Rains in Districts across Telangana : బంగాళఖాతంలో ఏర్పడ్డ అల్పపీడన ప్రభావంతో జిల్లాల్లోనూ వరుణుడు ప్రతాపం చూపిస్తున్నాడు. జోరు వానలకు వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. పలు జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీవర్షాలతో చెరువులు అలుగుపారుతున్నాయి. మరో రెండురోజులు వర్షాలున్నాయనే వాతావరణశాఖ హెచ్చరికలతో అధికార యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది. ప్రాజెక్టుల వద్ద ప్రవాహం ఉద్ధృతిగా ఉన్నందున వాగుల్లోకి చేపల వేట, పశువులు మేపేందుకు వెళ్లొద్దని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
రాష్ట్రంలో పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు దంచికొడుతున్నాయి. ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాను ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వానలు అతలాకుతలం చేశాయి. చెరువులు, కుంటలు, వాగులు పొంగి పొర్లుతున్నాయి. హనుమకొండ జిల్లా పరకాలలో చలివాగు, కంటాత్మకూరు వాగు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. త్రినగరిలోని పలు కాలనీలు ఇంకా వరద ముంపులోనే ఉన్నాయి. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలకు వరంగల్ మహా నగర పాలక సంస్థ అల్పాహారం సహా భోజనాన్ని అందిస్తోంది.
విస్తారంగా వర్షాలు : వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లోని ప్రజలను ఖాళీ చేయించి పునరావాస కేంద్రాలకు తరలిస్తున్నారు. ములుగుజిల్లా వ్యాప్తంగా విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తుండగా చెరువులు, చిన్న నీటి వనరులు మత్తడిపోస్తున్నాయి. వరంగల్ జిల్లా పర్వతగిరి మండలం నారాయణపురం వద్ద ఆకేరు వాగులో పడి ఓ పశువుల కాపరి గల్లంతయ్యాడు. ఎన్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది గజఈతగాళ్ల సాయంతో గాలింపు చేపట్టారు.
సూర్యాపేట జిల్లా కోదాడలో లోతట్టు ప్రాంతాలైన షిరిడి సాయి నగర్, గణేష్ నగర్లతో పాటు పలు కాలనీవాసులను మున్సిపల్ సిబ్బంది ముందస్తుగా ఖాళీ చేయించారు. పెద్ద చెరువు వరద ముంపును దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రజలను చైతన్యపరిచారు. హైదరాబాద్లో భారీగా పడుతున్న వర్షాలకు భువనగిరి జిల్లాలో మూసీ నది ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తోంది.
భీమలింగం వద్ద వరద ఉధృతి : వలిగొండ మండలం సంగెం సమీపంలోని భీమలింగం వద్ద ప్రమాదకరరీతిలో ఉద్ధృతి కనిపిస్తోంది. పోలీసులు బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేసి జనం అటువైపు వెళ్లకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. భువనగిరి జిల్లాలో రాచకొండ పోలీస్ కమిషనర్ సుధీర్ బాబు పర్యటించారు. బీబీనగర్ మండలం రుద్రవెల్లి సమీపంలో మూసీ వరదను పరిశీలించారు. పోలీసు సిబ్బంది అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.
సూర్యాపేట జిల్లా హుజూర్నగర్లో వర్షాలకు ఎర్రవాగు పొంగిపొర్లుతుండటంతో రోడ్డుపైకి వరద చేరి రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. నేరేడుచర్ల మండలం నరసయ్య గూడెంలో వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. మంచిర్యాల జిల్లా తాండూరులోని రైల్వే అండర్ బ్రిడ్జి మునిగిపోయింది. భీమిని మండలం పెద్దపేట, రాజారం మధ్య వాగు ఉద్ధృతికి రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి.
ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో పొంగిపోర్లుతున్న వాగులు : ఎర్రవాగు, నల్లవాగు ఉప్పొంగి పొలాలను ముంచెత్తాయి. ఆసిఫాబాద్ సందీప్నగర్లో ఇళ్లలోకి వరద చేరింది. మంచిర్యాల జిల్లా మందమర్రిలోని కళ్యాణిఖని ఉపరితల గనిలో బొగ్గు ఉత్పత్తి నిలిచిపోయింది. గనిలోని నీటిని తొలగించేందుకు అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు. ఆదిలాబాద్ జిల్లా బోథ్ నియోజకవర్గంలో కుంటాల, పొచ్చెర గాయత్రీ జలపాతలు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో వాగులు ప్రవహించడంతో వాహన రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది.
వరద ఉద్ధృతి కారణంగా పెళ్లికొడుకును బంధువులు భుజాలపై మోసుకెళ్లిన వింత ఘటన కరీంనగర్ జిల్లా గన్నేరువరంలో జరిగింది. ఊర చెరువు మత్తడి ప్రవాహం ఎక్కువై రాకపోకలు నిలిచిపోవడంతో విధి లేని పరిస్థితిలో బంధువులు పెళ్లికొడుకును భుజాలపై మోసుకుంటూ అవతలి ఒడ్డుకు చేర్చారు. ఏటా ఈ తిప్పలు తప్పడం లేదని ఇప్పటికైనా అధికారులు స్పందించి బ్రిడ్జి నిర్మాణం చేపట్టాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు.
కడెం ప్రాజెక్టు గేట్లు ఎత్తివేత : నిర్మల్ జిల్లా కడెం జలాశయానికి ఎగువ నుంచి భారీగా వరద చేరుతోంది. ఇన్ఫ్లో దృష్ట్యా అధికారులు దిగువకు నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు. పరివాహక ప్రాంత ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. నిర్మల్ జిల్లా సారంగాపూర్ మండలం స్వర్ణ ప్రాజెక్టులోకి వరద నీరు చేరికతో నీటిని కిందకు వదులుతున్నారు.
