ETV Bharat / state

బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర వాయుగుండం - ఒకటో నెంబర్ ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ

Rains in AP due to low pressure in Bay of Bengal: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాయుగుండం రేపటిలోగా మరింత బలపడి తీవ్ర వాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉందని విశాఖ వాతావారణశాఖ హెచ్చరించింది. 24 గంటల్లో మరింత బలపడి తీవ్ర వాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. దీని ప్రభావంతో దక్షిణకోస్తా, ఉత్తరకోస్తాలో రేపు, ఎల్లుండి తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణశాఖ తెలిపింది. దక్షిణకోస్తా, ఉత్తరకోస్తాలో రేపు, ఎల్లుండి తేలికపాటి వర్షాలు కురుస్తాయని వెల్లడించింది. ఈ

నెల 28, 29న నెల్లూరు, ప్రకాశం, తిరుపతి, విశాఖ శ్రీకాకుళం జిల్లాల్లో వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. తీరప్రాంతాల్లో 35 నుంచి 55 కి.మీ. వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని దక్షిణకోస్తాలో మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లవద్దని హెచ్చరించింది. కోస్తాంధ్రలో వాతావరణశాఖ ఒకటో నెంబర్ ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేసింది. వర్షాల వల్ల ఉత్తర కోస్తా రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది.