హైదరాబాద్​లోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం - మరికొన్ని గంటల్లో ఉరుములతో కూడిన వాన! - RAINS IN HYDERABAD

హైదరాబాద్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం - కొన్ని గంటల్లో ఉరుములతో కూడిన వర్షం పడే అవకాశముందన్న ఐఎండీ - ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచన

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 9, 2025 at 8:42 PM IST

Rains in Hyderabad : హైదరాబాద్​ ప్రజలను వరుణుడు వదలడం లేదు. నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో మళ్లీ వర్షం మొదలైంది. ఎల్బీనగర్‌, హయత్‌నగర్‌, అబ్దుల్లాపుర్‌మెట్‌ తదితర ప్రాంతాల్లో వర్షం కురుస్తోంది. మరికొన్ని గంటల్లో ఉరుములతో కూడిన వర్షం పడే అవకాశం ఉన్నట్లుగా వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. ఈ మేరకు ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. ఎల్బీనగర్‌, ఉప్పల్‌, ఓయూ పరిసర ప్రాంత ప్రజలను ఈ మేరకు అప్రమత్తం చేశారు. వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు.

మరోవైపు వనస్థలిపురం, భాగ్యలత, హయత్​నగర్, పెద్ద అంబర్​పేట, దిల్​సుఖ్​నగర్​, చైతన్యపురి, కొత్తపేట ప్రాంతాల్లో వర్షం కురుస్తోంది. వర్షపు జల్లులతో రాఖీలు కట్టేందుకు వెళ్లిన పలువురు మహిళలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. రోడ్లపై వర్షపు నీరు చేరడంతో వాహనదారులకు ఇబ్బందిగా మారింది. మరోవైపు రాఖీ పండుగ సందర్భంగా ట్రాఫిక్ ​జామ్​ ఏర్పడటంతో వాహనాలు నెమ్మదిగా కదులుతున్నాయి. వేలాది వాహనాలతో రోడ్లు కిక్కిరిసిపోయాయి.

భారీ వర్షాల దృష్ట్యా సీఎం కీలక ఆదేశాలు : భారీ వర్షాల దృష్ట్యా అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి రెండు రోజుల క్రితమే ఆదేశించారు. వ‌ర్షాలు కురుస్తాయనే స‌మాచారం దృష్ట్యా కలెక్టర్లు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. కలెక్టర్లు జిల్లాల్లోని అన్ని విభాగాలతో ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితిని సమీక్షించాలని రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు. హైడ్రా, జీహెచ్ఎంసీ విభాగాల అధికారులు పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షించాలని ఆయన సూచించారు. లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ముందస్తు జాగ్రత్తలను చేపట్టాలన్నారు. హైదరాబాద్‌లో ప్రజలు అత్యవసరమైతే తప్ప ప్రయాణాలను వాయిదా వేసుకోవాలని సీఎం సూచించారు.
