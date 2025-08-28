Rain Water Storage By Using Eco Block Technology: భారీ వర్షాలు కురిసినప్పుడల్లా పట్ణణాలు, నగరాల్లో వరద నీరు వృథాగా నదులు, సముద్రంలో కలిసిపోతోంది. ఈ నీటిని ఒడిసిపట్టి నిల్వ చేసుకుని వాడుకుంటే, నీటి వృథాను అరికట్టవచ్చు. వర్షపు నీటిని ఒడిసి పట్టాలనే ఆలోచనతో కోయంబత్తూరు నగర పాలక సంస్థ చేసిన ప్రయోగం సత్ఫలితాలు ఇస్తోంది.
కోయంబత్తూరు అధికారులు ఎకో బ్లాక్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి వర్షపు నీటికి అడ్డుకట్ట వేసి భూగర్భంలోని ట్యాంకులు అమర్చి వాటిలో నిల్వ చేస్తున్నారు. తొలుత 2022లో పట్టణంలోని రేస్ కోర్స్ రోడ్డులో 1.40 కోట్ల రూపాయలతో ట్యాంకు నిర్మాణం చేపట్టారు. నిల్వ చేసిన వరద నీటిని ఇప్పుడు ఇతర అవసరాలకు వినియోగిస్తున్నారు.
ఎకో బ్లాక్ టెక్నాలజీ అంటే?:
- ‘ఎకో బ్లాక్ టెక్నాలజీ’లో పునర్వినియోగ ప్లాస్టిక్తో చేసిన స్మార్ట్ డ్రెయిన్ మాడ్యూల్స్ (SMART DRAIN MODULES) కీలకంగా వ్యవహరిస్తాయి.
- వరద నీరు నిలిచే ప్రాంతంలో భూమిలో గుంత తవ్వి ఈ స్మార్ట్ మాడ్యూల్స్ను ఒకదానికొకటి అనుసంధానిస్తూ ట్యాంకులా నిర్మిస్తారు.
- తర్వాత ఆ మాడ్యూల్స్ను కాంక్రీట్తో కప్పేసి పైకి ఓ మ్యాన్హోల్లా కనిపించే విధంగా ఇన్లెట్ను మాత్రమే వదులుతారు. భారీగా వచ్చే వరద నీటిని వేగంగా లోపలకు పంపించేందుకు ప్రత్యేక పరికరాలను భూమి కింద అమర్చుతారు.
- వరద వచ్చినప్పుడు ఇన్లెట్ను తెరిస్తే ముందుగా అమర్చిన ట్యాంకులోకి వర్షపు నీరు మొత్తం వెళిపోతుంది.
వ్యర్థాలను శుద్ధి చేసేలా 4 వరుసల్లో ఫిల్టర్లు: వరద నీటిలో ఉండే మట్టి, చెత్త, ఇతర వ్యర్థాలను నియంత్రించేందుకు, శుద్ధి చేసేందుకు నాలుగు వరుసల్లో ఫిల్టర్లు ఉంటాయి. ఒకసారి అమర్చిన ట్యాంకులు 50 ఏళ్లకుపైగా పని చేస్తాయి. అలా వదిలేస్తే ఆ వరద నీరంతా భూగర్భంలోకి ఇంకిపోతుంది. లేదంటే ప్రత్యేక ఏర్పాట్ల ద్వారా ఆ నీటిని తీసుకుని తాగునీటికి మినహా వివిధ అవసరాలకు వాడుకోవచ్చు. స్మార్ట్ మాడ్యూల్స్ ట్యాంకు పైనుంచి వాహనాలు వెళ్లినా ఎటువంటి ప్రమాదం ఉండదు. ఈ స్మార్ట్ డ్రెయిన్ మాడ్యూల్స్ ప్లాస్టిక్తోనే తయారు చేసిప్పటికీ సుమారు 60 టన్నుల బరువును ఇవి తట్టుకుంటాయి.
రాష్ట్రంలోని పుర, నగరపాలికల్లో వీటి నిర్మాణాలు అవసరం: రాష్ట్రంలోని 123 పుర, నగరపాలక సంస్థల్లో కనీసం 25 చోట్ల స్మార్ట్ డ్రెయిన్ మాడ్యూల్స్ ట్యాంకుల నిర్మాణాల అవసరం ఉందని ప్రజలు భావిస్తున్నారు. ప్రత్యేకించి విశాఖలో సముద్రంలోకి, విజయవాడలో వరద నీరు కృష్ణా నదిలోకి, నెల్లూరులో పెన్నా, రాజమహేంద్రవరంలో గోదావరి నదిలోకి, కర్నూలులో తుంగభద్రలోకి వెళుతోంది.
ఇలా చేస్తే వేసవిలో నీటి అవసరాలకు కొరత ఉండదు: ఇలా ఏటా వర్షాకాలంలో కొన్ని లక్షల క్యూసెక్కుల నీరు వృథాగా సముద్రం పాలవుతోంది. ఇదే నగరాల్లో వేసవిలో మళ్లీ తాగునీటికి కటకటలాడాల్సి వస్తుంది. వరద నీరు ఎక్కువగా పారే ప్రాంతాలను గుర్తించి ఎకో బ్లాక్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి స్మార్ట్ డ్రెయిన్ మాడ్యూల్స్తో ట్యాంకులను నిర్మిస్తే వృథాగా పోయే జలాలను ఒడిసి పట్టవచ్చు. తద్వారా వేసవిలో తాగునీటికి మినహా మిగిలిన అవసరాలకు నీటికి ఎటువంటి కొరత ఉండదు.
