Rains Effect in Andhra Pradesh : ఆంధ్రప్రదేశ్లో వర్షాలు తగ్గినా విజయవాడ, గుంటూరును వరదలు వదల్లేదు. పలు రోడ్లు, కాలనీలు ఇంకా జలదిగ్బంధంలోనే ఉండగా అధికారులు సహయక చర్యలు చేపట్టారు. పలు జిల్లాల్లో వాగులు, వంకలు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో కట్టలేరు ఉద్ధృతికి 20 గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. రాయలసీమ ప్రాంతంలో పంటలు నీట మునగడంతో రైతులు కన్నీరు మున్నీరవుతున్నారు.
వర్షాలు తగ్గుముఖం పట్టినా విజయవాడ, గుంటూరులోని లోతట్టు ప్రాంతాలు ఇంకా జలదిగ్బంధంలోనే చిక్కుకొని ఉన్నాయి. చుట్టుగుంట వద్ద మురికిపేటలో వందకుపైగా ఇళ్లలోకి వర్షపు నీరు చేరింది. బుడమేరు వరదతో గుడివాడలోని లోతట్టు ప్రాంతాల్లోనూ ఇదే పరిస్థితి నెలకొంది. అక్కడ ఆర్టీసీ బస్టాండ్లోకి వరద చేరి చెరువును తలపిస్తోంది. మోటార్ల సహాయంతో సిబ్బంది నీటిని తోడిస్తున్నారు. నందివాడ మండలం పుట్టగుంట వద్ద బుడమేరులో వరద వంతెన అంచులను తాకుతూ ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. దీంతో పుట్టగుంట వద్ద మచిలీపట్నం, నూజివీడు, కల్లూరు జాతీయ రహదారి కోతకు గురువుతోంది. గన్నవరం నియోజకవర్గం ఉంగుటూరు మండలంలో ఇందుపల్లి-లంకపల్లి మధ్య వన్నేరు వాగు ఉగ్రరూపం దాల్చింది. వరద ప్రవాహనికి పంటలు మునిగాయి.
20 గ్రామాలకు నిలిచిన రాకపోకలు : ఎన్టీఆర్ జిల్లా వ్యాప్తంగా 2 రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలకు వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లి పంటలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి. నందిగామ మండలం దాములూరు కూడలి వద్ద వైరా, కట్టలేరు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. కట్టలేరు ఉద్ధృతికి చుట్టుపక్కల 20 గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. వైరా ఏరు పొంగి వరి పొలాలు ముంపునకు గురయ్యాయి. కూడలి పల్లంపల్లి గ్రామాల మధ్యలో కాజ్వే మీదుగా వరద ప్రవాహనికి రాకపోకలు అంతరాయం ఏర్పడింది.
నీట మునిగిన వేల ఎకరాల పంట : రుద్రవరం, సోమవరం గ్రామాల మధ్య కల్వర్టు వరదకు కొట్టకుపోయింది. నందిగామ మండలం పాతకంచల-కొత్త కంచల గ్రామాల మధ్య R&B రోడ్డు మీదుగా నల్లవాగు వరద ఉద్ధృతికి రాకపోకలకు ఆటంకం ఏర్పడింది. జగ్గయ్యపేట నియోజకవర్గంలోని వత్సవాయి, పెనుగంచిప్రోలు మండలాల్లోని వాగులు ఉద్ధృతంగా ప్రవహించటంతో పలు రహదారులు కొట్టుకుపోయాయి. పలు గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి.పెనుగంచిప్రోలు మండలంలో సుమారు 2వేల ఎకరాలు నీటమునిగాయి. నందిగామ, పెనుగంచిప్రోలుతోపాటు మధిర పట్టణానికి సైతం రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి.
కాకినాడ జిల్లా ముమ్మిడివరంలోనూ వర్షానికి అతలాకుతలమైంది. లోతట్టు ప్రాంతాలను వరద ఇంకా వీడలేదు. ఆ ప్రాంతాల్లో అధికారులు సహయక చర్యలు చేపడుతున్నారు. కేంద్ర పాలిత యానాంలో కురిసిన భారీ వర్షాలకు స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకకు సిద్ధం చేసిన జీఎంసీ బాలయోగి క్రీడా ప్రాంగణం జలమయమైంది.
పంటల ముంపుతో రైతుల ఆవేదన : వారం రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలకు రాయలసీమ ప్రాంతాల్లోని పంటలు ముంపునకు గురయ్యాయి. అనంతపురం జిల్లా రాయదుర్గం నియోజకవర్గంలో వేదావతి నది పొంగి పరివాహక ప్రాంతాలు, వేరుశనగ పంటలు నీట మునిగాయి. పంటలు ముంపుతో తీరని నష్టం వాటిల్లినట్లు రైతులు బోరుమంటున్నారు. చిన్న హగరి ఉద్ధృతంగా ప్రవహించడం వల్ల కనేకల్, బొమ్మనహల్ మండలాల్లోని గరుడచేడుతోపాటు పలు గ్రామాల్లోనూ పంట పొలాలను వరద ముంచెత్తింది. వర్షం ప్రభావానికి శ్రీ సత్య సాయి జిల్లా నల్లచెరువు వద్ద ఓ ఇల్లు కూలిపోయింది. కూలిన సమయంలో ఇంట్లో ఎవరూ లేకపోవడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది.
అల్పపీడన ప్రభావంతో దంచికొడుతున్న వానలు - పంటలు వర్షార్పణం
రాష్ట్రంలో భారీ వర్షాలు - అధికారులకు సీఎం చంద్రబాబు కీలక ఆదేశాలు