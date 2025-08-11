Rains In Hyderabad : హైదరాబాద్ నగరంలో మళ్లీ వర్షం కురుస్తోంది. మాదాపూర్, గచ్చిబౌలి, రాయదుర్గం, లింగంపల్లి, చందానగర్, మియాపూర్, ఎర్రగడ్డ, సనత్నగర్, ఎస్ఆర్నగర్, అమీర్పేట, పంజాగుట్ట, బంజారాహిల్స్, జూబ్లీహిల్స్, యూసఫ్గూడ, బోరబండ, కూకట్పల్లి, హైదర్నగర్, ప్రగతినగర్, బాచుపల్లి, కేపీహెచ్బీ కాలనీ, వివేకానందనగర్, ఆల్విన్కాలనీ, కుత్బుల్లాపూర్, దుండిగల్, గండిమైసమ్మ, మల్లంపేట, కొంపల్లి, సుచిత్ర, జీడిమెట్ల, జగద్గిరిగుట్ట, బాలానగర్ వంటి ప్రాంతాల్లో వర్షం పడుతోంది.
జాతీయ రహదారిపై నీరు : సికింద్రాబాద్ పరిధిలోని బోయిన్పల్లి, తిరుమలగిరి, అల్వాల్, బొల్లారం, ప్యాట్నీ, పారడైస్, బేగంపేట, మారేడ్పల్లి, చిలకలగూడలో వర్షం ప్రాంతాల్లో వర్షం కురిసింది. మాదాపూర్ గచ్చిబౌలి రాయదుర్గం తదితర ప్రాంతాల్లో చిరుజల్లులు పడ్డాయి. దిల్సుఖ్నగర్, ఎల్బీనగర్, వనస్థలిపురం, హయత్నగర్ తదితర ప్రాంతాల్లో వర్షం కురిసింది. హయత్నగర్లో హైవేపై ఇరువైపులా వరద నీరు నిలిచిపోవడంతో జాతీయ రహదారిపై వాహనాలు నెమ్మదిగా సాగుతున్నాయి.
మాదాపూర్లో నత్తనడకన ప్రయాణం : నగరంలో పలుచోట్ల రోడ్లపై వర్షపు నీరు నిలవడంతో కార్యాలయాల నుంచి ఉద్యోగులు ఇళ్లకు వెళ్లే సమయం కావడంతో పలు చోట్ల ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతోంది. దీంతో వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. మాదాపూర్, గచ్చిబౌలి, రాయదుర్గం, మియాపూర్, లింగంపల్లి, హైటెక్ సిటీ-కేపీహెచ్బీ మార్గం, నల్లగండ్ల ఫ్లైఓవర్ నుంచి బీహెచ్ఈఎల్ వంటి ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ రద్దీ ఎక్కువగా ఉండటంతో వాహనాలు నెమ్మదిగా కదులుతున్నాయి.
అన్ని ప్రధాన కూడళ్లలో వర్షపునీరు రోడ్లపై నిలవకుండా ట్రాఫిక్ పోలీసులు, జీహెచ్ఎంసీ సిబ్బంది, హైడ్రా సిబ్బంది ప్రయత్నిస్తున్నారు. అయితే కాసేపట్లోనే భారీవర్షం కురుస్తుండటంతో రోడ్లపై భారీగా వర్షపు నీరు చేరి వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఆర్టీసీ బస్సులు నెమ్మదిగా నడవడంతో చాలా మంది మెట్రో రైలును ఆశ్రయిస్తున్నారు. ఫలితంగా అన్ని మెట్రో స్టేషన్లు ప్రయాణికులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. ప్రధాన స్టేషన్లలో మెట్రోలోకి వెళ్లే అవకాశం కూడా ఉండటం లేదు.
చేవెళ్లలో భారీవర్షం : రంగారెడ్డి జిల్లా చేవెళ్లలో భారీ వర్షం కురవడంతో వాగులు ఉధృతంగా పొంగిపొర్లుతున్నాయి. ఈసీ, మూసీ వాగులు పెద్ద ఎత్తున పారుతుండడంతో గండిపేట్, హిమాయత్ సాగర్ జలాశయాలలోకి పెద్ద ఎత్తున నీరు చేరుతుంది. చేవెళ్ల మండలం పరిధిలోని దేవరంపల్లి ఈసీ వాగు, ధర్మసాగర్ దేవుని ఎర్రవల్లి వాగు పొంగిపొర్లుతుండటంతో రోడ్డుపై నీరు చేరింది. దీంతో వాహనదారుల రాకపోకలకు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదురవుతోంది.
పొంగిపోర్లుతున్న వాగులు, అంతర్రాష్ట్ర రహదారి మూసివేత : సంగారెడ్డి జిల్లా జహీరాబాద్ డివిజన్ వ్యాప్తంగా భారీ వర్షం కురిసింది. ప్యాలవరం, పొట్పల్లి, ఏడాకులపల్లి, బిడకన్నే వాగులు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. ఝరాసంగం మండలం పొట్పల్లి వద్ద వాగులో ఓ వ్యక్తి గల్లంతయ్యాడు. వాగుల ప్రవాహ ఉద్ధృతి వల్ల పలు గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచాయి. బూచినెల్లి-ఘనపూర్ మధ్య నారింజ వాగు ఉద్ధృతి కారణంగా అంతర్రాష్ట్ర రహదారిని అధికారులు మూసివేశారు. ఏడాకులపల్లి వద్ద విద్యార్థులను స్థానికులు వాగు దాటించారు. బిడకన్నే వాగులో చిక్కుకున్న బొలెరోను ట్రాక్టర్తో బయటకు తీశారు.
ఈనెల 13న పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. ఈ అల్పపీడన ప్రభావంతో 13, 14, 15 తేదీల్లో రాష్ట్రంలో పలుచోట్ల భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం అధికారులు తెలిపారు.
చినుకు పడితే వాహనదారుల్లో గుబులు - నీళ్లలో మునిగి మెకానిక్ షెడ్డుకు చేరుతున్న వాహనాలు