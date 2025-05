ETV Bharat / state

హైదరాబాద్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో వడగళ్ల వర్షం - ఎటుచూసినా మంచుగడ్డలే! - RAIN IN MANY PARTS OF HYDERABAD

Rain in Many Parts Of Hyderabad ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telangana Team Published : May 1, 2025 at 7:46 PM IST | Updated : May 1, 2025 at 8:47 PM IST 1 Min Read

Rain in Many Parts Of Hyderabad : హైదరాబాద్​ నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షం కురిసింది. రాజేంద్రనగర్‌, బండ్లగూడ జాగీర్‌, హైదర్‌షాకోట్‌, బహదూర్‌పురా, ఫలక్‌నుమా, చాంద్రాయణగుట్ట, బార్కస్, షాలిబండ, సుల్తాన్‌బజార్‌, నాంపల్లి, అబిడ్స్ ప్రాంతాల్లో వర్షపు జల్లులు కురిశాయి. అప్పటి వరకు వేసవి ఉక్కపోతతో ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్న ప్రజలకు వానచినుకులు పలకరించాయి. దీంతో ఒక్కసారిగా వాతావరణం చల్లబడింది. తీవ్ర ఉక్కపోతతో అల్లాడుతున్న ప్రజలకు కాస్తంత ఉపశమనం లభించింది.

