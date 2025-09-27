ETV Bharat / state

వాయుగుండం ప్రభావం - ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లాలో భారీ వర్షాలు

ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లాపై వరుణుడి ప్రతాపం - నంద్యాల-గిద్దలూరు మీదుగా వాహనాలు దారి మళ్లింపు - 15 ఏళ్ల తర్వాత నిండిన నేలతలమరి చెరువు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 27, 2025 at 8:22 PM IST

Heavy Rains in Kurnool District: వాయుగుండం ప్రభావంతో ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లాలో వర్షాలు దంచికొట్టాయి. అనేక ప్రాంతాల్లో వాగులు పొంగి పొలాలు నీట మునిగాయి. లోతట్టు ప్రాంతాల్లో వరద నీరు ప్రవహించి ఇళ్లల్లోకి చేరింది. చాలా చోట్ల రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. మూడు రోజులుగా కురిసిన వానలకు తడిచి దాదాపు 60 గొర్రెలు మృతి చెందాయి.

పొంగి ప్రవహిస్తున్న వాగులు, వంకలు: ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లాలో కురిసిన భారీ వర్షాలకు వాగులు, వంకలు పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. ఎమ్మిగనూరు, మంత్రాలయం, నందవరం, గోనెగండ్ల, పెద్దకడబూరు మండలాల్లో పంటలు నీట మునిగాయి. పత్తి కాయలు కుళ్లి తీవ్ర నష్టం మిగిల్చింది. ఆదోనిలో రాంజల చెరువు పూర్తిగా నిండిపోయి పొంగి పొర్లుతోంది. ఆదోని శివారు ఆవు-దూడ వంక ఉద్ధృతంగా ప్రవహించింది.

పట్టణంలోని లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ఇళ్లల్లోకి నీరు చేరి ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. ఆదోని మండలం బసాపురంలో వరద చేరింది. ఎమ్మిగనూరులో లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. దేవనకొండ మండలంలో 15 ఏళ్ల తర్వాత నేలతలమరి చెరువు నిండి రహదారిపై ప్రవహిస్తోంది. గోనెగండ్ల మండలంలో మల్లెలవాగు ఉప్పొంగింది. గంజహళ్లి గ్రామంలోని కాలనీలు నీట మునిగాయి. దేవనకొండ-గోనెగండ్ల మండలాల మధ్య రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి.

మృత్యువాత పడ్డ 60 గొర్రెలు: గూడూరు తహశీల్దార్ కార్యాలయంలోకి వర్షపు నీరు చేరి కంప్యూటర్లు, టేబుళ్లు ఇతర సామగ్రి తడిచి ముద్దయ్యాయి. ఉద్యోగుల విధులకు తీవ్ర ఆటంకం ఏర్పడింది. కౌతాళం మండలంలో వాగులు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. పత్తి, మిరప పంటలు వర్షపు నీటిలో తెలియాడుతున్నాయి. హాల్వి గ్రామంలోని లోతట్టు కాలనీల్లో ఇళ్లల్లోకి నీరు చేరింది. వానకు తడిచి సుమారు 60 గొర్రెలు మృత్యువాత పడ్డాయి. దేవనకొండ మండలం పొట్లపాడులో హంద్రీ ఉగ్రరూపం దాల్చటంతో పంట పొలాలు నీట మునిగాయి. పొట్లపాడు గ్రామాల్లోకి వరద నీరు వచ్చి చేరింది.

నిలిచిపోయిన రాకపోకలు: మహానంది సమీపంలోని పాలేరు వాగు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. మహానంది-బోయలకుంట వైపు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. ఆత్మకూరు మండలం సిద్ధాపురం అలుగు పొంగటంతో కర్నూలు-గుంటూరు మార్గంలో వాహన రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. వాహనాలను నంద్యాల-గిద్దలూరు మీదుగా దారి మళ్లించారు. గాజులదిన్నె ప్రాజెక్టుకు 15 వేల క్యూసెక్కుల వరద వస్తోంది. రెండు గేట్లను ఎత్తి 13,000 క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు.

Heavy Rain Alert to Andhra Pradesh: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాయుగుండం తీరం దాటింది. దక్షిణ ఒడిశా-గోపాల్‌పూర్‌ సమీపంలో వాయుగుండం తీరాన్ని తాకింది. ఇది పశ్చిమ దిశగా ఛత్తీస్‌గఢ్‌ వైపు కదిలి బలహీనపడుతుందని వాతావరణశాఖ అధికారులు తెలిపారు. వీటి ప్రభావం వలన తెలుగు రాష్ట్రాలకు మరొక 24 గంటల పాటు వర్షాలు పడుతాయని హెచ్చరించారు. శ్రీకాకుళం, పార్వతీపురం, మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు, ఏలూరు, ఎన్ టీఆర్ , పల్నాడు, ప్రకాశం జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలకు అవకాశం ఉందని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. కళింగపట్నం, భీమునిపట్నం, విశాఖ, గంగవరం, కాకినాడ పోర్టుల్లో 3వ నంబరు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.

