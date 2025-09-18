ETV Bharat / state

హైదరాబాద్‌లో మళ్లీ భారీ వర్షం - చెరువులుగా మారిన రహదారులు

హైదరాబాద్‌లో పలు ప్రాంతాల్లో భారీవర్షం - చెరువులను తలపిస్తున్న రహదారులు - లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ఇళ్లలోకి చేరిన వరదనీరు - రహదారులపై భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్

Rains In Hyderabad City
Rains In Hyderabad City (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 18, 2025 at 4:52 PM IST

Updated : September 18, 2025 at 5:42 PM IST

2 Min Read
Rains In Hyderabad City : హైదరాబాద్​ను వరుణుడు వీడటం లేదు. అకాల వర్షాలతో ప్రజలు నానా అవస్థలు పడుతున్నారు. బుధవారం రాత్రి హైదరాబాద్​ నగరాన్ని వరదమయం చేసిన వర్షం కాస్త విరామమిచ్చిందనుకునేలోపు గురువారం సాయంత్రం మళ్లీ మొదలైంది. ఆకాశానికి చిల్లు పడిందా అన్న రీతిగా నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి.

జూబ్లీహిల్స్​, బంజారాహిల్స్​, పంజాగుట్ట, శ్రీనగర్​కాలనీ, కృష్ణానగర్​, యూసుఫ్​గూడ, ఎస్​ఆర్​నగర్, అమీర్​పేట, బోరబండ, చార్మినార్, బహదూర్​పుర, చాంద్రాయణగుట్ట, యాకుత్​పుర, ఫలక్​నుమా, బార్కస్​ ప్రాంతాల్లో వర్షం కురుస్తోంది. వరదనీటితో రోడ్లు చెరువులను తలపిస్తున్నాయి. పంజాగుట్ట మోడల్ హౌస్ ముందు రహదారి చెరువులా మారిపోయింది. మోకాలి లోతు నీరు రావడంతో వాహదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. సోమాజిగూడ సర్కిల్‌కు ఎగువ నుంచి భారీగా వర్షపు నీరు వరదలా వస్తోంది. దీంతో ఖైరతాబాద్, సోమాజిగూడ ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ పూర్తిగా నిలిచిపోయింది.

హైదరాబాద్‌లో మళ్లీ భారీ వర్షం (ETV)

రాత్రి 7 గంటల వరకు వర్షం : రహదారులు జలమయం కావడంతో వాహనదారులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. రాత్రి 7 గంటల వరకు వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణశాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. మరోవైపు సుచిత్ర, కొంపల్లి, గండిమైసమ్మ, దుండిగల్, గుండ్లపోచంపల్లి, సూరారం, జీడిమెట్ల, చింతల్, షాపూర్ నగర్, గాజుల రామారం, జగద్గిరిగుట్ట, బాలానగర్ తదితర ప్రాంతాల్లో వర్షం కురుస్తోంది. విస్తారంగా కురుస్తున్న వానలతో లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. సాయంత్రం ఒక్కసారిగా కురిసిన వర్షంతో స్కూళ్లు, కళాశాలలు, ఆఫీసుల నుంచి ఇంటికి వెళ్లేవారు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. కీలక ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడి అవస్థలు పడుతున్నారు.

Rains In Hyderabad City
వర్షపాతం వివరాలు (ETV)

సికింద్రాబాద్​లో భారీ వర్షం : సికింద్రాబాద్​ పరిసర ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం కురుస్తోంది. రైల్వే స్టేషన్, ప్యాట్నీ, ప్యారడైస్, బేగంపేట, బోయిన్​పల్లి, తిరుమలగిరి, అల్వాల్,​ బొల్లారం, మారేడుపల్లి, సీతాఫల్​మండి ప్రాంతాల్లో జల్లులు కురుస్తున్నాయి. మనోహర్​ థియేటర్​ సమీపంలో రహదారిపై భారీగా వరద నీరు చేరడంతో పాఠశాలకు వెళ్లిన విద్యార్థులు, ఆఫీస్​ నుంచి వచ్చే వాళ్లు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. ఏకధాటిగా కురుస్తున్న వర్షంతో రహదారులపై చేరుతున్న వరదనీటితో రోడ్లు చెరువులను తలపిస్తున్నాయి. హైడ్రా, జీహెచ్​ఎంసీ, పోలీస్ శాఖల వారు రహదారులపై నీటిని పంపేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. ​

Rains In Hyderabad City
భారీ వర్షాలతో చెరువులను తలపిస్తున్న రోడ్లు (ETV)
Last Updated : September 18, 2025 at 5:42 PM IST

