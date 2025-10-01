ETV Bharat / state

ఏపీకి తీవ్ర వాయుగుండం ముప్పు - రాగల 12 గంటల్లో పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు

పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం - రాగల 12 గంటల్లో వాయుగుండంగా బలపడే అవకాశం

AP_WEATHER_UPDATE
AP_WEATHER_UPDATE (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 1, 2025 at 5:17 PM IST

2 Min Read
Low Pressure area Formed in West Bay of Bengal: పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం రాగల 12 గంటల్లో వాయుగుండంగా బలపడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. అనంతరం తీవ్ర వాయుగుండంగా మారుతుందని హెచ్చరించింది. ఎల్లుండి ఉత్తర కోస్తా, దక్షిణ ఒడిశా మధ్య తీరం దాటే అవకాశముందని పేర్కొంది.

దీని ప్రభావంతో ఇవాళ విజయనగరం, విశాఖ, అనకాపల్లి, కాకినాడ, యానాం, కోనసీమ, ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశముందని అధికారులు తెలిపారు. అదే విధంగా ఏలూరు, కృష్ణా, గుంటూరు, బాపట్ల, అల్లూరి, మన్యం, శ్రీకాకుళం జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని అన్నారు. మత్స్యకారులు 4 రోజుల పాటు వేటకు వెళ్లవద్దని సూచించారు. తీర ప్రాంతాల్లోని అన్నిపోర్టులకు ప్రమాద హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.

గోదావరికి పెరిగిన వరద: గోదావరికి వరద మరింత పెరిగింది. ధవళేశ్వరం ఆనకట్ట వద్ద 13.6 అడుగులకు నీటిమట్టం చేరింది. మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక కొనసాగుతుంది. డెల్టా కాల్వలకు 13,200 క్యూసెక్కుల నీరు విడుదల చేస్తున్నారు. సముద్రంలోకి 12.59 లక్షల క్యూసెక్కుల ప్రవాహం విడుదల చేస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. వరద ఉద్ధృతితో కోనసీమ లంక గ్రామాలు జలదిగ్బంధంలో చిక్కుకున్నాయి. లంక గ్రామాల ప్రజల మరపడవలపైనే రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు.

శ్రీశైలంకు తగ్గుముఖం పడుతోన్న వరద: శ్రీశైలం ప్రాజెక్ట్‌కు వరద ప్రవాహం క్రమంగా తగ్గుతోంది. జూరాల, సుంకేసుల జలాశయాల నుంచి వరద తగ్గుముఖం పడుతోంది. వరద ఉద్ధృతి తగ్గడంతో 10 గేట్లను 20 అడుగులకు తగ్గించి నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. శ్రీశైలం ప్రాజెక్టుకు 5 లక్షల 46 వేల క్యూసెక్కుల వరద వచ్చి చేరుతోంది. 5 లక్షల 34 వేల క్యూసెక్కులను దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటరీ నుంచి 5 వేల క్యూసెక్కులు, ఎడమ గట్టు విద్యుత్ కేంద్రం నుంచి 35 వేల క్యూసెక్కులు, కుడిగట్టు విద్యుత్ కేంద్రం నుంచి 28 వేల క్యూసెక్కులు విడుదల చేస్తున్నారు.

10 స్పిల్ వే గేట్లను 20 అడుగులు ఎత్తి 4 లక్షల 64 వేల740 క్యూసెక్కులు నాగార్జునసాగర్​కు విడుదల చేస్తున్నారు. శ్రీశైలం పూర్తి స్థాయి నీటిమట్టం 885 అడుగులు కాగా ప్రస్తుతం 883 అడుగులకు చేరింది. ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 215.80 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం 204.78 టీఎంసీలుగా కొనసాగుతోంది.

ANDHRA PRADESH WEATHER UPDATELOW PRESSURE IN BAY OF BENGALRAINS IN ANDHRA PRADESHఆంధ్రప్రదేశ్​లో వర్షాలుAP WEATHER UPDATE

