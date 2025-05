ETV Bharat / state

రోళ్లు పగలని రోహిణి - ఆశాజనకంగా వ్యవసాయ సీజన్​ - RAINS IN SUMMER

Published : May 30, 2025 at 5:58 PM IST

RAINS IN SUMMER: వేసవిలో రోహిణి కార్తె అంటే అంతా జంకుతారు. ఎందుకంటే ఈ కార్తెలో ఎండలకు రోళ్లు పగులుతాయని నానుడి. సాధారణంగా ఈ సమయంలోనే అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతాయి. ప్రజలు ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావాలంటే ఆలోచిస్తారు. చాలాచోట్ల ఎండలు 40 డిగ్రీల సెల్సియస్‌ దాటిపోతుంది. అటువంటిది ఈ ఏడాది రోహిణి కార్తెలో చల్లటి వాతావరణం నెలకొంది. జోరుగా వర్షాలు కూడా కురుస్తున్నాయి. ఈ సంవత్సరం ఏప్రిల్, మే నెలల్లో మొత్తం సాధారణ స్థాయికి మించి వర్షాలు కురవడం విశేషం. నైరుతి రుతుపవనాల ప్రభావంతో ఈసారి దేశంలో పుష్కలంగా వర్షాలు కురుస్తాయని భారత వాతావరణ విభాగం (ఐఎండీ) అంచనా వేస్తోంది. జూన్‌ నెలలో సాధారణం కంటే ఎక్కువ వానలు కురిసి, గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. దీర్ఘకాలిక సగటు (166.9 మి.మీ.)తో పోలిస్తే 108 శాతం వర్షాలు కురుస్తాయని వెల్లడించింది. జూన్‌ నుంచి సెప్టెంబర్ మధ్య సగటు (87 మి.మీ.) కంటే 106 శాతం వర్షపాతం నమోదవుతుందని వెల్లడించింది. సాధారణంగా జూన్‌ 5న జిల్లాలో రుతుపవనాలు ప్రవేశిస్తాయి. ఈసారి వారం రోజుల ముందే వచ్చాయని అనకాపల్లి వ్యవసాయ పరిశోధన కేంద్రం వాతావరణ విభాగం శాస్త్రవేత్త డాక్టరు గౌరీ తెలిపారు. మే నెలలో పది రోజులు వర్షం పడిందన్నారు. ఈసారి వాతావరణం అనుకూలించడంతో వ్యవసాయ సీజన్‌ ఆశాజనకంగా ప్రారంభమైందన్నారు. మే నెలలో సరాసరి సాధారణ ఉష్ణోగ్రత 36.2 డిగ్రీల సెల్సియస్‌ ఉంటుందని, ఈసారి 2 డిగ్రీలు తక్కువగా అంటే 34.6 డిగ్రీలు మాత్రమే నమోదైందని పేర్కొన్నారు. జూన్‌ నుంచి సెప్టెంబరు వరకు నైరుతి రుతుపవనాల ప్రభావం ఉంటుందన్నారు. ఈ సమయంలో జిల్లాలో 742.6 మి.మీ. వర్షం పడుతుందన్నారు. గతేడాది 915.9 మి.మీ. వర్షం పడిందని, ఈసారి అంతకంటే ఎక్కువ పడే అవకాశం ఉందని అన్నారు. వేసవిలో వేసే పంటతో అధిక దిగుబడులు: జిల్లాలో ఖరీఫ్‌ సాగు అధికం. మే నెల నుంచే సీజన్‌ ప్రారంభమవుతుంది. ఏటా 85,857 హెక్టార్లలో వివిధ పంటలు సాగు చేస్తారు. దీనిలో వరి 54,493 హెక్టార్లు. ఇప్పటికే రైతులు పచ్చిరొట్ట సాగు ప్రారంభించి జనుము, జీలుగ, పిల్లిపెసర వేస్తున్నారు. వీటిని పూతదశలో భూమిలో కలియదున్నుతారు. దీనివల్ల భూసారం పెరుగుతుంది. వరి దిగుబడులు పెరుగుతాయి. కొంత మంది రైతులు నువ్వులు, గంటి సాగు చేస్తారు.

