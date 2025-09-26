హైదరాబాద్లో పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం - మూసారాంబాగ్ బ్రిడ్జి మూసివేత
నగరంలో పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం - కుండపోత వర్షానికి తడిసి ముద్దైన నగర వాసులు - మూసారాంబాగ్ బ్రిడ్జిపై నుంచి ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్న మూసీ వరద - ముందుజాగ్రత్తగా బ్రిడ్జిని మూసివేసిన అధికారులు
Published : September 26, 2025 at 8:09 PM IST
Heavy Rain In Hyderabad : హైదరాబాద్ నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో శుక్రవారం సాయంత్రం మరోసారి కుండపోత కురిసింది. పలుచోట్ల కురిసిన భారీ వర్షానికి నగర వాసులు తడిసి ముద్దయ్యారు. వివిధ పనులపై బయటకు వచ్చిన వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. బేగంబజార్, కోఠి, నాంపల్లి, హిమాయత్ నగర్, ఖైరతాబాద్, ట్యాంక్ బండ్, సికింద్రాబాద్ తదితర ప్రాంతాల్లో రోడ్లు వర్షపు నీటితో జలమయమయ్యాయి. రోడ్లపై వరద నీటితో వాహనదారులు, బాటసారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు.
మూసారాంబాగ్ బ్రిడ్జి పై నుంచి మూసీ వరద : భారీ వర్షం కారణంగా మూసారాంబాగ్ బ్రిడ్జి పై నుంచి మూసీ వరద ఉద్దృతంగా ప్రవహిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో మూసారాంబాగ్ బ్రిడ్జిపైకి వాహనాలు రాకుండా పోలీసులు, రెవెన్యూ అధికారులు నిలిపివేశారు. భారీ వర్షాలకు ఉస్మాన్ సాగర్ నిండిపోవడంతో పైనుంచి నీటిని దిగువ ప్రాంతాలకు విడుదల చేయడంతో అంబర్పేటలోని మూసారాంబాగ్ బ్రిడ్జిపై నుంచి వరద నీరు ప్రవహిస్తోంది. దీంతో కాచిగూడ ట్రాఫిక్ పోలీసులు బ్రిడ్జిపై బారికేడ్లను ఏర్పాటు చేసి వాహనాలను పూర్తిగా నిలిపివేశారు. దిల్సుఖ్నగర్ వైపు నుంచి వచ్చే వాహనాలను గోల్నాక కొత్త వంతెన వైపు దారి మళ్లించారు.
జంట జలాశయాల్లోకి భారీగా వరద : ఎగువన కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు జంట జలాశయాలైన ఉస్మాన్ సాగర్, హిమాయత్ సాగర్లోకి భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది. ఈసా, మూసీ నదుల నుంచి పెద్ద ఎత్తున వరదనీటి ప్రవాహం జంట జలాశయాల్లోకి చేరడంతో అవి నిండుకుండలా మారాయి. గంటగంటకు వరద పెరుగుతుండటంతో జలమండలి అధికారులు రెండు జలాశయాల గేట్లను ఎత్తి మూసీ కాలువలోకి విడుదల చేస్తున్నారు. సాయంత్రం 4 గంటల వరకు ఉస్మాన్ సాగర్ 11 గేట్లు 7 ఎడుగుల మేర ఎత్తి 7,986 క్యూసెక్కుల నీటిని దిగువకు విడుదల చేశారు.
హిమాయత్ సాగర్ 6 గేట్లు ఎత్తివేత : హిమాయత్ సాగర్ ఆరు గేట్లు మూడు అడుగుల మేర ఎత్తి 6,103 క్యూసెక్కుల నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. దీంతో మూసీలో వరద ప్రవాహం ఎక్కువైంది. నార్సింగి- మంచిరేవుల వద్ద రహదారిపై వరద నీరు పోటెత్తడంతో ఆ రూట్లో రాకపోకలను అధికారులు నిలిపివేశారు. పురానాపూల్, చాదర్ ఘాట్, ముసారాంబాగ్ వద్ద మూసీ నది ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. మూసీకి వరద ప్రవాహం పోటెత్తడంతో పరివాహక ప్రాంతాల ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు ఆదేశాలను జారీ చేశారు. అప్జల్ గంజ్ వద్ద శివాజీ బ్రిడ్జి కింద భూలక్ష్మి ఆలయ సమీపంలో నివసిస్తున్న 55 కుటుంబాలను గోడె-కి-ఖబర్ ప్రాంతంలోని కమ్యునిటీ హాల్లోకి తరలించారు.
గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో వర్షాలతోపాటు మూసీలో వరద ప్రవాహాన్ని ఎప్పటికప్పుడు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కమిషనర్ కర్ణన్ అధికారులతో సమీక్షిస్తూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆదేశించారు. అలాగే జలమండలి ఎండీ కూడా జంట జలాశయాల్లో వరద నీటి విడుదలపై వివరాలను ఆరా తీస్తూ సిబ్బందిని ఎప్పటికప్పుడు అప్రమత్తం చేస్తున్నారు. వచ్చే రెండు రోజులపాటు జలమండలిలో సిబ్బంది, అధికారులకు సెలవులను రద్దు చేసినట్లు ఎండీ అశోక్ రెడ్డి వెల్లడించారు. సెలవులో ఉన్న ఉద్యోగులంతా వెంటనే విధుల్లోకి చేరాలని ఆదేశించారు.
