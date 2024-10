ETV Bharat / state

బంగాళాఖాతంలో మరో అల్ప పీడనం - ఉత్తరాంధ్రలో వర్షాలు!

Rain Alert to AP: ఒక వారం రోజుల వ్యవధిలోనే బంగాళాఖాతంలో మరో అల్ప పీడనం ఏర్పడింది. తూర్పు మధ్య బంగాళాఖాతం దానికి ఆనుకుని ఉన్న ఉత్తర అండమాన్ సముద్రంలో అల్పపీడనం (LOW PRESSURE IN BAY OF BENGAL) ఏర్పడిందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఇది పశ్చిమ-వాయువ్య దిశగా కదులుతూ మంగళవారానికి వాయుగుండంగా మారుతుందని వెల్లడించింది.

పశ్చిమ-వాయువ్య దిశగా కదులుతూ వాయుగుండంగా మారిన తరువాత, బుధవారం నాటికి తూర్పుమధ్య బంగాళాఖాతంలో తుపానుగా బలపడే అవకాశం ఉంది. ఆ తర్వాత తుపాను వాయువ్య దిశగా పయనించి అక్టోబర్ 24న ఉదయం నాటికి ఒడిశా-పశ్చిమ బెంగాల్ తీరాలకు ఆనుకుని వాయువ్య బంగాళాఖాతంకి చేరుకునే అవకాశం ఉంది. దీని ప్రభావంతో అక్టోబరు 24, 25న ఉత్తరాంధ్రలో కొన్ని చోట్ల భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.

మిగిలిన చోట్ల విస్తారంగా తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. అక్టోబరు 23, 24న పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతం తీరాల వెంబడి గంటకు 45 నుంచి 65 కిమీ వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. సముద్రం అలజడిగా ఉంటుంది. అక్టోబరు 22 నుంచి 25 వరకు మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లవద్దని వాతావరణ శాఖ అధికారులు సూచిస్తున్నారు.

సముద్రంలోకి వేటకు వెళ్లిన మత్స్యకారులు వెంటనే తిరిగి రావాలని, తుపాన్​గా ఏర్పడిన తరవాత ఈ నెల 24 , 25న కోస్తాంధ్ర ప్రాంతంలో ప్రభావం చూపిస్తోందని విశాఖ వాతావరణ కేంద్రం ముఖ్య అధికారి కేవీఎస్ శ్రీనివాస్ చెప్పారు. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు.