ఫామ్​హౌస్​లో మైనర్ల 'ట్రాప్​ హౌస్​ పార్టీ' - సడెన్​ ఎంట్రీతో షాక్​ ఇచ్చిన పోలీసులు

ఇన్‌స్టాలో పరిచయంతో వేడుక చేసుకున్న 50 మంది మైనర్లు - ఎస్‌వోటీ పోలీసుల దాడులతో వెలుగులోకి వ్యవహారం - గంజాయి తీసుకున్న ఇద్దరు, విదేశీ మద్యం స్వాధీనం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 6, 2025 at 10:00 AM IST

Police Bust Minors Drugs Party : మాదక ద్రవ్యాలను (డ్రగ్స్​) కట్టడి చేసేందుకు ప్రభుత్వం, పోలీసులు ఎన్ని పటిష్ఠ చర్యలు చేపడుతున్నప్పటికీ నిత్యం ఏదో ఒక ప్రాంతంలో మత్తు పదార్థాలు బయటపడుతూనే ఉండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. విదేశాల నుంచే కాకుండా ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి మద్యం, మాదక ద్రవ్యాలు నగరానికి చేరుతూనే ఉన్నాయి. తాజాగా వికారాాబాద్​ జిల్లా మొయినాబాద్​ పోలీస్ స్టేషన్​ పరిధిలోని ఓ ఫామ్​హౌస్​లో మైనర్లు మద్యం, డ్రగ్స్​ పార్టీ నిర్వహిస్తుండగా రాజేంద్రనగర్​ ఎస్వోటీ పోలీసులు మెరుపుదాడులు నిర్వహించి పార్టీని భగ్నం చేశారు. ముందుగా పార్టీ గురించి అందిన విశ్వసనీయ సమాచారం మేరకు పోలీసులు వారి కదలికలను గుర్తించి దాడులు చేశారు. మొయినాబాద్​లోని ఓక్స్​ ఫామ్ హౌస్​ ఇందుకు వేదికైంది. ఈ దావత్​లో మైనర్లు ఉన్నట్లుగా పోలీసులు గుర్తించారు.

అసలేం జరిగిందంటే? : వారంతా మైనర్లే. ఇన్‌స్టాలో పరిచయమైన వీరంతా ఓ బృందంగా మారి మత్తు పార్టీ చేసుకున్నారు. ఈ వేడుకలో డ్రగ్స్‌ ఉన్నాయనే సమాచారం రాజేంద్రనగర్​లోని ఎస్​వోటీ పోలీసులకు అందింది. దీంతో అక్కడకు చేరుకుని తనిఖీ చేయడంతో అసలు విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. నగరానికి చెందిన ఒక డీజే ఇన్‌స్టా యాప్‌లో ‘ట్రాప్‌ హౌస్‌.9 ఎంఎం’ పేరుతో అకౌంట్​ నిర్వహిస్తున్నాడు. మొయినాబాద్​ ఫామ్‌హౌస్‌లో ట్రాప్‌ హౌస్‌ పార్టీని నిర్వహిస్తున్నట్లుగా అతడు ప్రకటనలు గుప్పించాడు. అయితే ఇది మామూలు పార్టీ కాదని, ఇక్కడకు వస్తే అంతులేని ఆనందాన్ని ఆస్వాదించవచ్చని అందరినీ ఊరించాడు.

ముందుగానే పాస్​లు తీసుకోవాలని చెప్పి : శనివారం మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు జరిగే పార్టీలో పాల్గొనేందుకు ముందుగా పాస్‌లు తీసుకోవాలని నిర్వాహకుడు షరతు విధించాడు. ఇందుకోసం ఒక్కరికైతే రూ.1,600, జంటగా వస్తే రూ.2,800 అని ధర నిర్ణయించాడు. ఇన్‌స్టాలో ఇది చూసిన మైనర్లు పార్టీలో పాల్గొనేందుకు సిద్ధమయ్యారు. నగరంలోని పలు ప్రాంతాలకు చెందిన 50 మంది శనివారం మొయినాబాద్‌లోని ఓక్స్‌ ఫామ్‌హౌస్‌నకు చేరారు.

సడెన్​ ఎంట్రీతో షాక్​ ఇచ్చిన పోలీసులు : దీనిపై సమాచారం అందుకున్న రాజేంద్రనగర్‌ ఎస్‌వోటీ పోలీసులు, ఫామ్​హౌస్​లో 50 మంది మత్తులో జోగుతున్న సమయంలో ఆకస్మిక దాడులు నిర్వహించారు. పార్టీలో పాల్గొన్న వారికి నిర్వహించిన డ్రగ్‌ పరీక్షలో ఇద్దరు మైనర్లు గంజాయి తీసుకున్నట్టుగా నిర్ధారణ అయింది. ఆరుగురు నిర్వాహకులను, 6 విదేశీ మద్యం బాటిళ్లను స్వాధీనం చేసుకుని మొయినాబాద్‌ పోలీస్​ స్టేషన్​లో అప్పగించారు. మైనర్లు తమ ఇళ్లలో తెలియకుండా ఇన్‌స్టా పేజీలో ఫాలో అయి, ఇంట్లో పర్యాటక ప్రాంతానికి వెళ్తున్నట్టుగా చెప్పి పార్టీకి వచ్చినట్టుగా పోలీసులు గుర్తించారు. మరోవైపు పోలీసులు ఆదివారం కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. దీనికి సంబంధించి మైనర్ల కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారమిచ్చారు. ఈ ఘటనలో ఆరుగురు నిర్వాహకులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. నిందితుల్లో ఫామ్ హౌస్ యజమాని, నిర్వాహకుడు, డీజే ఆపరేటర్లు ఉన్నారు. మైనర్లకు నోటీసులు ఇచ్చి వారిని పంపించి వేసినట్టు సమాచారం.

SOT POLICE RAIDS ON DRUG PARTYఫామ్​హౌస్​లో మైనర్ల డ్రగ్స్ పార్టీPOLICE BUST MINORS DRUGS PARTYPOLICE RAIDS ON MOINABAD DRUG PARTYPOLICE BUST MINORS DRUGS PARTY

