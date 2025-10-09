అమరావతిలో రూ.212 కోట్లతో రాజ్భవన్ నిర్మాణం - '3 నెలల్లో రాజధాని ఓ రూపునకు తీసుకురావాలి'
ముఖ్యమంత్రి అధ్యక్షతన సీఆర్డీయే సమావేశంలో నిర్ణయం - బ్లూ గ్రీన్ అమరావతిగా రాజధాని ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేయాలని ఆదేశించిన సీఎం
Raj Bhavan to be constructed in Amaravati at a cost of Rs. 212 crore : రాజధాని అమరావతిలో గవర్నర్ నివాసం రాజ్ భవన్ను రూ.212 కోట్లతో నిర్మించేందుకు రాజధాని ప్రాంత అభివృద్ధి సంస్థ (CRDA) ఆమోదం తెలిపింది. కృష్ణా నది ఒడ్డున అమరావతి గవర్నమెంట్ కాంప్లెక్స్ నిర్మాణంలో భాగంగా రాజ్ భవన్ నిర్మించనున్నారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన 53వ సీఆర్డీయే సమావేశం బుధవారం సచివాలయంలో జరిగింది.
ఇందులో 18 అంశాలపై చర్చించి, నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం మాట్లాడుతూ రాజధాని పనులు మళ్లీ ప్రారంభించామని, రాజధాని కోసం భూములు త్యాగం చేసిన రైతులకు అభివృద్ధి ఫలాలు ముందుగా దక్కాలని పేర్కొన్నారు. ‘రాజధాని రైతులకు కౌలు చెల్లింపులోనూ ఏ విధమైన జాప్యం జరగకూడదని అన్నారు. ఈ రైతులకు రిటర్నబుల్ ప్లాట్లు ఎక్కడ ఇస్తామని చెప్పామో, అక్కడే ఇవ్వాలిని సూచించారు. ఏ ఊళ్లో భూములు ఇచ్చారో, వారికి అదే ఊళ్లో ప్లాట్లు ఇస్తామంటూ ఇచ్చిన హామీని అమలు చేయాలి’ అని అధికారులను ఆదేశించారు.
మూడు నెలల్లో రూపుదిద్దుకునేలా : ‘సచివాలయ టవర్లతో పాటు ఇతర నిర్మాణాలను త్వరగా పూర్తి చేయాలి. రాజధాని నిర్మాణ పనుల్లో వేగం పెంచాలి. పశ్చిమ బైపాస్ వెంటనే ఆరంభించాలి. కాజ టోల్ప్లాజా వద్ద నేషనల్ హైవేతో వెస్ట్ బైపాస్ అనుసంధాన పనులు త్వరగా పూర్తి చేయాలి. కరకట్ట రోడ్ల విస్తరణ వేగవంతం కావాలి. మొత్తంగా మూడు నెలల్లో రాజధాని నగరాన్ని ఓ రూపునకు తీసుకురావాలి’ అని సీఎం అధికారులను ఆదేశించారు.
అమరావతిని బ్లూగ్రీన్గా : విజయవాడ, గుంటూరు, మంగళగిరి - తాడేపల్లి కార్పొరేషన్లు, తెనాలి మున్సిపాలిటీని రాజధాని ప్రాంతంతో అనుసంధానం చేయాలని, రాజధాని ప్రాంతాన్ని బ్లూ గ్రీన్ అమరావతిగా అభివృద్ధి చేయాలని సీఎం ఆదేశించారు. రాజధాని ప్రాంతంలో నాలుగు కన్వెన్షన్ సెంటర్ల నిర్మాణానికి ఆమోదం తెలిపారు. ఈ సమావేశంలో పురపాలకశాఖ మంత్రి నారాయణ, సీఎస్ విజయానంద్, ఇతర ఉన్నత అధికారులు పాల్గొన్నారు.
13న సీఆర్డీఏ భవనం ప్రారంభం : రాజధాని అమరావతిలో సీఆర్డీఎ ప్రధాన కార్యాలయం నిర్మాణం పూర్తి చేసుకుంది. ప్రజల ఆమోదం పొందిన డిజైన్లో అమరావతికి ప్రతీకగా ‘A’ అనే అక్షరంతో అత్యాధునిక హంగులతో భవనాన్ని సిద్ధం చేశారు. ఎన్నో ఆటుపోట్లు ఎదుర్కొని మధ్యలో కొన్ని ఏళ్లుగా మొండి గోడలకే పరిమితమైన నిర్మాణం. నేడు అద్దాలతో తళుకులీనుతోంది. కార్పొరేట్ తరహా హంగులతో 7 అంతస్తుల్లో దీనిని నిర్మించారు. కార్యాలయం ఎదుట జాతీయ జెండా కోసం 100 అడుగుల పోల్ను ఏర్పాటు చేశారు. భవనం చుట్టూ ఉండే పరిసరాలను మొక్కలు, చెట్లతో ఆహ్లాదంగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు. ఈ నెల 13వ తేదీన సీఆర్డీఏ భవనాన్ని ప్రారంభం చేయనున్నారు. రాజధానిలో ప్రారంభమవుతున్న మొదటి పూర్తి స్థాయి భవనం ఇదే కావడం గమనార్హం.
