ETV Bharat / state

ఉత్తర కోస్తా జిల్లాల్లో 3 రోజుల పాటు వర్షాలు - వాతావరణ సూచనలు

ఉత్తర కోస్తా, యానాంలో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కొన్నిచోట్ల కురిసే అవకాశం- దక్షిణ కోస్తా, రాయలసీమ జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు

Rains for Three Days in North Coastal Districts
Rains for Three Days in North Coastal Districts (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 7, 2025 at 11:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Rains for Three Days in North Coastal Districts : ఉత్తర కోస్తా, ఒడిశా నుంచి దక్షిణ ఛత్తీస్‌గఢ్ మీదుగా తూర్పు తెలంగాణ వరకు సగటు సముద్ర మట్టానికి 1.5 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఉపరితల ద్రోణి కొనసాగుతోంది. నైరుతి బంగాళాఖాతం, తమిళనాడు తీరప్రాంతాల్లో సముద్ర మట్టానికి 3.1 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఉపరితల ఆవర్తనం విస్తరించింది. వీటి ప్రభావంతో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో వచ్చే మూడు రోజుల వరకు అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం అధికారులు వెల్లడించారు. ఉత్తర కోస్తా, యానాంలో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కొన్నిచోట్ల కురిసే అవకాశముంది. దక్షిణ కోస్తా, రాయలసీమ జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కొన్నిచోట్ల కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపారు.

మూడు రోజుల క్రితం ఉత్తరాంధ్రలోని పలు జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని అధికారులు తెలిపిన విషయం విదితమే. విజయనగరం, విశాఖ, అనకాపల్లి జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో పిడుగులతో పాటు భారీ వర్షాలు పడే అవకాశముందని రెడ్‌ అలర్ట్‌ జారీ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. అదే విధంగా అల్లూరి జిల్లాలోని కొన్ని ప్రాంతాలకు ఆరెంజ్‌ అలెర్ట్‌ జారీ చేశారు. గంటకు 50 నుంచి 60 కి.మీ వేగంతో ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశముందని, ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.

అలానే ఉత్తర కోస్తా, యానాంలో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కొన్నిచోట్ల కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు వెల్లడించారు. భారీ వర్షాలు ఒకటి లేదా రెండు చోట్ల కురిసే అవకాశముందని వెల్లడించారు. దక్షిణ కోస్తాలో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు ఒకటి లేదా రెండు చోట్ల కురిసే అవకాశముందని అన్నారు. ఉరుములతో పాటు బలమైన గాలులు గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీచే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించారు. రాయలసీమలో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కొన్నిచోట్ల కురిసే అవకాశముందని, భారీ వర్షాలు ఒకటి లేదా రెండు చోట్ల కురిసే అవకాశముందని అధికారులు తెలిపారు.

జలదిగ్బంధంలోనే లోతట్టు ప్రాంతాలు : గడిచిన 4 రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు ఉత్తరాంధ్రలో పలు జిల్లాల్లోని లోతట్టు ప్రాంతాలు ఇంకా జలదిగ్బంధంలోనే ఉన్నాయి. నాగావళి ఉద్ధృతికి పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా జియ్యమ్మవలస మండలం బాసింగి నిర్వాసిత గ్రామం ముంపునకు గురైంది. ఇళ్లలోకి వరద చేరి ప్రజలు అవస్థలు పడుతున్నారు. తోటపల్లి జలాశయం నిర్మాణంలో భాగంగా ఈ గ్రామాన్ని 2004లో నిర్వాసిత గ్రామంగా గుర్తించినా పరిహారం అందనందున చాలా మంది గ్రామాన్ని విడిచి వెళ్లలేదు. దీంతో నాగావళికి వరద వచ్చినప్పుడుల్లా ముంపునకు గురై ఇబ్బందులు పడుతున్నట్టు గ్రామస్థులు వాపోతున్నారు.

ఉత్తరాంధ్రలో పిడుగులతో వర్షాలు - ఆ 3 జిల్లాలకు రెడ్‌ అలెర్ట్

బలహీనపడిన తీవ్ర వాయుగుండం - ముంచుకొస్తున్న ‘శక్తి’ తుపాను ముప్పు!

For All Latest Updates

TAGGED:

THREE DAYS RAINSTHREE DAYS IN NORTH COASTAL DISTAMARAVATI METEOROLOGICAL CENTERఏపీలో వానలుRAINS IN NORTH COASTAL DISTRICTS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

నోబెల్ వెనుకున్న చరిత్ర ఏమిటి? ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్‌కు అంత సంపద ఎక్కడిది? విజేతలను ఎలా ఎంపిక చేస్తారు?

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

భావోద్వేగాల నియంత్రణలేక బంధానికి బీటలు - ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే మేలు జరుగుతుందంటున్న నిపుణులు!

మేం మా బాధలు చెప్పినా ఎవరు వినరు- అందుకే చెప్పం: జాన్వీ కపూర్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.