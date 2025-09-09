బంగాళాఖాతంలో ఉపరితల ఆవర్తనం - పలు జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచన
రాబోయే నాలుగు రోజుల్లో రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని పేర్కొన్న అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 9, 2025 at 8:55 AM IST
Rain Lashes North Coastal Andhra : దక్షిణ ఒడిశా-ఉత్తరాంధ్ర తీరాలకు ఆనుకొని వాయవ్య, పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతం మీదుగా ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతోంది. దీని ప్రభావంతో రాబోయే నాలుగు రోజుల్లో రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం పేర్కొంది. మంగళవారం పార్వతీపురం మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు, అనకాపల్లి, కాకినాడ, బుధవారం పార్వతీపురం మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు, ఏలూరు, పశ్చిమ గోదావరి, ఎన్టీఆర్, కృష్ణా, గుంటూరు, బాపట్ల జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని అంచనా వేస్తోంది. మిగిలిన ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురవొచ్చని తెలిపింది.
గంటకు 30-40 కి.మీ. వేగంతో బలమైన గాలులకు తోడు పిడుగులు పడే అవకాశముందని హెచ్చరించింది. సోమవారం విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి, శ్రీకాకుళం, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాల్లోని పలు ప్రాంతాల్లో ఓ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షం కురిసింది. కొన్ని చోట్ల గంటల వ్యవధిలోనే 60 మి.మీ పైగా వర్షపాతం నమోదైంది. అత్యధికంగా సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు విశాఖ జిల్లా పెందుర్తిలో 81 మి.మీ., అనకాపల్లి జిల్లా కె.కోటపాడులో 68.2 మి.మీ. వర్షపాతం నమోదైంది. ఈ వారాంతంలో బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశముందని వాతావరణ నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఏపీతోపాటు తెలంగాణ, ఒడిశా, మహారాష్ట్రపై దీని ప్రభావం ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు.
కావలిలో 38.8 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత : రాష్ట్రంలో భిన్న వాతావరణ పరిస్థితులు నెలకొంటున్నాయి. రోహిణి కార్తెలో మాదిరిగా ఉదయం పూట కోస్తా జిల్లాల్లోని పలు చోట్ల భానుడు భగభగమండిపోతున్నాడు. సోమవారం ఎన్టీఆర్, బాపట్ల, ప్రకాశం, నెల్లూరు తదితర జిల్లాల్లో తీవ్రమైన వేడి, ఉక్కపోతతో ప్రజలు అవస్థలు పడ్డారు. బాపట్ల, జంగమేశ్వరపురం, ఒంగోలు, కావలి, నెల్లూరు తదితర ప్రాంతాల్లో గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 38 డిగ్రీలు దాటాయి. కావలిలో అత్యధికంగా 38.8 డిగ్రీలు నమోదైంది. ఇది సాధారణం కంటే 4.3 డిగ్రీలు అధికం.
బంగాళాఖాతంలో ఈ నెల 13న అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశముందని భారత వాతావరణ విభాగం (ఐఎండీ) తెలిపిన సంగతి తెలిసిందే. ఇది పశ్చిమ-వాయవ్య దిశగా ఏపీ, ఒడిశా, తెలంగాణ వైపు కదిలే అవకాశముందని, దీని ప్రభావంతో ఈ నెలాఖరు వరకు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో విస్తారంగా వర్షాలు కురవొచ్చని పేర్కొంది. మరోవైపు రాబోయే 4 రోజుల్లో రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వానలు పడొచ్చని అమరావతి వాతావరణ విభాగం తెలిపిన విషయం విదితమే. కోనసీమలో కురిసివ వానల కారణంగా పలు లంక గ్రామాల ప్రజలు వరదతో ఇబ్బందులు పడుతూనే ఉన్నారు. 10 లంక గ్రామాల ప్రజలు గోదావరి నదీ పాయలను మరపడవల్లో దాటి రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు.
మరోవైపు విశాఖ జిల్లా గోపాలపట్నంలో సోమవారం భారీ వర్షం కురిసింది. జీవీఎంసీ 92వ వార్డులోని జిల్లా ఉన్నత పాఠశాలలోని ప్రహరీ గోడ.. వర్షానికి కూలిపోయింది. ఆ సమయంలో విద్యార్థులు పాఠశాలలో లేకపోవడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది.
