Heavy Rains in Joint Krishna District : బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం ప్రభావంతో ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లాలో ఎడతెరిపి లేని వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. నిన్న(మంగళవారం) ఉదయం నుంచి భారీ వర్షం కురవడంతో లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. రహదారులు అన్నీ కాలువల్ని తలపించాయి. వర్షాల కారణంతో జనాలకు అవస్థలు పడ్డారు. ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లావ్యాప్తంగా విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఎడతెరపిలేని వానలతో నందిగామ, జగ్గయ్యపేట,తిరువూరు, మైలవరం నియోజకవర్గాలతో పాటు గన్నవరం, పామర్రు, పెనమలూరు, మచిలీపట్నం, అవనిగడ్డ ప్రాంతాల్లో కొన్నిచోట్ల జనజీవనానికి ఇబ్బందులు తలెత్తాయి.
లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం : వర్షాల కారణంగా వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. చాలా ప్రాంతాల్లో కాలువలు, డ్రైనేజీలు కనుమరుగయ్యాయి. వానల కారణంగా లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. కృష్ణా జిల్లా గుడివాడ నియోజకవర్గం నందివాడ మండలంలో 52.4, పామర్రులో 48.6, పమిడిముక్కలలో 45.2, బాపులపాడులో 39.2, గుడ్లవల్లేరులో 38.4 మిల్లీమీటర్ల వర్ష పాతం నమోదైంది. ఎన్టీఆర్ జిల్లా విజయవాడ పశ్చిమలో 62.5, విజయవాడ సెంట్రల్లో 62 మిల్లీమీటర్ల చొప్పున వర్షపాతం నమోదైంది. జగ్గయ్యపేటలో 32.4, చందర్లపాడులో 24.4. పెనుగంచిప్రోలులో 23.4, తిరువూరులో 22.6 మిల్లీమీటర్లు వర్షపాతం నమోదైంది.
మెకాళ్ల లోతు వరకు నీరు : ఎన్టీఆర్ జిల్లాలోని కట్టలేరు వంతెనపై వస్తున్న వరద నీటిని అధికారులు మళ్లిస్తున్నారు. వంతెనపై వాహన రాకపోకల విషయంలో అధికారులు వాహనదారులకు జాగ్రత్తలు సూచించారు. విజయవాడలోనూ వర్షాల తీవ్రత ఎక్కువగానే ఉంది. లోతట్టు ప్రాంతాలైన పాతబస్తీ, ఏపీఐఐసీ (APIIC) కాలనీ, బెంజిసర్కిల్, పీఅండ్టీ (P&T) కాలనీ ప్రాంతాలను వర్షపు నీరు ముంచెత్తింది. రోడ్లన్నీ కాలువలను తలపించాయి. ఇళ్లల్లోంచి బయటకు రావడానికి తీవ్ర అవస్థలు పడ్డారు. ట్రాఫిక్ ఎక్కువగా ఉండే బెంజ్ సర్కిల్ వద్ద మెకాళ్ల లోతు వరకు నీరు చేరడంతో వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడ్డారు. వినాయకచవితి కావడంతో పూలు, పళ్లు కొనుగోలు చేసేందుకు కూడా ప్రజలకు ఇక్కట్లు తప్పలేదు.
కలెక్టరేట్ కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు : ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షాలు కురుస్తున్నందున క్షేత్రస్థాయిలో అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్ లక్ష్మీశ సూచించారు. గ్రామ, వార్డు సచివాలయం యూనిట్గా 24 గంటలు ప్రత్యేక పర్యవేక్షణ బృందాలతో పాటు వరద స్పందన బృందాలు క్రియాశీలం కావాలన్నారు. వరదలకు సంబంధించి ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితిని పరీవాహక గ్రామాల ప్రజలకు తెలియజేయాలని సూచించారు. వర్షాలకు సంబంధించి 91549 70454 నంబరుతో కలెక్టరేట్ కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేశామని చెప్పారు.
కంట్రోల్ రూమ్లో రెవెన్యూ, ఇరిగేషన్, పంచాయతీరాజ్, వైద్య ఆరోగ్యం, అగ్నిమాపక, విద్యుత్ శాఖల అధికారులు మండల, నియోజకవర్గ ప్రత్యేక అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. విజయవాడ రోడ్లను ముంచెత్తిన వర్షపు నీటిని నగర పాలక సంస్థ సిబ్బంది.. మోటర్ల ద్వారా డ్రైయిన్ లోకి పంపుతున్నారు. ఎగువన కురుస్తున్న వర్షాలతో ప్రకాశం బ్యారేజ్ నిండుకుండను తలపిస్తోంది.
