ETV Bharat / state

వర్షపునీటిని నిల్వ చేసే 'స్మార్ట్‌ మాడ్యూల్స్'​ - ఒకసారి అమర్చితే 50 ఏళ్లు వాడుకోవచ్చు! - RAIN WATER STORAGE

‘ఎకో బ్లాక్‌ టెక్నాలజీ’తో వర్షపు నీటి నిల్వ - కీలకంగా వ్యవహరిస్తున్న స్మార్ట్‌ డ్రెయిన్‌ మాడ్యూల్స్‌

rain water storage With Eco Block Technology
rain water storage With Eco Block Technology (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 28, 2025 at 1:06 PM IST

2 Min Read

Rain Water Storage By Using Eco Block Technology: భారీ వర్షాలు కురిసినప్పుడల్లా పట్ణణాలు, నగరాల్లో వరద నీరు వృథాగా నదులు, సముద్రంలో కలిసిపోతోంది. ఈ నీటిని ఒడిసిపట్టి నిల్వ చేసుకుని వాడుకుంటే, నీటి వృథాను అరికట్టవచ్చు. వర్షపు నీటిని ఒడిసి పట్టాలనే ఆలోచనతో కోయంబత్తూరు నగర పాలక సంస్థ చేసిన ప్రయోగం సత్ఫలితాలు ఇస్తోంది.

కోయంబత్తూరు అధికారులు ఎకో బ్లాక్‌ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి వర్షపు నీటికి అడ్డుకట్ట వేసి భూగర్భంలోని ట్యాంకులు అమర్చి వాటిలో నిల్వ చేస్తున్నారు. తొలుత 2022లో పట్టణంలోని రేస్‌ కోర్స్‌ రోడ్డులో 1.40 కోట్ల రూపాయలతో ట్యాంకు నిర్మాణం చేపట్టారు. నిల్వ చేసిన వరద నీటిని ఇప్పుడు ఇతర అవసరాలకు వినియోగిస్తున్నారు.

rain water storage With Eco Block Technology
ఈ విధంగా లేయర్లుగా మాడ్యూల్‌ను బిగిస్తారు (Eenadu)

ఎకో బ్లాక్‌ టెక్నాలజీ అంటే?:

  • ‘ఎకో బ్లాక్‌ టెక్నాలజీ’లో పునర్వినియోగ ప్లాస్టిక్‌తో చేసిన స్మార్ట్‌ డ్రెయిన్‌ మాడ్యూల్స్‌ (SMART DRAIN MODULES) కీలకంగా వ్యవహరిస్తాయి.
  • వరద నీరు నిలిచే ప్రాంతంలో భూమిలో గుంత తవ్వి ఈ స్మార్ట్ మాడ్యూల్స్‌ను ఒకదానికొకటి అనుసంధానిస్తూ ట్యాంకులా నిర్మిస్తారు.
  • తర్వాత ఆ మాడ్యూల్స్​ను కాంక్రీట్‌తో కప్పేసి పైకి ఓ మ్యాన్‌హోల్‌లా కనిపించే విధంగా ఇన్‌లెట్‌ను మాత్రమే వదులుతారు. భారీగా వచ్చే వరద నీటిని వేగంగా లోపలకు పంపించేందుకు ప్రత్యేక పరికరాలను భూమి కింద అమర్చుతారు.
  • వరద వచ్చినప్పుడు ఇన్‌లెట్‌ను తెరిస్తే ముందుగా అమర్చిన ట్యాంకులోకి వర్షపు నీరు మొత్తం వెళిపోతుంది.

వ్యర్థాలను శుద్ధి చేసేలా 4 వరుసల్లో ఫిల్టర్లు: వరద నీటిలో ఉండే మట్టి, చెత్త, ఇతర వ్యర్థాలను నియంత్రించేందుకు, శుద్ధి చేసేందుకు నాలుగు వరుసల్లో ఫిల్టర్లు ఉంటాయి. ఒకసారి అమర్చిన ట్యాంకులు 50 ఏళ్లకుపైగా పని చేస్తాయి. అలా వదిలేస్తే ఆ వరద నీరంతా భూగర్భంలోకి ఇంకిపోతుంది. లేదంటే ప్రత్యేక ఏర్పాట్ల ద్వారా ఆ నీటిని తీసుకుని తాగునీటికి మినహా వివిధ అవసరాలకు వాడుకోవచ్చు. స్మార్ట్‌ మాడ్యూల్స్‌ ట్యాంకు పైనుంచి వాహనాలు వెళ్లినా ఎటువంటి ప్రమాదం ఉండదు. ఈ స్మార్ట్ డ్రెయిన్​ మాడ్యూల్స్ ప్లాస్టిక్‌తోనే తయారు చేసిప్పటికీ సుమారు 60 టన్నుల బరువును ఇవి తట్టుకుంటాయి.

rain water storage With Eco Block Technology
భూగర్భంలో మాడ్యూల్స్‌ను అనుసంధానించిన తరువాత ఏర్పాటయ్యే ట్యాంకు (Eenadu)

రాష్ట్రంలోని పుర, నగరపాలికల్లో వీటి నిర్మాణాలు అవసరం: రాష్ట్రంలోని 123 పుర, నగరపాలక సంస్థల్లో కనీసం 25 చోట్ల స్మార్ట్‌ డ్రెయిన్‌ మాడ్యూల్స్‌ ట్యాంకుల నిర్మాణాల అవసరం ఉందని ప్రజలు భావిస్తున్నారు. ప్రత్యేకించి విశాఖలో సముద్రంలోకి, విజయవాడలో వరద నీరు కృష్ణా నదిలోకి, నెల్లూరులో పెన్నా, రాజమహేంద్రవరంలో గోదావరి నదిలోకి, కర్నూలులో తుంగభద్రలోకి వెళుతోంది.

ఇలా చేస్తే వేసవిలో నీటి అవసరాలకు కొరత ఉండదు: ఇలా ఏటా వర్షాకాలంలో కొన్ని లక్షల క్యూసెక్కుల నీరు వృథాగా సముద్రం పాలవుతోంది. ఇదే నగరాల్లో వేసవిలో మళ్లీ తాగునీటికి కటకటలాడాల్సి వస్తుంది. వరద నీరు ఎక్కువగా పారే ప్రాంతాలను గుర్తించి ఎకో బ్లాక్‌ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి స్మార్ట్‌ డ్రెయిన్‌ మాడ్యూల్స్‌తో ట్యాంకులను నిర్మిస్తే వృథాగా పోయే జలాలను ఒడిసి పట్టవచ్చు. తద్వారా వేసవిలో తాగునీటికి మినహా మిగిలిన అవసరాలకు నీటికి ఎటువంటి కొరత ఉండదు.

నీటి సమస్య తీరాలా - వాననీటిని ఇలా చేయాలంటున్న రిటైర్డ్​ ప్రొఫెసర్​

Rain Water Storage By Using Eco Block Technology: భారీ వర్షాలు కురిసినప్పుడల్లా పట్ణణాలు, నగరాల్లో వరద నీరు వృథాగా నదులు, సముద్రంలో కలిసిపోతోంది. ఈ నీటిని ఒడిసిపట్టి నిల్వ చేసుకుని వాడుకుంటే, నీటి వృథాను అరికట్టవచ్చు. వర్షపు నీటిని ఒడిసి పట్టాలనే ఆలోచనతో కోయంబత్తూరు నగర పాలక సంస్థ చేసిన ప్రయోగం సత్ఫలితాలు ఇస్తోంది.

కోయంబత్తూరు అధికారులు ఎకో బ్లాక్‌ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి వర్షపు నీటికి అడ్డుకట్ట వేసి భూగర్భంలోని ట్యాంకులు అమర్చి వాటిలో నిల్వ చేస్తున్నారు. తొలుత 2022లో పట్టణంలోని రేస్‌ కోర్స్‌ రోడ్డులో 1.40 కోట్ల రూపాయలతో ట్యాంకు నిర్మాణం చేపట్టారు. నిల్వ చేసిన వరద నీటిని ఇప్పుడు ఇతర అవసరాలకు వినియోగిస్తున్నారు.

rain water storage With Eco Block Technology
ఈ విధంగా లేయర్లుగా మాడ్యూల్‌ను బిగిస్తారు (Eenadu)

ఎకో బ్లాక్‌ టెక్నాలజీ అంటే?:

  • ‘ఎకో బ్లాక్‌ టెక్నాలజీ’లో పునర్వినియోగ ప్లాస్టిక్‌తో చేసిన స్మార్ట్‌ డ్రెయిన్‌ మాడ్యూల్స్‌ (SMART DRAIN MODULES) కీలకంగా వ్యవహరిస్తాయి.
  • వరద నీరు నిలిచే ప్రాంతంలో భూమిలో గుంత తవ్వి ఈ స్మార్ట్ మాడ్యూల్స్‌ను ఒకదానికొకటి అనుసంధానిస్తూ ట్యాంకులా నిర్మిస్తారు.
  • తర్వాత ఆ మాడ్యూల్స్​ను కాంక్రీట్‌తో కప్పేసి పైకి ఓ మ్యాన్‌హోల్‌లా కనిపించే విధంగా ఇన్‌లెట్‌ను మాత్రమే వదులుతారు. భారీగా వచ్చే వరద నీటిని వేగంగా లోపలకు పంపించేందుకు ప్రత్యేక పరికరాలను భూమి కింద అమర్చుతారు.
  • వరద వచ్చినప్పుడు ఇన్‌లెట్‌ను తెరిస్తే ముందుగా అమర్చిన ట్యాంకులోకి వర్షపు నీరు మొత్తం వెళిపోతుంది.

వ్యర్థాలను శుద్ధి చేసేలా 4 వరుసల్లో ఫిల్టర్లు: వరద నీటిలో ఉండే మట్టి, చెత్త, ఇతర వ్యర్థాలను నియంత్రించేందుకు, శుద్ధి చేసేందుకు నాలుగు వరుసల్లో ఫిల్టర్లు ఉంటాయి. ఒకసారి అమర్చిన ట్యాంకులు 50 ఏళ్లకుపైగా పని చేస్తాయి. అలా వదిలేస్తే ఆ వరద నీరంతా భూగర్భంలోకి ఇంకిపోతుంది. లేదంటే ప్రత్యేక ఏర్పాట్ల ద్వారా ఆ నీటిని తీసుకుని తాగునీటికి మినహా వివిధ అవసరాలకు వాడుకోవచ్చు. స్మార్ట్‌ మాడ్యూల్స్‌ ట్యాంకు పైనుంచి వాహనాలు వెళ్లినా ఎటువంటి ప్రమాదం ఉండదు. ఈ స్మార్ట్ డ్రెయిన్​ మాడ్యూల్స్ ప్లాస్టిక్‌తోనే తయారు చేసిప్పటికీ సుమారు 60 టన్నుల బరువును ఇవి తట్టుకుంటాయి.

rain water storage With Eco Block Technology
భూగర్భంలో మాడ్యూల్స్‌ను అనుసంధానించిన తరువాత ఏర్పాటయ్యే ట్యాంకు (Eenadu)

రాష్ట్రంలోని పుర, నగరపాలికల్లో వీటి నిర్మాణాలు అవసరం: రాష్ట్రంలోని 123 పుర, నగరపాలక సంస్థల్లో కనీసం 25 చోట్ల స్మార్ట్‌ డ్రెయిన్‌ మాడ్యూల్స్‌ ట్యాంకుల నిర్మాణాల అవసరం ఉందని ప్రజలు భావిస్తున్నారు. ప్రత్యేకించి విశాఖలో సముద్రంలోకి, విజయవాడలో వరద నీరు కృష్ణా నదిలోకి, నెల్లూరులో పెన్నా, రాజమహేంద్రవరంలో గోదావరి నదిలోకి, కర్నూలులో తుంగభద్రలోకి వెళుతోంది.

ఇలా చేస్తే వేసవిలో నీటి అవసరాలకు కొరత ఉండదు: ఇలా ఏటా వర్షాకాలంలో కొన్ని లక్షల క్యూసెక్కుల నీరు వృథాగా సముద్రం పాలవుతోంది. ఇదే నగరాల్లో వేసవిలో మళ్లీ తాగునీటికి కటకటలాడాల్సి వస్తుంది. వరద నీరు ఎక్కువగా పారే ప్రాంతాలను గుర్తించి ఎకో బ్లాక్‌ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి స్మార్ట్‌ డ్రెయిన్‌ మాడ్యూల్స్‌తో ట్యాంకులను నిర్మిస్తే వృథాగా పోయే జలాలను ఒడిసి పట్టవచ్చు. తద్వారా వేసవిలో తాగునీటికి మినహా మిగిలిన అవసరాలకు నీటికి ఎటువంటి కొరత ఉండదు.

నీటి సమస్య తీరాలా - వాననీటిని ఇలా చేయాలంటున్న రిటైర్డ్​ ప్రొఫెసర్​

For All Latest Updates

TAGGED:

ECO BLOCK TECHNOLOGY WATER STORAGEDRAIN MODULES FOR WATER STORAGEవర్షపు నీటి నిల్వRAIN WATER STORAGE METHODSRAIN WATER STORAGE

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

అమెరికా దగ్గర స్పెషల్ కార్డులు- వాటితో ఆడితే చైనా నాశనం: ట్రంప్

ఈ బ్యాంకులో డబ్బు ముచ్చటే ఉండదు-  'టైమ్' రూపంలో లావాదేవీలు

చంద్రబాబు నుంచి రేఖా గుప్తా- సీఎంలపై జరిగిన దాడులు ఇవే!

అసోంలో తెలుగు వైబ్స్​- 'ఆపరేషన్ సిందూర్' థీమ్​తో 41 అడుగుల గణపయ్య!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.