూ. 80 కోట్లతో పెద్దపల్లి బైపాస్‌ నిర్మాణానికి ప్రతిపాదనలు చేశారు. కానీ, జిల్లా కేంద్రమైన పెద్దపల్లిలో భూములు విలువలు పెరగటంతో భూసేకరణ పెద్ద సమస్యగా మారే అవకాశం ఉంది.

రాష్ట్ర రహదారుల ఉన్నతీకరణకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసిన ప్రతిపాదనలను కేంద్రం గత నెలలో తిరస్కరించింది. ప్రధానమైన రాజీవ్‌ రహదారితో పాటు మరికొన్ని ముఖ్య రహదారులను అభివృద్ధి చేసి, జాతీయ హోదా కల్పించాలని గత డిసెంబర్‌లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్రానికి ప్రతిపాదనలను పంపించింది. వాటిని పరిశీలించిన కేంద్రం పలు సాంకేతిక అవరోధాలు ఎదురవుతున్నాయని, రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే వాటిని స్వయంగా అభివృద్ధి చేసుకోవాలని లేఖలో పేర్కొంది.

కేంద్రం విముఖత : ఇకపోతే నిత్యం వాహనాల రద్దీతో ఉండే రాజీవ్‌ రహదారిపై బొగ్గు, ఇసుక రవాణాతో ప్రభుత్వానికి కోట్లలో ఆదాయం సమకూరుతుంది. కానీ ఈ రహదారి నేరుగా ఇతర రాష్ట్రాలకు అనుసంధానం లేకపోవటంతో జాతీయ హోదా కల్పించేందుకు మెుదటి నుంచి కేంద్రం విముఖత చూపుతోంది. కాగా ప్రమాదాల నివారణకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వమో, నిర్మాణ సంస్థో సరైన చర్యలు తీసుకుంటే ఎంతో మంది ప్రాణాలు కాపాడిన వారం అవుతాం. వేలాది కుటుంబాలు రోడ్డున పడకుండా రక్షించగలుగుతాం.

