దేశంలోనే అత్యుత్తమ పోలీస్​ స్టేషన్​ రాజేంద్రనగర్​ పీఎస్​ - ఎందుకు అంత ప్రత్యేకం?

Rajendra Nagar Police Station Best PS in India 2023 : ప్రతి ఏటా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉత్తమ ఠాణాలకు ర్యాంకింగ్స్​ ఇస్తోంది. అందులో భాగంగానే 2023 సంవత్సరానికి గానూ దేశంలోని 17 వేల పోలీస్​ స్టేషన్లలో ఉత్తమంగా నిలిచిన 75 ఠాణాలను ఎంపిక చేసింది. పనితీరు, పరిసరాల పరిశుభ్రతతో పాటు పలు విభాగాల్లో పరిశీలించి అవార్డులు ప్రకటించగా, అందులో తెలంగాణలో 3 పోలీస్​ స్టేషన్లు ఎంపికయ్యాయి. 2023కు గానూ దేశంలోనే అత్యుత్తమ ఠాణాగా సైబారాబాద్‌ కమిషనరేట్ పరిధిలోని రాజేంద్రనగర్ పోలీస్‌స్టేషన్‌(Rajendra Nagar Police Station) నిలిచింది. జైపూర్‌లో జరిగిన అఖిలభారత డీజీపీ, ఐజీపీల సదస్సులో కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్‌షా చేతుల మీదుగా రాజేంద్రనగర్‌ పోలీస్‌స్టేషన్‌ ఎస్​హెచ్​ఓ బి. నాగేంద్రబాబు ఈ అవార్డు అందుకున్నారు.

"మహిళలపై నేరాలకు సంబంధించిన కేసుల్లో మేము ఎఫ్​ఐఆర్​లు రిజిస్టర్​ చేయడం ఆ తర్వాత ఛార్జిషీట్స్​ కూడా విత్​ ఇన్​ టైమ్​లో ఫైల్​ చేస్తాం. అదే విధంగా ఎన్​ఫోర్స్​మెంట్​ వర్క్​ చేయడం కానీ, ఎన్​డీపీఎస్​ యాక్ట్ కేసులు నమోదు చేయడంలో ఎన్​బీడీఎఫ్​ ఎగ్జిబిషన్​లో కానీ, సంఘ విద్రోహ శక్తుల పైన బైండోవర్​ కేసులు నమోదు చేయడం ఇలా వీటన్నింటిని పారామీటర్​గా తీసుకొని కేంద్ర హోం శాఖ రాజేందర్​ నగర్​ పోలీస్​ స్టేషన్​ను దేశంలోనే ఉత్తమ పోలీస్​ స్టేషన్​గా ఎంపిక చేయడం జరిగింది." - నాగేంద్రబాబు, రాజేంద్రనగర్​ ఇన్పెక్టర్​

Best Police Station in India 2023 : వివిధ అంశాల్లో మంచి పనితీరు కనబరిచినందుకు ప్రతీ రాష్ట్రం నుంచి కేంద్ర హోంశాఖ 3 పోలీస్​స్టేషన్లను ఎంపిక చేసింది. ఆయా ఠాణాలకు ప్రతినిధి బృందాలను పంపి వారి పనితనంపై సర్వే కూడా నిర్వహించి మార్కులు కేటాయించారు. ఈ క్రమంలోనే తెలంగాణ నుంచి సైబరాబాద్ కమిషనరేట్‌ పరిధిలోని రాజేంద్రనగర్, రాచకొండ పరిధిలోని మేడిపల్లి, హైదరాబాద్​లోని మీర్‌చౌక్ పీఎస్​లను ఎంపిక చేశారు. ఈ నివేదికలను పరిశీలించిన కేంద్ర హోంశాఖ రాజేంద్రనగర్ ఠాణాను దేశంలోనే అత్యుత్తుమ ఠాణా(India Best PS)గా ప్రకటించింది. స్టేషన్​ సిబ్బందిని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​ రెడ్డి, డీజీపీ రవిగుప్తా, ఉన్నతాధికారులు అభినందించారు.

రాజేంద్రనగర్​ పోలీస్​ స్టేషన్​లో నమోదైన కేసుల వివరాలను పరిశీలిస్తే 2023లో ఇక్కడ మొత్తం 1232 కేసులు నమోదైనట్లు పోలీసు అధికారులు తెలిపారు. రాజేంద్రనగర్​ స్టేషన్​లో ముగ్గురు ఇన్పెక్టర్లు, 11 మంది ఎస్సైలు, 7గురు ఏఎస్​ఐలు, 70 మంది కానిస్టేబుళ్లు, 4గురు హెడ్​ కానిస్టేబుళ్లు, 29 మంది హోంగార్డులు, ఒక ప్రత్యేక పోలీసు అధికారి ఉన్నారు. ఫిర్యాదుదారు పట్ల వీరంతా సానుకూలంగా స్పందించడం, బాధితులకు న్యాయం జరిగేలా కృషి చేసినందుకుగానూ ఈ అవార్డు లభించినట్లు స్టేషన్​ అధికారులు చెబుతున్నారు.

ఫలితాలిస్తున్న రిసెప్షన్​ వ్యవస్థ : తెలంగాణ పోలీసు శాఖ ప్రవేశపెట్టిన రిసెప్షన్​ వ్యవస్థ ప్రతి ఠాణాలో మంచి ఫలితాలను ఇస్తోంది. ఫిర్యాదు చేసేందురు ఆందోళనతో వచ్చే వారితో మాట్లాడి వారిని ప్రశాంతంగా ఫిర్యాదు చేసే వీలు కల్పించే విధంగా ఈ వ్యవస్థ దోహదపడుతోంది. రాజేంద్రనగర్​ పోలీస్​ స్టేషన్​లో రిసెప్షన్​ కానిస్టేబుల్​ పనితీరును ఉన్నతాధికారులు సైతం ప్రశంసిస్తున్నారు. ఫిర్యాదు స్వీకరించడం, ఫిర్యాదును రాయలేని వారికి సహాయం చేయడం తదితర అంశాలతో బాధితులకు అండగా ఉంటున్నారు.

Rajendra Nagar PS in Hyderabad : వేగంగా ఫిర్యాదును నమోదు చేసి కేసు తీవ్రతను గమనించి ఆయా పరిధిలోని ఎస్సైలకు ఆ బాధ్యతను అప్పగిస్తున్నారు. దీంతో ఫిర్యాదుపై వెంటనే స్పందించి విచారణ ప్రక్రియ సులభతరం అవుతోంది. కేసులు త్వరితగతిన పూర్తి చేస్తున్నారని ఫిర్యాదుదారులు సైతం రాజేంద్రనగర్​ పోలీస్​ స్టేషన్​ను ప్రశంసిస్తున్నారు. ఉన్నతాధికారులు సహకారంతోనే ఉత్తమ పనితీరు అందిచామని పోలీస్​ స్టేషన్​ సిబ్బంది చెబుతున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని ఠాణాలకు రాజేంద్రనగర్​ పోలీస్​ స్టేషన్​ ఆదర్శంగా తీసుకుని పని చేయాలని పోలీస్​ సిబ్బందిని ఉన్నతాధికారులు సూచిస్తున్నారు. మిగతా ఠాణాలు కూడా ఇదే విధంగా ఆదర్శంగా నిలవాలని ప్రజలు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

