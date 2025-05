ETV Bharat / state

ఐఎండీ చల్లటి కబురు - రాగల నాలుగు రోజులు వానలే వానలు! - RAIN ALERT TO TELANGANA STATE

Rain Alert To Telangana State : ద్రోణి, ఉపరితల ఆవర్తనం ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో పలుచోట్ల వర్షాలు పడుతున్నట్లు హైదరాబాద్‌ వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది. మరో నాలుగు రోజులు తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలతోపాటు పశ్చిమ తెలంగాణ జిల్లాల్లో భారీవర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపింది. ఆయాజిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ చేసినట్లు వాతావరణ శాఖ అధికారి ధర్మరాజు తెలిపారు. వర్షాలతో గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణంకన్నా 3 నుంచి 5 డిగ్రీలు తక్కువగా నమోదయ్యే అవకాశమున్నట్లు వివరించారు. నైరుతి రుతుపవనాలు చురుకుగా కదులుతున్నట్లుగా వివరించారు. జూన్‌ తొలివారంలోనే రాష్ట్రంలోకి నైరుతి రుతుపవనాలు ప్రవేశించే అవకాశం ఉందని వెల్లడించారు. ఇవాళ పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు : ఇవాళ కామారెడ్డి, సంగారెడ్డి, వికారాబాద్, నారాయణ్‌పేట్‌, మహబూబ్‌నగర్‌, నాగర్‌ కర్నూల్‌, వనపర్తి, జోగులాంబ, గద్వాల్‌ జిల్లాల్లో ఈదురుగాలు, ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన మోస్తరు వర్షాలు, కొన్ని చోట్ల భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశమున్నట్లుగా హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం పేర్కొంది. ఈ మేరకు పలు జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్స్‌ జారీ చేసింది. ఈ మధ్య కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా ఎండ తీవ్రత తగ్గనుంది. పగటిపూట ఉష్ణోగ్రతలు 5 డిగ్రీల మేర తగ్గే అవకాశముంది. చురుగ్గా నైరుతి రుతుపవనాలు : బంగాళాఖాతం, అరేబియా సముద్రంలో నైరుతి రుతుపవనాలు వేగంగా విస్తరిస్తున్నాయి. రెండు మూడు రోజుల్లో దక్షిణ అరేబియా, మాల్దీవులు, కొమోరిన్‌ సహా బంగాళాఖాతంలోని మరిన్ని ప్రాంతాలకు రుతుపవనాలు విస్తరించనున్నాయి. మరోవైపు మధ్య మహారాష్ట్ర సహా కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాష్ట్రంలోని రాయలసీమ ప్రాంతం వరకు 0.9 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఓ ఉపరితల ద్రోణి కొనసాగుతోంది. ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతం నుంచి కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమ మీదుగా కర్ణాటక రాష్ట్రం వరకు మరో ద్రోణి కొనసాగుతోంది. వీటి ప్రభావం కారణంగా రానున్న 24 గంటల్లో కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమ జిల్లాల్లో కొన్ని చోట్ల మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని వాతావరణ విభాగం వెల్లడించింది.

