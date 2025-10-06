రాష్ట్రంలో రాజస్థాన్‌ ప్రణాళిక శాఖ అధికారుల పర్యటన-సంక్షేమ, అభివృద్ధి పథకాల అమలు పరిశీలన

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 6, 2025 at 11:36 PM IST

Rajasthan Officials Studying AP Welfare Development Programmes : ఏపీలో అమలవుతున్న పలు సంక్షేమ, అభివృద్ధి పథకాల అమలును పరిశీలించడానికి రాజస్థాన్‌ ప్రణాళిక శాఖ అధికారులు రాష్ట్రంలో పరిశీలించారు. ‘అమరావతి నిర్మాణం, జల్‌జీవన్‌ మిషన్, అమృత్, పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణం, పీ4, అన్నక్యాంటీన్లు, పాలనలో సాంకేతికత వినియోగం తదితర అంశాలపై రాష్ట్ర సచివాలయంలో సోమవారం వారికి వివరణ ఇచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో వెలగపూడిలోని రాష్ట్ర సచివాలయానికి వచ్చిన ఉన్నతాధికారుల బృందానికి ఏపీలో అమలవుతోన్న సంక్షేమ పథకాలు, టెక్నాలజీ వినియోగంపై కూటమి ప్రభుత్వం తరపున అధికారులు వారికి పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు.

20 సూత్రాల కార్యక్రమాల అమలుపై లంకా దినకర్ : 20 సూత్రాల కార్యక్రమాల అమలుపై ఛైర్మన్ లంకాదినకర్ ప్రజెంటేషన్​లో పాల్గొన్నారు. దీనికి సంబంధించిన పలు విభాగాల వివరాలను ఆయన వారికి అందించారు. స్వర్ణాంధ్ర విజన్ 2047 ను రాజస్థాన్ బృందానికి వివరించడం సహా ఏపీలో సూపర్ సిక్స్ హామీల అమలు విధానం, పేదరిక నిర్మూలన కోసం ప్రారంభించిన పీ4 కార్యక్రమం తీరును సమగ్రంగా వివరించినట్లు లంకా దినకర్ తెలిపారు. తీరప్రాంతం వెంట ఇచ్చాపురం నుంచి తడ వరకు పోర్టుల అభివృద్దితో పాటు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అన్ని జిల్లాల్లో పారిశ్రామిక అభివృద్దికి తీసుకుంటోన్న చర్యలను, ప్రగతిని వివరించినట్లు వెల్లడించారు.

సుపరిపాలన విధానాలు చాలా బాగున్నాయి : అమరావతి అభివృద్ధి సహా రాజధాని ద్వారా పెరగనున్న జీడీపీ అంశాలను తెలియజేసినట్లు వివరించారు. పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణ ప్రగతి, కేంద్ర ప్రభుత్వం, ప్రధాని మోదీ లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకుంటోన్న చర్యలను వివరించినట్లు తెలిపారు. ఏపీలో సుపరిపాలన అందించేందుకు అమలు చేస్తోన్న విధానాలు చాలా బాగున్నాయని రాజస్థాన్ ప్రణాళిక శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి చేతన్ ప్రకాశ్ ప్రశంసలు కురిపించారు.

పాలనలోని పారదర్శక విధానం పెంచేందుకు అమలు కోసం వినియోగిస్తోన్న టెక్నాలజీ గురించి తెలుసుకున్నామని పేర్కొన్నారు. వీటిని రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో సైతం అమలు కోసం పరస్పరం సహకరించుకుని ముందుకు వెళ్తామని ఈ సందర్భంగా వివరించారు. రేపటి నుంచి క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటనలకు వెళ్లి అభివృద్ధి సంక్షేమ పథకాల అమలు పరిశీలించనున్నట్లు ఈ సందర్భంగా లంకా దినకర్​ వివరించారు.

"స్వర్ణాంధ్ర విజన్ 2047 ను రాజస్థాన్ రాష్ట్ర ఉన్నతాధికారుల బృందానికి సమగ్రంగా వివరించాం. ఆంధ్రప్రదేశ్​లో సూపర్ సిక్స్ పథకాల అమలు చేస్తున్న తీరు పీ4 కార్యక్రమం ప్రయోజనాలను సమగ్రంగా రాజస్థాన్ రాష్ట్రప్రణాళిక శాఖాధికారులకు వివరించాం. అదే విధంగా పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణ ప్రగతి సహా కేంద్ర ప్రభుత్వం, ప్రధాని మోదీ లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకుంటోన్న చర్యలను స్పష్టంగా వివరించాం." - లంకా దినకర్, 20 సూత్రాల కార్యక్రమాల ఛైర్మన్

కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో 'వికసిత ఆంధ్రప్రదేశ్' లక్ష్యం సాకారం : లంకా దినకర్‌

ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు ప్రభుత్వం చేసే సంక్షేమం-అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లే అంశాన్ని సీరియస్​గా తీసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేసిన సంగతి తెలిసిందే. చేసిన పనులను ప్రజలకు చెప్పుకున్నప్పుడే, ప్రజల్లో ప్రభుత్వం పట్ల పాజిటివిటి పెరుగుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రజలతో మమేకం కావడమే కాదు, ప్రజల్లో మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలని దిశానిర్దేశం చేసిన విషయం విధితమే.

వైఎస్సార్సీపీ పాలన అంతా భూకబ్జాలే - మూడు రాజధానుల పేరుతో దోపిడీ: లంకా దినకర్‌

