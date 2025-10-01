ETV Bharat / state

ఈ ఏడాది 'పోస్ట్ మాన్​సూన్'​ - 'వచ్చే మూడు నెలలు వర్షాలే' ! - బంగాళాఖాతంలో మరో వాయు‘గండం’

ఐఎండీ జారీ చేసే ముందస్తు హెచ్చరికలను అనుసరించి అప్రమత్తం - అక్టోబరు నెలలోనూ సాధారణం కంటే 15 శాతం అధిక వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశముందని అంచనా !

Heavy Rains In Next 3 Months
Heavy Rains In Next 3 Months (EENADU)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 1, 2025 at 7:23 AM IST

Heavy Rains In Next 3 Months: నైరుతి రుతుపవనాల ప్రభావం కారణంగా రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో జూన్‌ నుంచి సెప్టెంబరు వరకు విస్తారంగా వర్షాలు కురిశాయి. ఈ సంవత్సరం పోస్ట్‌ మాన్‌సూన్‌ (అక్టోబరు నుంచి డిసెంబరు వరకు) సీజన్​లోనూ సాధారణం కంటే ఎక్కువ వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) అంచనా వేసింది. ఉత్తరాంధ్ర, రాయలసీమలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో అక్టోబర్​లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని తెలిపింది. సాధారణం కంటే ఎక్కువ వర్షపాతం కురిసే సీజన్​లో నీటి వనరులు నిండటం, వ్యవసాయ పనులకు ప్రయోజనం చేకూరడంతో పాటు వరదల ముప్పు పొంచి ఉంటుందని పేర్కొంది. ఈ నేపథ్యంలో ఐఎండీ జారీ చేసే ముందస్తు హెచ్చరికలను పాటించడం అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది.

ముగిసినా వానలే: మరోవైపు దేశంలో అక్టోబరు నెలలోనూ సాధారణం కంటే 15 శాతం అధిక వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశముందని ఐఎండీ తెలిపింది. తూర్పు ఈశాన్య, వాయవ్య భారతంలోని పలు ప్రాంతాల్లో గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే అధికంగా ఉంటాయని వెల్లడించింది. ఇతర ప్రాంతాల్లో సాధారణం కన్నా తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది.

ఈ సంవత్సరం వర్షాకాలం మంగళవారంతో ముగిసిందని, వర్షపాతం సాధారణం కన్నా ఎనిమిది శాతం అధికంగా నమోదైందని తెలిపింది. జూన్‌ నుంచి సెప్టెంబరు వరకు సాధారణ వర్షపాతం 868.6 మిల్లీమీటర్లు కాగా, ఈ సంవత్సరం 937.2 మిల్లీమీటర్లుగా నమోదైంది. దక్షిణ భారత్‌లోని ఐదు వాతావరణ శాఖలైన తమిళనాడు, కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమ, కేరళ, దక్షిణ కర్ణాటకల్లో దీర్ఘకాల సగటు కన్నా 112 శాతం అధిక వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశముందని ఐఎండీ అంచనా వేసింది.

బంగాళాఖాతంలో మరో వాయు‘గండం’: గుజరాత్‌ పరిసరాల్లో కొనసాగుతున్న తీవ్ర అల్పపీడనం బుధవారం లోగా అరేబియా సముద్రంలోకి ప్రవేశించనుందని, తర్వాత అది వాయుగుండంగా బలపడే అవకాశముందని పలు వాతావరణ మోడళ్లు అంచనా వేస్తున్నాయి. మరోవైపు మధ్య బంగాళాఖాతంలో మంగళవారం అల్పపీడనం ఏర్పడింది. ఇది పశ్చిమ మధ్య, వాయవ్య బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండంగా బలపడే సూచనలున్నాయని, శుక్రవారం నాటికి దక్షిణ ఒడిశా, ఉత్తరాంధ్ర మధ్యలో తీరం దాటొచ్చని ఐఎండీ పేర్కొంది.

వీటి ప్రభావంతో గురువారం వరకు రాష్ట్రంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం అంచనా వేసింది. బుధవారం పార్వతీపురం మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు, ఏలూరు, తూర్పుగోదావరి, కృష్ణా జిల్లాల్లో, గురువారం అల్లూరి సీతారామరాజు, అనకాపల్లి, కాకినాడ, డా.బీఆర్‌ అంబేడ్కర్‌ కోనసీమ, తూర్పుగోదావరి, ఏలూరు, పశ్చిమగోదావరి, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్‌ జిల్లాల్లో భారీ వానలు పడొచ్చని తెలిపింది.

రాగల 24 గంటల్లో ఉత్తరకోస్తాలో భారీ వర్షాలు - కోస్తాంధ్ర అంతటా ఎల్లో అలర్ట్

Rain Alert to Andhra Pradesh : పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో ఉపరితల ఆవర్తనం ఉత్తర కోస్తా మీదుగా సగటు సముద్ర మట్టానికి 3.1 నుంచి 7.6 కిలోమీటర్ల మధ్య విస్తరించింది. ఉత్తర అండమాన్ సముద్రంలో ఉపరితల ఆవర్తనం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. దీని ప్రభావంతో రేపు బంగాళాఖాతం మధ్య ప్రాంతాలలో అల్పపీడన ప్రాంతం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. ఇది గురువారం పశ్చిమ వాయవ్య దిశగా కదిలి పశ్చిమ మధ్య, దానికి ఆనుకుని ఉన్న వాయవ్య బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉందని వాతావరణ నిపుణులు తెలుపుతున్నారు.

ఇది అక్టోబర్​ 3న ఉదయానికి పశ్చిమ వాయవ్య దిశగా కదులుతూ దక్షిణ ఒడిశా - ఉత్తర ఏపీ తీరాలను దాటే అవకాశం ఉందని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం అధికారులు వెల్లడించారు. వీటి ఫలితంగా ఉత్తర కోస్తా, దక్షిణ కోస్తా, యానాంలో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కొన్నిచోట్ల కురిసే అవకాశముందని తెలిపారు. భారీవర్షాలు ఒకటి లేదా రెండుచోట్ల కురిసే అవకాశముందని నిపుణులు వివరించారు. రాయలసీమలో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కొన్నిచోట్ల కురిసే అవకాశముంది. భారీ వర్షాలు ఒకటి లేదా రెండుచోట్ల కురిసే అవకాశముంది.

ముగిసిన వర్షాకాలం - ఈ ఏడాది 8 శాతం ఎక్కువ వానలు: ఐఎండీ

